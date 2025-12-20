Trực tiếp Newcastle vs Chelsea 2-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

report Lưới Newcastle rung lên

43': Neto đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định tiền đạo Chelsea đã để bóng chạm tay trong lúc thoát kèm ở cột xa từ quả tạt thuận lợi.

Chelsea không phản đối quyết định này, bởi đó là một tình huống chạm tay rõ ràng của cầu thủ người Bồ Đào Nha.