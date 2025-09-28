Trực tiếp Newcastle vs Arsenal, 22h30 ngày 28/9: Pháo thủ đối diện thách thức lớn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
TPO - Chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên sân St James’ Park biến nơi đây thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Arsenal chỉ sau Etihad. Trước Newcastle sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất Premier League, Pháo thủ cần chứng minh bản lĩnh nếu không muốn đánh mất lợi thế trong cuộc đua với Liverpool.

1-9834.jpg

Cuối tuần trước, Arsenal có màn tái ngộ đầy duyên nợ với nhà ĐKVĐ Man City, gần một năm sau trận hòa nghẹt thở 2-2 tại Etihad.

Nếu năm ngoái, thầy trò Arteta dù chỉ còn 10 người vẫn phòng ngự kiên cường nhưng bị John Stones phá lưới phút cuối, thì lần này, HLV Pep Guardiola bất ngờ cho học trò co cụm “dựng xe buýt”.

Dẫu vậy, kịch bản vẫn kịch tính đến phút chót, khi Gabriel Martinelli khiến khán đài nổ tung bằng cú lốp bóng tinh tế qua đầu Gianluigi Donnarumma ở phút bù giờ.

Một điểm trước Man City vốn không thể xem là kết quả tồi, nhưng Emirates vẫn ngập tràn sự tiếc nuối. Bởi Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội “vàng mười” khi Guardiola buộc phải chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất sự nghiệp, nhưng đoàn quân Arteta không thể tung đòn kết liễu.

Chỉ trích nhanh chóng hướng về Arteta với lối chơi bị cho là quá an toàn, thậm chí nhàm chán. Trận thắng 2-0 trước Port Vale ở Cúp Liên đoàn nhờ công Eberechi Eze và Leandro Trossard cũng chưa đủ thuyết phục, bởi Pháo thủ không tạo ra thế áp đảo như kỳ vọng.

Trở lại Premier League, thách thức với Arsenal càng lớn hơn. Nếu trắng tay tại St James’ Park, họ sẽ bị Liverpool, đội toàn thắng từ đầu mùa, bỏ xa tới 8 điểm.

Đặc biệt, đây lại chính là “tử địa” với Pháo thủ khi thua cả 3 chuyến làm khách gần nhất. Họ cũng 4 lần gục ngã từ ngày Arteta lên nắm quyền, thành tích tệ nhất chỉ sau Etihad của Man City (5 trận).

Đáng nói, Newcastle không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất của Arsenal. Đêm nay, “Chích chòe” nuôi mộng viết lại lịch sử với lần đầu tiên sau 56 năm hạ gục Pháo thủ 4 trận liền trên thánh địa St James’ Park.

Thách thức duy nhất của thầy trò Eddie Howe là hàng công nghèo nàn, mới ghi 3 bàn sau 5 vòng, chỉ khá hơn Aston Villa (1 bàn). HLV Howe thừa nhận đội bóng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc chia tay Alexander Isak trong thương vụ kỷ lục, nhưng chiến thắng 4-1 trước Bradford City ở Cúp Liên đoàn đã phần nào giúp các chân sút tìm lại cảm giác.

Nếu tuyến đầu chưa “lên đạn”, thì hàng thủ Newcastle lại như một bức tường thép. Ba trận giữ sạch lưới liên tiếp tại Premier League, họ chỉ để đối thủ tạo ra tổng cộng 2,6 bàn thắng kỳ vọng (xG), mang đến sự chắc chắn trước cuộc đối đầu với Arsenal.

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
