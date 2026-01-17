Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc 0-0 (Hiệp phụ 1): Hết giờ, 2 đội đá hiệp phụ

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ.

report U23 Uzbekistan đang thay đổi cách tiếp cận

96': Thay vì những pha phối hợp nhỏ, U23 Uzbekistan đã chuyển sang bài xẻ nách. Bóng được đưa xuống đáy biên và tạt vào. Nhưng Li Hao vẫn đang xử lý các tình huống rất chủ động.

foul Hiệp phụ bắt đầu
foul 90 phút kết thúc

Sau hàng loạt pha hãm thành, U23 Uzbekistan vẫn bất lực trước hàng thủ đối phương. Họ sẽ phải nỗ lực hơn nhiều khi bước vào hiệp phụ.

report Vẫn chưa thể hạ được Li Hao

90'+3: Thủ môn Li Hao đổ người kịp thời đẩy cú sút phạt hàng rào từ Uzbekistan. Đây đã là cú sút 24 từ đầu trận của Uzbekistan nhưng hiệu quả vẫn là 0.

e7.gif
report Trận đấu nhiều khả năng phải phân định bằng hiệp phụ

85': U23 Uzbekistan không còn tấn công dữ dội như trước. Trong khi đó Trung Quốc vẫn chỉ biết phòng ngự. Hai bên dường như đã chuẩn bị cho hiệp phụ.

report U23 Uzbekistan lại bế tắc

80': Sau quãng thời gian ngắn bùng nổ nhưng không tận dụng được cơ hội, U23 Uzbekistan lại rơi vào trạng thái bế tắc. Các pha lên bóng của họ dần mất đi đột biến.

report Hàng thủ Trung Quốc mắc lỗi, nhưng Uzbekistan vẫn dứt điểm hỏng

75': Hậu vệ Trung Quốc để mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm và bóng đến chân Saidnurullayev. Nhưng cú sút của tiền đạo U23 Uzbekistan vẫn thiếu một chút sự chuẩn xác.

report Khung thành U23 Trung Quốc vẫn như bị 'yểm bùa'

67': U23 Uzbekistan vừa tổ chức một pha đánh biên phải xuất sắc. Và khi bóng đã vượt qua tầm với của Li Hao thì đồng đội của thủ môn này vẫn cản bóng. Đại diện Đông Á lại thoát thua.

report Li Hao vẫn là 'siêu nhân'

64': Li Hao vừa có pha cứu thua khó tin. Bakhromov tung ra cú sút cực hiểm, bóng lại đập chân hậu vệ áo đỏ đi khó hơn nhưng Li Hao vẫn rướn người đẩy bóng ra ngoài.

ezgif-8793665c2326bdfb.gif
report Không vào, U23 Trung Quốc thoát thua

57': Bóng được tạt từ cánh trái vào và sau một thoáng giật mình của hàng thủ U23 Trung Quốc, Saidov đã có cơ hội dứt điểm cận thành. Nhưng bóng lại đập hậu vệ U23 Trung Quốc ra ngoài.

report U23 Trung Quốc vừa có pha dứt điểm đầu tiên

53': U23 Trung Quốc vừa tổ chức pha lên bóng tốt nhất từ đầu trận. Bóng được tạt rất thoáng từ cánh phải và bên trong, Baihelamu tung người bắt volley. Nhưng bóng đi quá thiếu chuẩn xác.

report U23 Uzbekistan vẫn loay hoay

50': Khamodiv vừa có pha xử lý vội vàng, đáng tiếc. Anh có bóng một mình bên cánh trái nhưng lại tạt bóng ra thẳng cột cờ góc. Pha bóng này cho thấy có dấu hiệu bị tâm lý của U23 Uzbekistan.

foul Hiệp 2 bắt đầu
trung-quoc-4.jpg
foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu tôn vinh Li Hao

45'+3: Một hiệp đấu một chiều toàn diện khi Uzbekistan tấn công còn Trung Quốc chỉ biết phòng ngự. Nhưng trong cả 10 pha dứt điểm, Uzbekistan đều không thể thắng được thủ môn Li Hao.

