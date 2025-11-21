Thủ khoa đại học tại TPHCM báo công dâng Bác

TPO - Thay mặt các thủ khoa, bạn Nguyễn Xuân Dương (thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Hàng không Việt Nam) hứa sẽ không ngừng học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, rèn luyện đạo đức, sức khỏe, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Sáng 21/11, trong khuôn khổ chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2025, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; anh Lê Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TPHCM, cùng hơn 80 gương sinh viên tiêu biểu là thủ khoa tuyển sinh và thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Các thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp tham dự lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Tùng

Các bạn trẻ xuất sắc trong học tập, rèn luyện được Thành Đoàn TPHCM tuyên dương, khen thưởng trong chương trình Vinh danh thủ khoa năm nay.

Phát biểu tại lễ báo công, bạn Nguyễn Xuân Dương - nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hàng không Việt Nam, thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 - bày tỏ, để trở thành tân thủ khoa, các bạn học sinh, sinh viên đã luôn làm theo lời dạy của Bác, cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để không ngừng hoàn thiện bản thân. Từ những năm tháng trên ghế nhà trường, các bạn đã nỗ lực, phát huy truyền thống hiếu học và xác định được mục tiêu học tập đúng đắn.

Tuy nhiên, theo Xuân Dương, đây không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ là khởi đầu thuận lợi cho một hành trình rèn luyện còn rất dài phía trước.

Bạn Nguyễn Xuân Dương phát biểu báo công với Bác.

Thay mặt các thủ khoa, bạn Xuân Dương hứa với Bác: “Chúng cháu sẽ không ngừng học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, rèn luyện đạo đức, sức khỏe, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế”.

Cũng theo Xuân Dương, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập mạnh mẽ, thế hệ trẻ không chỉ cần tri thức vững vàng, mà còn phải có bản lĩnh, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và trái tim nhân văn.

Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng các gương sinh viên tiêu biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Kể từ năm 2013, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình Vinh danh thủ khoa, nhằm tôn vinh, tuyên dương những gương sinh viên là thủ khoa có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, chủ động tiếp cận và thích ứng tốt với kiện, hoàn cảnh mới, khẳng định bản thân, lan tỏa tinh thần tích cực học tập, rèn luyện và khẳng định thế hệ sinh viên thành phố bản lĩnh, năng động, hội nhập. Đây cũng là nguồn nhân lực quan trọng để giới thiệu tham gia Đề án 01 của Thành ủy TPHCM - Đề án về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lại của thành phố giai đoạn 2020-2035. Qua 11 năm thực hiện, chương trình đã vinh danh 917 tân sinh viên, tân cử nhân xuất sắc được vinh danh.

Năm 2025, chương trình đã xét chọn, tuyên dương 88 thủ khoa, gồm 40 thủ khoa trúng tuyển vào các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng có thành tích xuất sắc trong học tập, cùng 48 gương thủ khoa tốt nghiệp đạt nhiều thành tích xuất sắc.