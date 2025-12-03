Nhận định Bilbao vs Real Madrid, 01h00 ngày 4/12: Không còn đường lui

TPO - Nhận định bóng đá Bilbao vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid bắt buộc phải giành 3 điểm trong cuộc đại chiến với Bilbao nếu không muốn hít khói của đại kình địch Barcelona.

Mbappe là điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid.

Nhận định Bilbao vs Real Madrid

Real Madrid hành quân đến xứ Basque trong bối cảnh áp lực đang đè nặng lên đôi vai của thầy trò HLV Xabi Alonso. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng Hoàng gia tiếp tục đánh rơi chiến thắng khi bị Girona cầm hòa 1-1. Đó đã là trận hòa thứ ba liên tiếp ở La Liga, chuỗi kết quả khiến Real Madrid chính thức đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đại kình địch Barca.

Bối cảnh hiện tại buộc Real Madrid phải bước vào trận đấu với Athletic Bilbao bằng quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục hòa hoặc thua, Barca hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt, đồng thời khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Alonso trên sân San Mames là rất rõ ràng, đó là phải giành 3 điểm bằng mọi giá.

Niềm tin của Real Madrid không chỉ đến từ động lực buộc phải thắng, mà còn nhờ tình cảnh đáng lo ngại của chính đối thủ. Athletic Bilbao đang trải qua mùa giải đầy khó khăn khi thi đấu cực tệ ở La Liga và Champions League, đặc biệt là sự sa sút khó hiểu ở đấu trường quốc nội. Thầy trò HLV Ernesto Valverde đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém top 4 tới 11 điểm.

Điểm yếu lớn nhất của Bilbao mùa này nằm ở khâu dứt điểm. Dù sở hữu hai mũi tấn công tốc độ bậc nhất giải đấu là anh em nhà Williams, nhưng đội bóng xứ Basque mới ghi được 14 bàn kể từ đầu mùa, con số ấy phản ánh sự bế tắc kéo dài. Ngay cả khi chỉ phải đối diện hàng thủ thiếu chắc chắn của Real Madrid, Bilbao vẫn khó lòng tạo ra sức ép thực sự đáng kể.

Bên cạnh đó, San Mames đã không còn là “pháo đài” đáng sợ đối với Real Madrid. Trong 10 lần gần nhất làm khách trên sân này, Los Blancos thắng tới 7 trận, hòa 2 và chỉ nhận 1 thất bại duy nhất. Những con số ấy mang lại sự tự tin rất lớn cho đội quân của HLV Alonso trước trận đấu quan trọng này.

Cuối cùng, phong độ chói sáng của siêu sao Kylian Mbappe tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 14 pha lập công, góp công lớn giúp Real Madrid vượt qua nhiều thời điểm khó khăn. Với khả năng tạo đột biến cực cao, Mbappe được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa Real Madrid trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Tổng hợp tất cả yếu tố từ quyết tâm, phong độ, lịch sử đối đầu, khả năng tỏa sáng của các ngôi sao, Real Madrid bước vào chuyến làm khách tại San Mames với cửa thắng rõ ràng hơn. Một chiến thắng không chỉ giúp họ giải tỏa áp lực mà còn mở lại cánh cửa dẫn đầu cuộc đua La Liga vốn đang ngày càng nóng bỏng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bilbao vs Real Madrid

Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong tháng 11 khi đã hòa 3 trận liên tiếp ở La Liga và chỉ thắng 1 trận.

Bilbao cũng đang chơi không tốt tại La Liga khi thua 3/5 trận gần nhất và giành 2 chiến thắng.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về phía Real Madrid với 7/10 trận thắng gần đây và chỉ để thua 1 trận.

Thông tin lực lượng Bilbao vs Real Madrid

Bilbao thiếu Oihan Sancet, Benat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi và Robert.

Real Madrid không có sự phục vụ của Carvajal, Alaba, Mendy, Huijsen.

Đội hình dự kiến Bilbao vs Real Madrid

Bilbao: Simon; Gorosabel, Laporte, Vivian, Berchiche; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sanchez, Nico Williams; Gomez.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Camavinga, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Bilbao 1-2 Real Madrid