g-ovauqbkaaqzm.jpg
report Cú sút thứ 10 của Uzbekistan

45': Bakhromov vừa tung ra cú đá căng. Bóng hướng về góc thấp cầu môn. Thủ môn Li Hao đã bó tay nhưng bóng lại đi ra ngoài. Đó đã là pha dứt điểm thứ 10 của Uzbekistan.

report Thủ môn U23 Trung Quốc cứu thua khó tin

43': Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, chân sút Bakhromov cura U23 Uzbekistan tung ra cú đá hướng trái bóng về góc chữ A. Nhưng thủ môn Li Hao vẫn xuất sắc. Đây là pha cứu thua khó tin của anh.

ezgif-5e8934964b1b7e11.gif
report U23 Uzbekistan đang bế tắc

38': Về cuối hiệp 1, U23 Uzbekistan đang bế tắc khi các pha dàn xếp của họ đang mất đi sự đột biến. Các cầu thủ Trung Quốc cũng quản lý khoảng không gian tốt hơn khiến U23 Uzbekistan bế tắc.

report U23 Uzbekistan lại sút xa

32': Khayrullayev đón bóng từ ngoài vòng cấm và anh lại dứt điểm từ xa. Nhưng cú đá lần này không chính xác. Đây đã là pha dứt điểm thứ 6 từ đầu trận của Uzbekistan diễn ra từ ngoài vòng cấm. Nhưng họ vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

report Nửa đầu hiệp 1 trôi qua với sự áp đảo hoàn toàn từ Uzbekistan

25': U23 Trung Quốc chỉ biết co cụm phòng thủ. Họ không thể lên bóng và thậm chí cũng không có bóng để tấn công. Trong khi đó, thủ môn của họ đã phải làm việc tới 4 lần.

uzbekistan-6.jpg
report Thủ môn U23 Trung Quốc lại có pha bay lượn đẳng cấp

20': Từ ngoài vòng cấm, Saidnurullayev lại cứa lòng xuất sắc. Nhưng Li Hao vẫn xuất sắc hơn.

ezgif-5802869460392622.gif
report U23 Trung Quốc đang phòng thủ tuyệt đối

14': U23 Trung Quốc hiểu sức mạnh của đối thủ. Sau cú sút đập xà ngang từ phía Uzbekistan, U23 Trung Quốc đã lùi đội hình về phòng thủ triệt để. Lúc này, U23 Uzbekistan đã kiểm soát bóng tới 76%.

uzbekistan-2.jpg
report U23 Uzbekistan đưa bóng đập xà ngang

7': Nhận bóng từ cú đá phạt góc, Jumaev tung ra cú đá cực nhanh. Bóng đập chân hậu vệ áo đỏ tìm đến xà ngang. Sức ép của Uzbekistan đang tăng dần.

ezgif-507ac776d8bd923a.gif
report U23 Uzbekistan liên tục hãm thành

5': Các cầu thủ áo trắng đang tận dụng những pha sút xa để làm khó hàng thủ Trung Quốc. Nhưng thủ môn Li Hao vẫn chọn vị trí đúng.

report U23 Uzbekistan hãm thành ngay phút đầu tiên

1': Từ cánh trái, Saidnurullayev đã đi bóng khá mềm mại và tung ra cú sút căng. Nhưng thủ môn U23 Trung Quốc đã chọn đúng vị trí.

foul Trận đấu bắt đầu
report Tài cầm quân của HLV Haidarov
uzbekistan-7.jpg

Đội tuyển Uzbekistan tham dự giải đấu này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Haidarov, người đã nhiều lần dẫn dắt các đội U19 và U23, giành chức vô địch AFC U23 năm 2018 và AFC U20 năm 2023.

