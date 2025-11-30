Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia 2-0 (H1): Vào!!! U17 Việt Nam có bàn thứ 2

report Thêm một cơ hội cho U17 Việt Nam

Phút 32: U17 Việt Nam đang chơi chậm lại và chờ đợi cơ hội, thay vì tạo ra áp lực liên tục bên phía phần sân đối phương như những phút đầu.

Và ở một pha phản công, Văn Dương có tình huống đi bóng đẹp mắt bên cánh phải, chuyền vào trong để Minh Thủy dứt điểm. Tiếc là bóng chạm chân đối phương đi chệch cột.