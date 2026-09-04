Thanh tra yêu cầu doanh nghiệp di dời 2 téc chứa gas khỏi đất nông nghiệp

TPO - Sở hữu hơn 30.130m² đất dự án, Công ty TNHH Hoa Việt vẫn sử dụng 150m² đất nông nghiệp để đặt téc gas, bỏ qua đăng ký môi trường và "quên" làm thủ tục biến động đất đai sau hỏa hoạn. Hàng loạt vi phạm kéo dài này vừa bị Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ rõ, yêu cầu khắc phục.

Dùng đất nông nghiệp đặt 2 téc chứa gas

Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Hoa Việt, thuộc Cụm công nghiệp Nguyên Xá, xã Đông Hưng. Kết luận cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, doanh nghiệp vẫn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện các quy định về môi trường.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty Hoa Việt khẩn trương khắc phục vi phạm.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Hoa Việt đang triển khai 2 dự án, với tổng diện tích đất thuê hơn 30.130m². Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất bật lửa gas, bút viết, thước kẻ các loại và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH Hoa Việt sử dụng khoảng 150m² đất nông nghiệp do một hộ dân địa phương cho mượn để phục vụ hoạt động sản xuất.

Cụ thể, từ tháng 5/2023, doanh nghiệp mượn phần đất nông nghiệp của ông Nguyễn Huy Trinh, trú tại thôn 7, xã Đông Hưng, để đặt 2 téc chứa gas. Việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích đặt thiết bị phục vụ sản xuất không đúng với mục đích sử dụng đất được xác định là một trong những tồn tại được Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ ra.

Thanh tra yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ, di chuyển 2 téc chứa gas khỏi phần đất nông nghiệp này, trả lại hiện trạng ban đầu và đưa thiết bị về khu vực đất được Nhà nước cho thuê, theo đúng dự án được phê duyệt.

Đồng thời, UBND xã Đông Hưng được giao nhiệm vụ đôn đốc, giám sát việc khắc phục. Trường hợp Công ty TNHH Hoa Việt không thực hiện đúng thời hạn, địa phương phải lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Nhà xưởng bị cháy nhưng chưa đăng ký biến động đất đai

Vẫn theo kết luận, công trình này trước đó đã được cấp chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhưng thực tế không còn tồn tại do bị hỏa hoạn từ tháng 7/2024. Dù công trình đã bị phá hủy, Công ty TNHH Hoa Việt chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 133, Luật Đất đai năm 2024. Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp này.

Kết luận thanh tra cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40m³/ngày đêm, đồng thời ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng. Tuy nhiên, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký môi trường đến UBND xã Đông Hưng quá thời hạn quy định.

Từ những tồn tại được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND xã Đông Hưng, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng và Công ty TNHH Hoa Việt nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện pháp luật về môi trường.

Đối với doanh nghiệp, yêu cầu trọng tâm là tháo dỡ, di chuyển 2 téc chứa gas khỏi diện tích đất nông nghiệp đang mượn, lắp đặt tại phần đất được UBND tỉnh cho thuê phù hợp với dự án được phê duyệt; đồng thời, hoàn thành thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Thời hạn thực hiện các nội dung được yêu cầu là 45 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, trừ những nội dung có thời hạn riêng, được ấn định trong kết luận.

UBND xã Đông Hưng có trách nhiệm đôn đốc, giám sát doanh nghiệp thực hiện; trường hợp doanh nghiệp không hoàn thành đúng thời hạn thì lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.