Thiết kế sân vườn villa thú vị với cổng vòm và cây xanh lơ lửng

TPO - Khám phá mẫu thiết kế sân vườn villa ấn tượng với cổng vòm tinh tế và cây xanh như bay, tạo không gian thư thái và sáng tạo.

Căn biệt thự được thiết kế với hình thức hiện đại giống như các hình khối xếp chồng lên nhau. Đan xen công trình là cây xanh, tạo nên tổng thể vừa bề thế vừa hài hòa.

Điểm nhấn thú vị của công trình là khu vực sân vườn được thiết kế sắc nét vừa mang âm hưởng cổ điển với các cổng dẫn hình tròn theo trục thường thấy của nhà viện, vừa hiện đại với các hình khối từ rêu xanh được gắn đèn led bên dưới như đang lơ lửng giữa không trung.

Phối cảnh ngày và đêm cho thấy những hiệu quả khác nhau của thiết kế sân vườn thú vị này. Các không gian bên trong đều được thiết kế mở ra con đường này, thu trọn màu xanh vào tầm nhìn.