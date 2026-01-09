Trực tiếp U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam, 21h00 ngày 9/1: Tiếp đà chiến thắng

TPO - Với lực lượng gần như đầy đủ và tinh thần hưng phấn, U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu ba điểm trước U23 Kyrgyzstan để nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out giải U23 châu Á.

report U23 Việt Nam chỉ có một điều chỉnh nhân sự So với trận ra quân, U23 Việt Nam chỉ có một điều chỉnh nhân sự, khi Quốc Việt được trao cơ hội đá chính thay cho Đình Bắc trên hàng công. Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan thay đổi tới hai vị trí trong đội hình xuất phát. Ermekov và Madanov thế chỗ Kochkonbaev và Sharshenbekov, trong đó Sharshenbekov vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước. report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Lê Phát, Quốc Việt. report Đội hình xuất phát U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn trước lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, gặp đối thủ U23 Kyrgyzstan lúc 21h ngày 9/1. Một chiến thắng ở trận này gần như đảm bảo tấm vé vào vòng knock-out cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, song đội bóng áo đỏ không được phép chủ quan.

U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu trong thế “còn gì để mất”. Sau thất bại 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Edmar Lacerda hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng Trung Á chịu tổn thất nặng nề về lực lượng khi tiền vệ quan trọng Arsen Sharshenbekov phải nhận thẻ đỏ ở trận ra quân, đồng nghĩa vắng mặt trận gặp U23 Việt Nam. Thiếu vắng “nhạc trưởng” nơi tuyến giữa, Kyrgyzstan nhiều khả năng mất cân bằng và dễ bị khai thác những khoảng trống.

Trong khi đó, U23 Việt Nam có lực lượng gần như đầy đủ và đang đạt phong độ cao. Ở trận gặp U23 Jordan, các tiền vệ kiểm soát bóng, triển khai nhịp độ trận đấu và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Các tuyến từ hậu vệ đến tiền đạo đều chơi quyết tâm, thể hiện bản lĩnh vượt trội so với đối thủ. Sự trở lại của Thanh Nhàn sau chấn thương giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án tấn công, trong khi “cậu út” Lê Phát vẫn đang để lại dấu ấn ở lần đầu đá chính.

Về lối chơi, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật phòng ngự, kiểm soát tuyến giữa và tận dụng các tình huống cố định, đặc biệt là các quả phạt góc, điểm mạnh thường thấy của đội bóng áo đỏ. Nếu sớm có bàn thắng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ dễ dàng triển khai chiến thuật theo ý đồ, đồng thời gây sức ép lên đối thủ Trung Á đang thiếu nhân sự và tâm lý không ổn định.

Dù Kyrgyzstan vẫn đáng gờm với nền tảng thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt, U23 Việt Nam với tinh thần hưng phấn, tổ chức tốt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm, mà còn là bước ngoặt quan trọng giúp thầy trò Kim Sang-sik tiến gần hơn đến tấm vé tứ kết U23 châu Á 2026.