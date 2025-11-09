Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp CA TPHCM vs Ninh Bình 3-2 (Hết H1): Vào!!! Hoàng Đức ghi bàn

Thanh Hải - Tiểu Phùng - Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp tục là một tình huống đánh biên, hàng thủ Ninh Bình để lọt ngoại binh Công an TPHCM, không cản được pha tạt bóng vào vòng cấm. Đức Phú băng vào đệm cận thành phá lưới Đặng Văn Lâm. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Đức toả sáng với tình huống đánh đầu dũng mãnh, rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

time Hiệp một khép lại

CA TPHCM và Ninh Bình FC rời sân tạm nghỉ với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà. Hai đội đã tạo nên màn trình diễn mãn nhãn với 5 bàn thắng cùng một loạt tình huống ngon ăn khác bị bỏ lỡ.

z7206202261206-e0c2ce8b4e035d48b9849d32dc12eccb.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
goal Hoàng Đức rút ngắn tỷ số

Phút 45+3: Thật khó tin, nhưng Ninh Bình FC đã có bàn gỡ ngay lập tức với tình huống lập công của Hoàng Đức.

goal Tỷ số là 3-1

Phút 45+1: Hiệp đấu đầu tiên có 4 phút bù giờ. Và CA TPHCM không có ý định rời sân với tỷ số hiện tại. Họ tiếp tục tấn công với Lee Williams bên cánh trái và nỗ lực của Makrillos với đường chuyền thuận lợi vào bên trong để Đức Phú đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1.

5.gif
substitution Trần Thành Trung rời sân

Phút 44: Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Lê Phát.

report Những ngôi sao chưa lên tiếng

Phút 43: Cho đến nay, Hoàng Đức và Tiến Linh vẫn chưa ghi dấu ấn trong đại chiến trên sân Thống Nhất.

z7206155522556-6ec409a3cecdf7aa72c605730fdbf3d0.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
z7206155989559-db71b4b983129cadf78b030494a530de.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
report Không được!

Phút 39: CA TPHCM phản công. Có bóng chếch bên cánh phải, Makrillos quyết định xoay người dứt điểm ngay, nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho Văn Lâm.

report Lee Williams đang chơi cực hay

Phút 33: Không chỉ tạo ảnh hưởng trên mặt trận tấn công, Lee Williams, người đang đảm nhiệm vai trò chạy cánh trái, còn chơi đầy nỗ lực với các tình huống hỗ trợ phòng ngự.

z7206137526140-ed9b6bf279551486af226fd41b9ebf10.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
report Ninh Bình FC cầm bóng áp đảo

Phút 30: Đội khách đang kiểm soát bóng tốt hơn, chiếm 60% thời lượng. Tuy nhiên họ mới chỉ tạo ra 1 cú dứt điểm trong khi CA TPHCM có tới 7, và 2 trở thành bàn thắng.

z7206110992893-3cda4d453255d0fb2779dcc962df3f24.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
z7206124406019-39b057e64c4bca2e60c1747bf3807096.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
z7206114358671-741671f824fe6ff6d1b932e2f4b0ae7e.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
report Không vào!

Phút 25: Ninh Bình FC đang gia tăng áp lực để tìm kiếm bàn gỡ. Cú sút của Dos Anjos là một trong nhiều tình huống nguy hiểm họ tạo ra, nhưng giống như những lần trước, đều ở tư thế việt vị.

4.gif
report Suýt chút nữa chủ nhà có bàn thứ ba

Phút 20: Quang Hùng bứt tốc bên cánh phải và căng ngang thuận lợi để Lee Williams dứt điểm. Đáng tiếc, ở cự ly gần nhưng tiền đạo Việt kiều lại dứt điểm chệch cầu môn.

z7206097913833-9a5c7d2badb7289552946f512c5ef96d.jpg
Lee Williams ăn mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Phạm Nguyễn
goal Chủ nhà vượt lên dẫn trước

Phút 18: Đức Phú băng xuống đón đường chuyền dài và đối mặt thủ môn Văn Lâm, nhưng không thể dứt điểm. Tuy nhiên Việt kiều Lee Williams đã băng vào tiếp ứng và phá lưới Ninh Bình FC.

