Trực tiếp Đồng Nai vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 21/11: Giải cứu HLV Harry Kewell

report Dàn sao CLB Đồng Nai đến sân

Bước vào vòng 8 LPBank V.League 2026/27 lúc 18h00 ngày 21/11, Đồng Nai đang có tinh thần lên cao sau chiến thắng đầu tiên tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam trước SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng giải tỏa sức ép và thêm tự tin trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, thử thách lần này mang tên Hà Nội FC là hoàn toàn khác biệt về đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục.

Trước đối thủ mạnh hơn, nhiều khả năng Đồng Nai sẽ ưu tiên phương án phòng ngự sâu, giữ cự ly đội hình hợp lý để hạn chế không gian chơi bóng của các tiền vệ sáng tạo bên phía đội khách, đồng thời tránh bị kéo giãn bởi những pha phối hợp tốc độ. Sự hưng phấn có thể giúp đội chủ nhà gây ra không ít khó khăn, nhưng sự chênh lệch về chất lượng nhân sự khiến cơ hội tạo bất ngờ của họ không quá cao.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC trải qua khởi đầu mùa giải thiếu ổn định với 9 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng Thủ đô từng có những trận đấu thuyết phục nhưng cũng dễ đánh mất thế trận trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu, tiêu biểu là thất bại 1-2 trước HAGL ở vòng trước hay các trận thua trước CA TP.HCM, SLNA và Đà Nẵng do dứt điểm chưa hiệu quả.

Dù vậy, HLV Harry Kewell vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu với nhiều phương án tấn công từ trung lộ, hai biên đến bóng cố định. Chuyến làm khách trước Đồng Nai là cơ hội để Hà Nội FC tìm lại sự cân bằng và giải tỏa áp lực.

Về đối đầu và lực lượng, hai đội đều có thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong lần gặp nhau duy nhất trước đây, Hà Nội FC từng thắng đậm với tỷ số 5-0.