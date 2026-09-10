Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc bị bắt về tội 'Nhận hối lộ'

Thanh Hà

TPO - Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

ngoc.jpg
Ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ngày 10/9, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

son.jpg
Ông Đình Thanh Sơn.

Bộ Công an cho biết, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của Công ty Việt Mỹ để điều tra về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Chân Phương đã thành lập và trực tiếp điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Đồng thời, đối tượng còn thành lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hồng Kông để hình thành chuỗi giao dịch trung gian mua bán thiết bị y tế và thuốc tân dược.

Theo cơ quan điều tra, thông qua hệ thống pháp nhân này, các đối tượng đã thực hiện việc mua đi, bán lại lòng vòng nhằm nâng khống giá trị hàng hóa trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Sau đó, thiết bị y tế và thuốc tân dược được bán cho các bệnh viện, cơ sở y tế với giá cao, thu lợi bất chính, đồng thời gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và làm tăng chi phí y tế mà người bệnh phải gánh chịu.

Đáng chú ý, quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, các đối tượng còn bị xác định đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị đi kèm nhằm thực hiện hành vi buôn lậu...

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tố bổ sung vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. CQĐT xác định, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Thanh Hà
#Nguyễn Huy Ngọc #Phú Thọ #Nhận hối lộ #Điều tra tham nhũng #Công ty Y tế Việt Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe