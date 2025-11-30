Nhận định Girona vs Real Madrid, 03h00 ngày 1/12: Chủ nhà lép vế

TPO - Nhận định bóng đá Girona vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù đang vật lộn trong nhóm cuối bảng, Girona lại bước vào cuộc chạm trán Real Madrid với chút tự tin hiếm hoi sau hai trận bất bại. Thế nhưng phía trước họ là một Real Madrid đang khát thắng để trở lại đỉnh bảng. Cuộc đối đầu tại vòng 14 La Liga hứa hẹn trở thành bài kiểm tra đầy khắc nghiệt cho đội bóng xứ Catalan.

Mbappe là niềm hy vọng số 1 của Real Madrid.

Nhận định trước trận đấu Girona vs Real Madrid

Girona bước vào vòng 14 La Liga với tâm thế của một đội bóng đang phải vùng vẫy để thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Sau 13 vòng, thầy trò HLV Michel thu về 11 điểm, đứng ở vị trí thứ 18. Hàng thủ là điểm yếu lớn nhất của đội bóng xứ Catalan khi họ đã vào lưới nhặt bóng 25 lần, con số tệ nhất giải đấu.

Vị trí thứ 18 phản ánh một quá trình đi xuống kéo dài từ mùa trước. Sau màn trình diễn đầy cảm hứng khi cán đích thứ 3 năm 2023/24, Girona lại tụt dốc không phanh vào mùa trước. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc họ mất nhiều trụ cột quan trọng, khiến chất lượng đội hình suy giảm đáng kể. Mùa bóng 2025/26 mới chỉ đi được một phần ba chặng đường nhưng Girona đã phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Vì thế, cuộc tiếp đón Real Madrid sẽ là thử thách cực đại.

Ở bên kia chiến tuyến, Real Madrid đến làm khách trong bối cảnh vừa có chiến thắng quan trọng tại Champions League. Đánh bại Olympiacos 4-3 giúp đoàn quân của HLV Xabi Alonso cắt đứt mạch không thắng trên mọi đấu trường ở con số 3. Real Madrid đã hòa 2 trận liên tiếp ở La Liga, điều này khiến Los Blancos bị Barcelona bắt kịp về điểm số. Đội bóng của HLV Flick đã tạm thời vươn lên ngôi đầu sau chiến thắng trước Alaves.

Do vậy, Real Madrid phải đánh bại Girona để trở lại đỉnh bảng. Một chiến thắng trên sân của Girona sẽ giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha giải tỏa áp lực, tạo đà tinh thần cho chặng tourmalet sắp tới. Nhìn vào phong độ, tương quan lực lượng và cả thành tích đối đầu, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đây là thời điểm thích hợp để Los Blancos trở lại quỹ đạo chiến thắng ở La Liga, trong khi Girona cần phép màu nếu muốn tạo cú sốc.

Phong độ, lịch sử đối đầu Girona vs Real Madrid

Girona có phong độ cực tệ với chỉ 1 thắng lợi trong 5 trận đấu gần nhất, hòa 3 và thua 1.

Real Madrid thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Girona hoàn toàn lép vế ở thành tích đối đầu. Trong 12 lần chạm trán trước đây, họ nhận 8 thất bại và chỉ có 3 lần hưởng niềm vui chiến thắng. Girona đã thua Real Madrid trong bốn lần đối đầu gần nhất, không ghi nổi bàn nào và lọt lưới 12 lần.

Thông tin lực lượng Girona vs Real Madrid

Girona thiếu Portu, David Lopez, Donny van de Beek, Juan Carlos, Alejandro Frances, Blind, Artero, Lemar và Krapyvtsov.

Real Madrid không có sự phục vụ của Carvajal, Alaba, Courtois và Huijsen. Asencio bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Girona vs Real Madrid

Girona: Gazzaniga; Rincon, Martinez, Reis, Moreno; Martin, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Gil; Vanat.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Tchouameni, Carreras; Guler, Camavinga, Valverde; Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Girona 1-2 Real Madrid