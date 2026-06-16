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Đời sống

Những dấu ấn đầu tiên của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM tại Lào

Ý Lê - Ảnh: Tình nguyện hè tại Lào

HHTO - Diễn ra từ ngày 12 đến 28/6 tại 4 tỉnh Champasak, Attapeu, Xekong và Salavan (nước CHDCND Lào), chương trình tình nguyện hè tại Lào lần thứ 22 quy tụ 67 chiến sĩ tình nguyện TP.HCM tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, giao lưu thanh niên và xây dựng cộng đồng. Những ngày đầu chiến dịch đã ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Vừa qua, 67 chiến sĩ tình nguyện đại diện cho những sinh viên ưu tú của TP.HCM đã chính thức lên đường tham gia các hoạt động tình nguyện hè tại nước CHDCND Lào lần thứ 22. Chương trình diễn ra từ ngày 12 đến 28/6/2026 tại 4 tỉnh Champasak, Attapeu, Xekong và Salavan, với mục tiêu lan tỏa yêu thương, sẻ chia tri thức và tăng cường kết nối hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào.

Trên hành trình đến nước bạn, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhằm tri ân những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới.

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Đoàn thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Chiều 13/6, Ban Chỉ huy và các chiến sĩ đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

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Ban Chỉ huy và các chiến sĩ đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng
﻿đài Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam

Cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Attapeu và trao tặng nhiều công trình thanh niên, phần quà an sinh xã hội cùng các nguồn lực phục vụ cộng đồng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Các hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa tuổi trẻ TP.HCM với thanh niên tỉnh Attapeu nói riêng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

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Đoàn TP.HCM trao tặng nhiều công trình thanh niên, phần quà an sinh xã hội cùng các nguồn lực phục vụ cộng đồng đến Tỉnh Đoàn Attapeu

Sáng 15/6, các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đã tổ chức chương trình Sân chơi thiếu nhi tại huyện Phu Vong, tỉnh Attapeu, thu hút đông đảo thiếu nhi địa phương tham gia. Các em được trải nghiệm nhiều hoạt động như tô tranh, tô tượng, giao lưu văn nghệ và nhận bong bóng tạo hình từ các chiến sĩ tình nguyện.

Cũng trong dịp này, đoàn đã trao tặng 50 ba lô cùng đồ dùng học tập cho các em thiếu nhi, đồng thời hỗ trợ địa phương 500 quyển vở và nhiều vật dụng học tập khác, góp phần tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Trao tặng 50 ba lô cùng dụng cụ học tập và những phần quà cho các em thiếu nhi tại tại huyện Phu Vong, tỉnh Attapeu

Cùng ngày, đội ngũ y, bác sĩ của đoàn phối hợp với cán bộ y tế địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh khám tổng quát, chương trình còn triển khai khám phụ khoa và siêu âm miễn phí, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là phụ nữ địa phương, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Nhằm hỗ trợ công tác y tế cơ sở, đoàn đã trao tặng 4 máy đo huyết áp tự động và 1 xe lăn cho địa phương. Ghi nhận những đóng góp thiết thực của đoàn trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, lãnh đạo huyện Phu Vong đã trao Giấy khen biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp của các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, chiến dịch tình nguyện hè tại nước CHDCND Lào lần thứ 22 không chỉ mang đến những công trình, phần việc thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Hành trình tại 4 tỉnh Champasak, Attapeu, Xekong và Salavan sẽ tiếp tục được viết nên bằng những việc làm ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên TP.HCM trên đất nước Triệu Voi.

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Ý Lê - Ảnh: Tình nguyện hè tại Lào
#Tình nguyện hè tại Lào #Thành Đoàn TP.HCM #chiến sĩ tình nguyện #Mùa hè xanh #kết nối hữu nghị

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THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

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