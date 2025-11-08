Trực tiếp Tottenham vs MU 0-0 (H1): Không vào !!! Những cơ hội đầu tiên

TPO - Bruno chọc khe để Mbeumo thoát xuống đối mặt với thủ môn Vicario trước khi căng ngang vào vòng cấm khi khung thành Tottenham đã bỏ trống nhưng không có cầu thủ nào của MU kịp băng vào dứt điểm.

report Mbeumo việt vị 6': Mbeumo bứt tốc bên cánh trái để đón đường chuyền dài của Fernandes, nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị. report Pha phạt góc đầu tiên 3': Một phút thiếu tập trung của thủ môn Lammens tạo cơ hội cho Tottenham được hưởng quả phạt góc. Porro thực hiện đường tạt vào khu vực cấm địa, nhắm tới Kolo Muani đang băng lên, nhưng bóng lại đi quá cao và ra ngoài sân. report Trận đấu bắt đầu! Trọng tài Samuel Barrott nổi còi bắt đầu trận đấu giữa Totenham và MU. Đội chủ nhà Tottenham ra sân trong trang phục truyền thống trắng - xanh, còn đội khách MU xuất hiện với trang phục đỏ - trắng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Thành tích đối đầu Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 204 lần trong lịch sử, MU thắng 96 trận, Tottenham thắng 57 trận và 51 trận kết thúc với tỷ số hòa. Dù đã toàn thắng cả hai lượt trận trước MU ở Premier League mùa trước, Tottenham chỉ thắng 4 trong 12 lần chạm trán gần nhất với “Quỷ đỏ” tại giải đấu này, trong đó 3/5 chiến thắng gần nhất của Spurs lại diễn ra ngay tại Old Trafford. Không chỉ đánh bại United 1-0 ở chung kết Europa League mùa trước, Spurs còn vượt qua đối thủ này 4-3 trong trận tứ kết Cúp Liên đoàn đầy kịch tính trên sân nhà. Lần gần nhất MU đánh bại Tottenham đã diễn ra từ tháng 10/2022, với chiến thắng 2-0 trên sân Old Trafford. report Maguire trở lại đội hình xuất phát HLV Ruben Amorim thực hiện 3 sự thay đổi so với trận hòa 2-2 với Nottingham Forest tại Premier League. Leny Yoro, Diogo Dalot và Benjamin Šeško bị đẩy lên ghế dự bị, trong khi Harry Maguire, Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu được xếp đá chính. report Tottenham thực hiện 4 sự thay đổi HLV Thomas Frank thực hiện 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận thua 0-1 trên sân nhà trước Chelsea ở vòng đấu trước. Danso, Bentancur, Kudus và Bergvall bị thay thế bởi Romero, Johnson, Simons và Richarlison. report Đội hình xuất phát MU Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Cunha report Đội hình xuất phát Tottenham Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Johnson, Simons, Richarlison; Kolo Muani

Sau khi bị chính khán giả nhà la ó vì thất bại bạc nhược 0-1 trước Chelsea cuối tuần qua, Tottenham đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước Copenhagen ở Champions League.

Sau khi dẫn 2-0 và chỉ còn 10 người khi Brennan Johnson nhận thẻ đỏ, Tottenham vẫn khiến người hâm mộ ngất ngây với siêu phẩm solo của Micky van de Ven, trước khi Joao Palhinha ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng ấy giúp Spurs thắp lại niềm tin, nhưng HLV Thomas Frank vẫn tỏ ra thận trọng. “Đội bóng đã tiến thêm một bước, cả về phong cách lẫn đội hình. Nhưng chúng tôi cần chứng minh rằng đây không chỉ là một trận đấu bùng nổ nhất thời", ông chia sẻ.

Hiện Tottenham xếp thứ 6 trên BXH, chỉ kém Liverpool (thứ 3) đúng 1 điểm. Một chiến thắng trước MU sẽ giúp họ lần đầu tiên kể từ mùa 1959/60 thắng Quỷ đỏ ba trận liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh, sau khi đã hoàn tất cú “đúp” mùa trước.

Tuy vậy, các con số lại không ủng hộ đội chủ nhà: Tottenham là CLB thua sân nhà nhiều nhất Premier League trong năm 2025 (9 trận). Trong lịch sử, họ chỉ hai lần để thua sân nhà nhiều hơn vào các năm 1994 và 2003 (10 trận mỗi năm). Bản thân HLV Thomas Frank cũng mới chỉ thắng 3 trong 16 trận sân nhà gần nhất ở Premier League (hòa 4, thua 9), tính cả giai đoạn còn dẫn dắt Brentford.

Ở chiều ngược lại, HLV Ruben Amorim và các học trò đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau giai đoạn mở màn đầy trắc trở. Sau thất bại 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, MU đã thắng liền ba trận ở Premier League trước khi hòa 2-2 với Nottingham Forest cuối tuần qua.

Tại City Ground, dù dẫn trước 1-0 trong hiệp một, Quỷ đỏ bất ngờ để Gibbs-White và Nicolo Savona ghi hai bàn chỉ trong ba phút. Tuy nhiên, Amad Diallo đã sắm vai người hùng khi tung cú vô-lê tuyệt đẹp ở phút 81, giúp đội khách giữ lại một điểm và nối dài chuỗi 4 trận liên tiếp ghi từ hai bàn trở lên.

Amorim, người vừa được đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10, khẳng định: “Các cầu thủ đang cống hiến tất cả, nhưng tôi tin họ vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa". Ông cũng nhấn mạnh rằng đội cần cải thiện thể lực và cường độ thi đấu, điều đã bị sụt giảm trong trận hòa với Forest.

Hiện MU đứng thứ 8, chỉ kém Tottenham và Chelsea về hiệu số. Một kết quả khả quan ở Bắc London sẽ giúp Quỷ đỏ bất bại 5 trận liên tiếp lần đầu kể từ đầu năm 2024, giai đoạn họ cũng từng ghi từ hai bàn trở lên trong 5 trận liền.

Dẫu vậy, thành tích đối đầu lại là nỗi ám ảnh khi MU đã không thắng Tottenham trong 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 5), trong đó thua cả 4 trận gần nhất. Lần cuối cùng có đội thắng Quỷ đỏ 5 trận liền là Liverpool trong giai đoạn 2000 -2002.