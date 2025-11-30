Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia 2-0 (H1): Vào!!! U17 Việt Nam có bàn thứ 2

Phút 43: Văn Dương có một pha đi bóng xuất sắc ở sát đường biên ngang và căng ngang vào trong. Anh Hào đã chớp thời cơ rất nhanh, đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 35: Đại Nhân phá bẫy việt vị, băng xuống nhận bóng và đối mặt thủ môn U17 Malaysia. Thế nhưng các hậu vệ áo vàng đã lao về vây ráp khiến anh không thể thực hiện cú dứt điểm như ý.
Phút 32: U17 Việt Nam đang chơi chậm lại và chờ đợi cơ hội, thay vì tạo ra áp lực liên tục bên phía phần sân đối phương như những phút đầu.
Và ở một pha phản công, Văn Dương có tình huống đi bóng đẹp mắt bên cánh phải, chuyền vào trong để Minh Thủy dứt điểm. Tiếc là bóng chạm chân đối phương đi chệch cột.
Phút 25: Đại Nhân băng lên bên cánh trái nhưng không thể cắt vào trong, nơi đồng đội của anh dâng lên hơi chậm. Sau đó bóng được chuyền cho Nguyễn Lực và kết thúc bằng quả tạt quá sâu.
Cho đến nay, U17 Việt Nam đã ghi 27 bàn thắng tại vòng loại U17 châu Á 2026, chỉ kém Trung Quốc ở bảng A (38 bàn) và nhiều hơn mọi đội còn lại.
Phút 21: U17 Việt Nam đang kiểm soát tốt thế trận, phối hợp và thoát pressing tự tin, sau đó thực hiện những pha lên bóng sắc nét. Các học trò của HLV Cristiano Roland chỉ thiếu một chút may mắn để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng.
Phút 17: Từ ngoài vòng cấm, Văn Dương bên phía U17 Việt Nam tung ra cú sút xa khiến thủ môn Malaysia vất vả cản phá. Sau đó Sỹ Bách băng vào đá bồi đưa bóng đi trúng cột dọc.
Phút 11: U17 Việt Nam hưởng hai quả phạt góc liên tiếp. Ở quả thứ hai, các cầu thủ áo đỏ phối hợp ban chuyền sắc nét và đưa được bóng đến sát cầu môn đối thủ, nhưng không thể có pha dứt điểm cuối cùng.
Phút 7: U17 Malaysia thực hiện đường chuyền xuất sắc xuống phía dưới hàng thủ U17 Việt Nam và mang tới cơ hội dứt điểm cho Nabil. Tuy nhiên thủ môn Xuân Hòa đã cản phá kịp thời.
Phút 4: Từ pha đá phạt bên cánh trái của Nguyễn Lực, bóng được rót xuống trước cầu môn U17 Malaysia rất khó chịu. Một cầu thủ áo đỏ đã có tình huống chạm bóng nhưng thủ môn đối phương đã cản phá thành công. Sau đó là đường chuyền thuận lợi để Mạnh Cường đệm bóng cận thành.
1-0 cho U17 Việt Nam.
Phút 2: U17 Việt Nam dường như đánh mất sự tập trung, cho phép đối thủ dẫn bóng tới trước vòng cấm và chuyền xuống để một cầu thủ U17 Malaysia tung ra cú dứt điểm. May cho chúng ta, bóng đi vọt xà.
Phút 1: Trận đấu cuối cùng khuôn khổ bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Daypuat người Philippines.
U17 Maqlaysia là đội giao bóng.
AFC quy định những đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2025 được đặc cách góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đó là các đội Nhật Bản, Triều Tiên, Indonesia, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan cùng với chủ nhà Saudi Arabia.
Tại vòng loại, theo Điều lệ của giải, chỉ có đội nhất bảng ở vòng loại mới có vé dự VCK U17 châu Á 2026. Do đó, U17 Việt Nam chỉ hòa trước U17 Malaysia là có vé đi tiếp.
Sau 4 trận đấu, U17 Việt Nam và U17 Malaysia cùng có 12 điểm nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland đứng đầu bảng C do hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +20). Bước vào trận cuối cùng, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để hoàn thành mục tiêu giành vé tới Saudi Arabia vào năm tới, trong khi U17 Malaysia bắt buộc phải thắng.
Nhìn lại hành trình vòng loại, U17 Việt Nam đã thể hiện diện mạo rất tích cực khi kiểm soát trận đấu và chơi tấn công chủ động, ghi được 16 bàn thắng đồng thời không một lần phải nhận bàn thua.
Theo HLV Cristiano Roland, “23 cầu thủ U17 Việt Nam luôn ở trạng thái sẵn sàng ở mọi thời điểm nhờ nền tảng thể lực tốt và ý thức chiến thuật. "Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội bóng cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng", ông nói.
Bên cạnh đó, HLV của U17 Việt Nam cũng khẳng định sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu đối thủ thật kỹ cho trận chung kết với U17 Malaysia nhằm đạt kết quả tốt nhất. Với quyết tâm cao cùng những gì đã thể hiện, nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu với tư tưởng tấn công thay vì cầu hòa, sau đó giành tấm vé tới VCK một cách xứng đáng.