Trực tiếp Asiad 20 bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 0-1 (H2): Đội nữ Việt Nam kiểm soát thế trận

tatic ĐT Nữ Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất

HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026. Nhiều khả năng đội hình mà HLV người Hà Nội sử dụng sẽ là sơ đồ 4-2-3-1.

Cặp trung vệ sẽ là hai cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm cùng nhau tại Than Khoáng Sản Việt Nam, Thu Thương đá cặp cùng Diễm My. Hai hành lang cánh là Cù Huỳnh Như và Nguyễn Thị Hoa.

Ở hàng tiền vệ, bộ đôi trung vệ Thu Xuân - Thái Thị Thảo cũng đã có một khoảng thời gian thi đấu cùng nhau. Hai hành lang cánh được HLV Hoàng Văn Phúc bố trí những cái tên kỳ cựu như Thanh Nhã, Bích Thuỳ.

Trên hàng công, Hải Yến là cái tên đá vị trí hộ công phía sau Vạn Sự. Đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc cũng có thể linh hoạt chuyển thành 5-4-1 hoặc 3-4-3. Vị trí của Thanh Nhã và Vạn Sự hay Hải Yến cũng có thể hoán đổi cho nhau tuỳ diễn biến trận đấu.