Do những hạn chế của câu lạc bộ về việc cho phép cầu thủ ra đi và chuẩn bị cho Thế vận hội 2028, đội thiếu những cầu thủ đủ điều kiện như Husanov và Faizulaev, thực chất chỉ ra sân với đội hình U21. Với độ tuổi trung bình chỉ đứng sau Nhật Bản, họ là đội trẻ thứ hai trong giải đấu, nhưng lại sở hữu kinh nghiệm đáng kể.

report Uzbekistan vẫn là vua giải trẻ

U23 Uzbekistan đã thể hiện phong độ ổn định tại các giải đấu châu Á trong những năm gần đây, lọt vào bán kết ở cả 4 kỳ Asian Cup U23 gần nhất, bao gồm 3 trận chung kết, và giành chức vô địch năm 2018. Thành tích này là minh chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Uzbekistan.

Năm ngoái, đội tuyển quốc gia nước này lần đầu tiên giành vé dự World Cup, lập nên "cú grand slam" khi giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu quốc tế lớn từ cấp độ U17 đến cấp độ đội tuyển quốc gia.

uzbekistan-3.jpg
report Dưới thời HLV Puche, Trung Quốc đang chinh phục những cột mốc lịch sử

U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á, đồng thời giữ sạch lưới cả 3 trận. Họ là đội duy nhất chưa thua bàn nào từ đầu giải.

untitled.jpg
report Đội hình ra sân của U23 Trung Quốc

Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Wumitjang Yusupu, Mutalifu, Yang Alex, Yimingkari, Wang Yudong, Baihelamu

report Đội hình ra sân của Uzbekistan
617660273-18547059319010201-5273832273622608662-n.jpg
Uzbekistan (2).jpg

Trung Quốc và Uzbekistan đang trải qua một giải đấu thành công. Với đội bóng đương kim á quân U23 Uzbekistan, họ vẫn thể hiện được hiệu quả tối đa. Trong ngày ra quân, những bài phối hợp sắc nét đã được họ thể hiện trước Lebanon. Đội bóng này dẫn tới 3 bàn nhưng những phút cuối, họ bất ngờ chơi lơi lỏng, để đối thủ gỡ lại 2 bàn.

Dàn cầu thủ trẻ của U23 Uzbekistan đã bị chỉ trích và lập tức, đội tuyển này thay đổi hẳn bộ mặt. Hai trận tiếp theo, U23 Uzbekistan giăng ra thế trận phòng ngự cực kỳ chặt chẽ khiến Hàn Quốc và Iran bất lực. Tổng cộng Uzbekistan chỉ hứng chịu 2 cú sút trúng đích trong 2 trận này và không nhận bàn thua nào.

Qua những gì đã thể hiện, có thể thấy U23 Uzbekistan là tập thể toàn năng. Khi cần tấn công, họ sẽ tấn công hiệu quả và khi cần phòng ngự, họ cũng khiến đối thủ không có đường tiến vào cầu môn.

u23-uzbekistan5.jpg

Bên kia chiến tuyến là một U23 Trung Quốc một màu. Nói vậy là bởi đội tuyển này chỉ mạnh ở mặt trận phòng ngự. Trong khi đó ở hàng công, những chân sút U23 Trung Quốc vẫn rất vụng về, thiếu ăn khớp giữa các vị trí và cũng thiếu ý tưởng phối hợp.

Ngay cả cầu thủ có tổng giá trị đắt bằng gần nửa đội tuyển U23 Việt Nam là Wang Yudong (1,5 triệu euro) cũng gây thất vọng. Cả 3 trận, Trung Quốc đều triển khai lối chơi theo kiểu rình rập. Họ phòng ngự triệt để, ngay cả có cơ hội tấn công thì Trung Quốc cũng không tấn công. Thế trận ấy được họ thể hiện trước Thái Lan hay Irắc.

Nhưng vấn đề là U23 Trung Quốc phòng ngự rất tốt. Họ là đội tuyển duy nhất chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Đó chính là thử thách dành cho U23 Uzbekistan hôm nay. Một kịch bản mà người hâm mộ chờ đợi có lẽ là thế trận chặt chẽ đến nghẹt thở được 2 đội tạo ra. Ở đó, có lẽ thành bại sẽ chỉ được định đoạt bởi vài khoảnh khắc hiếm hoi.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #Trung Quốc #Uzbekistan

Xem thêm

Cùng chuyên mục