Trực tiếp CAHN vs PVF-CAND 1-0 (Hết H1): Không vào!!! Mauk lơ cơ hội

TPO - Ngoại binh Mauk đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần sau tình huống đánh đầu ngược của Đình Bắc. CAHN vẫn đang ép sân trước PVF-CAND nhưng chưa ghi được bàn thắng.

foul Hết hiệp một Hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0. report Văn Đức sút lên trời Phút 45+7: Văn Đức lại có cơ hội dứt điểm nhưng độ chính xác không có gì khác biệt. time Hiệp một có 7 phút bù giờ Trận đấu vẫn diễn ra chậm rãi, ít tình huống tấn công có nét và khan hiếm cơ hội. report Alan đánh đầu bất thành Phút 45+2: Quang Hải tạt bóng cho Alan đánh đầu, song pha dứt điểm đi thiếu lực. yellow Cầu thủ 2 đội xô xát Phút 45: Jason Quang Vinh bị cảnh cáo sau tình huống trả đũa đối thủ. Cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi nhưng mọi thứ nhanh chóng được giải quyết. report PVF-CAND "đổ bê tông" Phút 40: Những phút đã qua, thế trận trên sân Hàng Đẫy không thay đổi. CAHN vẫn là đội cầm bóng áp đảo nhưng chưa tạo nhiều tình huống tấn công có nét. Sự bế tắc của CAHN đến từ việc PVF-CAND đang chơi phòng ngự theo kiểu "đổ bê tông". report Suýt có bàn cho CAHN Phút 30: Mauk dứt điểm đưa bóng đi lệch cột chỉ vài mét. Tất cả cầu thủ đã đứng yên sau pha dứt điểm này. report Phan Văn Đức dứt điểm Phút 26: Văn Đức quyết định dứt điểm từ khoảng cách gần 30m. Cú ra chân của tiền đạo này đưa bóng đi thiếu lực và cũng không chính xác. report CAHN gia tăng áp lực tấn công Phút 21: Đến lúc này, thế trận chủ động đã nằm hoàn toàn trong tay CAHN. Thầy trò HLV Polkong đang đẩy mạnh áp lực tấn công, với phần lớn thời lượng bóng đẩy sang cánh phải. var CAHN bị hủy bàn thắng Phút 16: Trận đấu gián đoạn nhiều phút vì VAR kiểm tra tình huống Gomes ghi bàn. Quyết định cuối cùng của trọng tài là bắt lỗi Gomes việt vị. goal VÀO! CAHN mở tỷ số Phút 13: Đội chủ nhà mở tỷ số từ tình huống phối hợp đá phạt cố định. Sau quả tạt của Quang Hải, Hugo Gomes đánh đầu cận thành ghi bàn. yellow Phan Văn Đức bị cảnh cáo Phút 10: Phan Văn Đức vào bóng thô bạo với Văn Thuận. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cho tiền đạo của CAHN. report Nhịp độ trận đấu chậm rãi Phút 7: CAHN đòi lại thế trận và bắt đầu cầm bóng áp đảo. Cả 2 đội vẫn chưa vội đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. report PVF-CAND nhập cuộc chủ động Phút 2: PVF-CAND chủ động đẩy cao đội hình và cầm bóng nhiều hơn ở những phút đầu. start Hiệp một bắt đầu report Dàn sao CAHN sẵn sàng xung trận report Đội hình xuất phát PVF-CAND report Đội hình xuất phát Công An Hà Nội

Trước giờ bóng lăn, CAHN đang kém Ninh Bình 3 điểm nhưng chơi ít hơn đối thủ một trận. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Polking giành trọn 3 điểm, khi PVF-CAND đang có phong độ không tốt. Cụ thể là PVF-CAND đang đứng thứ 10 trên BXH sau chuỗi 5 trận không thắng.

CAHN đã thắng Công An TPHCM 1-0 ở trận gần nhất. Trước đó, thầy trò Polking hòa SLNA, thắng Nam Định, thắng Hải Phòng và đả bại Hà Nội trong 5 vòng gần đây tại V.League. Với đấu trường quốc nội, Quang Hải và đồng đội đã thật sự vào form, bằng lực lượng có chất lượng ở cả nội binh và ngoại binh.

PVF-CAND thua Ninh Bình, hòa Thanh Hóa, hòa Hà Tĩnh, hòa HAGL và hòa Đà Nẵng trong 5 vòng gần đây. Từ đầu LPBank V.League 2025/26, có một vấn đề xảy ra với PVF-CAND là họ chơi tốt khi gặp các đội ở nửa dưới. Nhưng đối đầu các ông lớn như Ninh Bình và Nam Định, PVF-CAND hoàn toàn thất thế.

CAHN không có sự phục vụ của thủ môn Filip Nguyễn vì chấn thương. Hậu vệ Lê Văn Đô bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng trước. PVF-CAND sẽ có lực lượng tốt nhất cho trận này.

Trên mọi yếu tố, CAHN đều được xếp cửa trên so với đối thủ ở trận này. Thách thức lớn nhất với CAHN lúc này sẽ đặt lên đôi vai HLV Polking, khi thuyền trưởng này cần có tính toán chuẩn xác để xoay vòng lực lượng.

Sẽ là kịch bản tốt nhất cho CAHN nếu họ sớm giải quyết PVF-CAND trong hiệp một, sau đó HLV Polking chủ động tính toán để giữ chân trụ cột trong hiệp 2.