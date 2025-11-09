Trực tiếp CA TPHCM vs Ninh Bình 3-2 (Hết H1): Vào!!! Hoàng Đức ghi bàn

CA TPHCM và Ninh Bình FC rời sân tạm nghỉ với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà. Hai đội đã tạo nên màn trình diễn mãn nhãn với 5 bàn thắng cùng một loạt tình huống ngon ăn khác bị bỏ lỡ.
Phút 45+3: Thật khó tin, nhưng Ninh Bình FC đã có bàn gỡ ngay lập tức với tình huống lập công của Hoàng Đức.
Phút 45+1: Hiệp đấu đầu tiên có 4 phút bù giờ. Và CA TPHCM không có ý định rời sân với tỷ số hiện tại. Họ tiếp tục tấn công với Lee Williams bên cánh trái và nỗ lực của Makrillos với đường chuyền thuận lợi vào bên trong để Đức Phú đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1.
Phút 44: Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Lê Phát.
Phút 43: Cho đến nay, Hoàng Đức và Tiến Linh vẫn chưa ghi dấu ấn trong đại chiến trên sân Thống Nhất.
Phút 39: CA TPHCM phản công. Có bóng chếch bên cánh phải, Makrillos quyết định xoay người dứt điểm ngay, nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho Văn Lâm.
Phút 33: Không chỉ tạo ảnh hưởng trên mặt trận tấn công, Lee Williams, người đang đảm nhiệm vai trò chạy cánh trái, còn chơi đầy nỗ lực với các tình huống hỗ trợ phòng ngự.
Phút 30: Đội khách đang kiểm soát bóng tốt hơn, chiếm 60% thời lượng. Tuy nhiên họ mới chỉ tạo ra 1 cú dứt điểm trong khi CA TPHCM có tới 7, và 2 trở thành bàn thắng.
Phút 25: Ninh Bình FC đang gia tăng áp lực để tìm kiếm bàn gỡ. Cú sút của Dos Anjos là một trong nhiều tình huống nguy hiểm họ tạo ra, nhưng giống như những lần trước, đều ở tư thế việt vị.
Phút 20: Quang Hùng bứt tốc bên cánh phải và căng ngang thuận lợi để Lee Williams dứt điểm. Đáng tiếc, ở cự ly gần nhưng tiền đạo Việt kiều lại dứt điểm chệch cầu môn.
Phút 18: Đức Phú băng xuống đón đường chuyền dài và đối mặt thủ môn Văn Lâm, nhưng không thể dứt điểm. Tuy nhiên Việt kiều Lee Williams đã băng vào tiếp ứng và phá lưới Ninh Bình FC.
Phút 13: Lại thêm vài phút check VAR, nhưng không có bất cứ điều gì bất thường. CA TPCHM đã có bàn thắng hợp lệ và Việt Hoàng là tác giả.
Phút 10: Không mất quá nhiều thời gian để chủ nhà đáp trả. Việt Hoàng đưa bóng vào từ cánh trái và có vẻ như bóng không chạm đầu Tiến Linh mà đi thẳng vào lưới của Văn Lâm.
Phút 9: Sau khoảng 3 phút kiểm tra VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định công nhận bàn thắng. 1-0 cho Ninh Bình FC.
Phút 5: Ninh Bình FC đã có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc thứ hai, bóng được câu vào từ cánh trái và Hài Đức nhanh chân đưa bóng qua hai chân Patrik Lê Giang.
Phút 3: Cú sút đầu tiên đã đến khi chủ nhà CA TPHCM tấn công từ cánh phải, kết thúc bằng cú sút ở góc rất hẹp của Đức Phú. Thủ môn Đặng Văn Lâm không khó để bắt gọn.
Phút 1: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi hồi còi khai cuộc trận đấu thuộc vòng 11 LPBank V.League 2025/26 trên sân Thống Nhất giữa hai đội CA TPHCM và Ninh Bình FC.
Đội khách Ninh Bình FC trong màu áo đỏ giao bóng.
Không còn là bất ngờ nữa, Ninh Bình đang tạo nên thách thức đặc biệt lớn cho phần còn lại của LPBank V.League 2025/26. Chuỗi trận bất bại của họ từ đầu mùa giải đã kéo dài tới con số 10 với 7 trận thắng, 3 hoà.
Bằng cách nào đó, Ninh Bình luôn biết cách có điểm ở mỗi thời điểm gặp khó khăn. Họ đánh bại hoặc khiến các đối thủ mạnh ở tốp đầu phải chia điểm, từ Thép Xanh Nam Định đến CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội. Trước những đội bóng tầm trung, Ninh Bình vẫn có thể giành trọn 3 điểm với thế trận không cần quá vượt trội.
Một điển hình như trận gần nhất trước SLNA, Ninh Bình giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Phạm Gia Hưng ở phút 85. Nguyễn Hoàng Đức vẫn duy trì phong độ ổn định nơi tuyến giữa. Phía trên, hàng công Ninh Bình chơi hiệu quả với các mũi nhọn Dos Anjos và Gustavo Henrique. Với 22 bàn thắng, Ninh Bình đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất V.League.
Công an TPHCM không quá ấn tượng, nhưng cũng đang có khởi đầu tương đối thuận lợi với 17 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa giành chiến thắng sát nút trước SHB Đà Nẵng.
Kết quả này tiếp thêm động lực cho Công an TPHCM trước cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Nếu thắng, Công an TPHCM có thể chiếm 1 vị trí trong tốp 3 và chắc chắn điều đó sẽ khiến Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội thêm động lực.