3.gif
var Đó là bàn thắng cho Việt Hoàng

Phút 13: Lại thêm vài phút check VAR, nhưng không có bất cứ điều gì bất thường. CA TPCHM đã có bàn thắng hợp lệ và Việt Hoàng là tác giả.

z7206074284229-322a06d3a962a1bce2725dc59e85597c.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
goal CA TPHCM gỡ hòa

Phút 10: Không mất quá nhiều thời gian để chủ nhà đáp trả. Việt Hoàng đưa bóng vào từ cánh trái và có vẻ như bóng không chạm đầu Tiến Linh mà đi thẳng vào lưới của Văn Lâm.

2.gif
var Bàn thắng hợp lệ

Phút 9: Sau khoảng 3 phút kiểm tra VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định công nhận bàn thắng. 1-0 cho Ninh Bình FC.

z7206061105923-d8d1f9b17b39b8033e9b495ee55ea2cd.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
z7206056641783-80a3344c71f1ec4f57ba5dcaf459d2db.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
z7206058335991-490cf2f2032e8814bf37503ebaa71d4a.jpg
Ảnh: Phạm Nguyễn
goal Đội khách vượt lên dẫn trước

Phút 5: Ninh Bình FC đã có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc thứ hai, bóng được câu vào từ cánh trái và Hài Đức nhanh chân đưa bóng qua hai chân Patrik Lê Giang.

1.gif
report Cú sút đầu tiên

Phút 3: Cú sút đầu tiên đã đến khi chủ nhà CA TPHCM tấn công từ cánh phải, kết thúc bằng cú sút ở góc rất hẹp của Đức Phú. Thủ môn Đặng Văn Lâm không khó để bắt gọn.

start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi hồi còi khai cuộc trận đấu thuộc vòng 11 LPBank V.League 2025/26 trên sân Thống Nhất giữa hai đội CA TPHCM và Ninh Bình FC.

Đội khách Ninh Bình FC trong màu áo đỏ giao bóng.

report Cuộc đối đầu giữa hai Quả bóng Việt Nam gần nhất
577931628-122139882776729743-176.jpg
report Đội hình xuất phát của CA TPHCM và Ninh Bình FC
578014887-1251313473693743-20378.jpg
1920x1080.png

Không còn là bất ngờ nữa, Ninh Bình đang tạo nên thách thức đặc biệt lớn cho phần còn lại của LPBank V.League 2025/26. Chuỗi trận bất bại của họ từ đầu mùa giải đã kéo dài tới con số 10 với 7 trận thắng, 3 hoà.

Bằng cách nào đó, Ninh Bình luôn biết cách có điểm ở mỗi thời điểm gặp khó khăn. Họ đánh bại hoặc khiến các đối thủ mạnh ở tốp đầu phải chia điểm, từ Thép Xanh Nam Định đến CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội. Trước những đội bóng tầm trung, Ninh Bình vẫn có thể giành trọn 3 điểm với thế trận không cần quá vượt trội.

Một điển hình như trận gần nhất trước SLNA, Ninh Bình giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Phạm Gia Hưng ở phút 85. Nguyễn Hoàng Đức vẫn duy trì phong độ ổn định nơi tuyến giữa. Phía trên, hàng công Ninh Bình chơi hiệu quả với các mũi nhọn Dos Anjos và Gustavo Henrique. Với 22 bàn thắng, Ninh Bình đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất V.League.

Công an TPHCM không quá ấn tượng, nhưng cũng đang có khởi đầu tương đối thuận lợi với 17 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa giành chiến thắng sát nút trước SHB Đà Nẵng.

Kết quả này tiếp thêm động lực cho Công an TPHCM trước cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Nếu thắng, Công an TPHCM có thể chiếm 1 vị trí trong tốp 3 và chắc chắn điều đó sẽ khiến Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội thêm động lực.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Thanh Hải - Tiểu Phùng - Phạm Nguyễn
#V League 2025/26 #Lịch thi đấu V-League 2025/26 #trực tiếp V League 2025/26 #kết quả V League 2025/26 #Nhận định bóng đá V.League 2025/26 #bxh v league 2025/26 #CA TPHCM vs Ninh Bình #trực tiếp CA TPHCM vs Ninh Bình #tường thuật CA TPHCM vs Ninh Bình #highlights CA TPHCM vs Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục