Trực tiếp CA TPHCM vs Ninh Bình 0-0: Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Với sự đầu tư mạnh mẽ, CA TPHCM và Ninh Bình FC trở thành hai hiện tượng của LPBank V.League 2025/26 khi tạo nên chuỗi trận đáng kinh ngạc, sau đó cùng nằm trong tốp 5 bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu tối nay trên sân Thống Nhất dự đoán vô cùng hấp dẫn.

start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi hồi còi khai cuộc trận đấu thuộc vòng 11 LPBank V.League 2025/26 trên sân Thống Nhất giữa hai đội CA TPHCM và Ninh Bình FC. Đội khách Ninh Bình FC trong màu áo đỏ giao bóng. report Cuộc đối đầu giữa hai Quả bóng Việt Nam gần nhất report Đội hình xuất phát của CA TPHCM và Ninh Bình FC

Không còn là bất ngờ nữa, Ninh Bình đang tạo nên thách thức đặc biệt lớn cho phần còn lại của LPBank V.League 2025/26. Chuỗi trận bất bại của họ từ đầu mùa giải đã kéo dài tới con số 10 với 7 trận thắng, 3 hoà.

Bằng cách nào đó, Ninh Bình luôn biết cách có điểm ở mỗi thời điểm gặp khó khăn. Họ đánh bại hoặc khiến các đối thủ mạnh ở tốp đầu phải chia điểm, từ Thép Xanh Nam Định đến CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội. Trước những đội bóng tầm trung, Ninh Bình vẫn có thể giành trọn 3 điểm với thế trận không cần quá vượt trội.

Một điển hình như trận gần nhất trước SLNA, Ninh Bình giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Phạm Gia Hưng ở phút 85. Nguyễn Hoàng Đức vẫn duy trì phong độ ổn định nơi tuyến giữa. Phía trên, hàng công Ninh Bình chơi hiệu quả với các mũi nhọn Dos Anjos và Gustavo Henrique. Với 22 bàn thắng, Ninh Bình đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất V.League.

Công an TPHCM không quá ấn tượng, nhưng cũng đang có khởi đầu tương đối thuận lợi với 17 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa giành chiến thắng sát nút trước SHB Đà Nẵng.

Kết quả này tiếp thêm động lực cho Công an TPHCM trước cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Nếu thắng, Công an TPHCM có thể chiếm 1 vị trí trong tốp 3 và chắc chắn điều đó sẽ khiến Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội thêm động lực.

