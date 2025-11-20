Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 20/11, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Tại tỉnh Ninh Bình, tiếp đoàn có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, tổn thất mà nhân dân miền Bắc phải gánh chịu do cơn bão số 10 gây ra; trong đó, có nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Vũ Hồng Văn khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai luôn hướng về đồng bào vùng thiên tai với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia. Tin tưởng rằng với quyết tâm cao, Ninh Bình sẽ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh phục hồi sản xuất. Đồng thời chúc tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao biểu trưng số tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Ninh Bình khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra; đồng thời, trao 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an tỉnh và 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đối với Ninh Bình. Đồng chí Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống "tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; sự hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai sẽ góp thêm nguồn lực giúp Ninh Bình khắc phục thiệt hại do bão, lốc gây ra.

Đồng chí Đặng Xuân Phong chia sẻ: Bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, làm nhiều nhà bị sập, tốc mái, làm 9 người thiệt mạng, nhiều diện tích hoa màu bị ngập, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng... Tuy nhiên, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ kịp thời của các lực lượng Quân đội, Công an, sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ từ các tỉnh, đơn vị, doanh nghiệp, cùng sự nỗ lực của tỉnh Ninh Bình, đến nay cơ bản cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng đã ổn định, sản xuất đang phục hồi.

* Tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua. Ảnh: Phong Sắc

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua; đồng thời trao số tiền 5 tỷ đồng để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại; trao 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an và 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các đơn vị chức năng của tỉnh tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phong Sắc

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin sơ bộ tới các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai về những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như công tác khắc phục hậu quả. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh khẳng định: Sự động viên, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương, góp phần giúp tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân và sản xuất.