Sinh viên từ 22 quốc gia đến Việt Nam thi khoa học công nghệ

TPO - Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi ý tưởng giải pháp công nghệ Asian Hackathon for Green Future 2026 thu hút 439 đội thi đăng ký tham gia, đến từ 22 quốc gia, trong đó có nhiều trường đại học Top đầu thế giới.

Cuộc thi do Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Nhân tài Công nghệ trẻ Vingroup – VinTechTalent tổ chức, hướng đến mục tiêu tìm kiếm và phát triển các sáng kiến công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp thiết của khu vực, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi thu hút 439 đội thi với 1.439 thí sinh đến từ 22 quốc gia. Trong đó, các đội từ Việt Nam chiếm đa số với 174 nhóm đăng ký, tiếp theo là Ấn Độ (114 đội), Philippines (44 đội), Trung Quốc bao gồm Hong Kong và Đài Loan (23 đội), Indonesia (20 đội).

Đáng chú ý, nhiều đội thi đến từ các trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới và Đại học châu Á của QS năm 2026, có thể kể đến Đại học Quốc gia Singapore - NUS (hạng 8 Thế giới) và Đại học Công nghệ Nanyang - NTU (hạng 12 Thế giới) từ Singapore.

Đội thi đoạt giải quán quân của cuộc thi VinUni Hackathon 2025.

Đại học Hong Kong (hạng 11 Thế giới), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong - HKUST (hạng 44 Thế giới), Đại học Bách khoa Hong Kong (hạng 54 Thế giới); Đại học Quốc gia Seoul - SNU (hạng 38 Thế giới) và Đại học Yonsei (hạng 50 Thế giới).

Ba nhóm chủ đề trọng tâm của cuộc thi năm nay là “Tài nguyên nước và Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Chất lượng không khí đô thị và Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, “Năng lượng tái tạo và Giao thông phát thải thấp”.

Các lĩnh vực học thuật của thí sinh trải rộng từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, phát triển bền vững, nông nghiệp, logistics cho tới y tế và khoa học môi trường, cho thấy tính liên ngành mạnh mẽ của cuộc thi năm nay.

Qua đó, cuộc thi không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ, mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trong khu vực cùng kiến tạo những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn và tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

Sau Vòng Sơ loại, Top 30 đội xuất sắc nhất dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 6/2026 và tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia quốc tế trước khi bước vào vòng Hackathon trực tiếp kéo dài 36 giờ từ ngày 2-5/7 tại Trường Đại học VinUni, Hà Nội.

Các dự án sẽ được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu châu Á trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Top 30 sẽ tranh tài để giành được những phần thưởng có tổng trị giá 24.000 USD, bao gồm một giải Nhất trị giá 8.000 USD, một giải Nhì trị giá 5.000 USD, hai giải Ba trị giá 3.000 USD cho mỗi giải, và năm giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD mỗi giải.