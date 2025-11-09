Trực tiếp CA TPHCM vs Ninh Bình 3-2 (Hết H1): Vào!!! Hoàng Đức ghi bàn

goal Tỷ số là 3-1

Phút 45+1: Hiệp đấu đầu tiên có 4 phút bù giờ. Và CA TPHCM không có ý định rời sân với tỷ số hiện tại. Họ tiếp tục tấn công với Lee Williams bên cánh trái và nỗ lực của Makrillos với đường chuyền thuận lợi vào bên trong để Đức Phú đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1.