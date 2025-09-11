Netizen 'choáng' khi 'thị đế Baeksang' Kang Ha Neul bất ngờ vượt mặt Lee Kwang Soo giành lấy vị trí 'sao hạng A'

SVO - Sự xuất hiện của Kang Ha Neul được xem là đối thủ trực tiếp của Lee Kwang Soo trong phim 'Tay anh giữ một vì sao', hé lộ cuộc cạnh tranh ngầm đầy kịch tính giữa hai 'ngôi sao' Hàn Quốc. Khán giả Việt mong chờ kịch bản hấp dẫn và bất ngờ từ bộ phim Việt - Hàn này.

Cuộc đối đầu giữa hai "ngôi sao" lớn của điện ảnh Hàn Quốc trong một dự án hợp tác Việt - Hàn khiến khán giả thích thú. Trong trailer mới của phim, chính sự cố “mắc kẹt” tại Việt Nam của Lee Kwang Soo đã vô tình khiến Kang Ha Neul bứt phá.

"Thị đế Baeksang" chễm chệ nắm giữ vị trí "ngôi sao" được săn đón bậc nhất tại Hàn Quốc. Đây cũng là nút thắt quan trọng đẩy mạch phim trở nên cao trào, đưa Lee Kwang Soo vào thế lưỡng nan.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tình, Tay anh giữ một vì sao còn khai thác nhiều giá trị văn hoá, mang tinh thần giao thoa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Từ bối cảnh Sài Gòn ngập nắng, những chi tiết đời thường trong cuộc sống người Việt cho đến cách thể hiện sự va chạm văn hóa, tất cả đều được lồng ghép khéo léo để vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Chia sẻ về tác phẩm, Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đều dành nhiều lời khen cho đối phương, khẳng định cả hai đã thật sự “sống cùng nhân vật” để mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc cảm xúc. Với sự góp mặt của dàn diễn viên quốc tế, kịch bản dung hòa giữa hài hước và lãng mạn cùng yếu tố văn hoá đặc sắc.

Trailer phim khắc họa rõ sự đối lập giữa hai con người xa lạ: Một bên là "ngôi sao" nổi tiếng quen ánh đèn sân khấu, một bên là cô gái trẻ mang cuộc sống giản dị thường nhật.

Thế nhưng, khoảng cách địa lý và rào cản ngôn ngữ dần bị xoá nhòa, nhường chỗ cho những khoảnh khắc ngọt ngào đến “lụi tim”. Đặc biệt, yếu tố “size gap - chênh lệch chiều cao” giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà trở thành điểm nhấn, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Bên cạnh mạch tình cảm lãng mạn, trailer còn “cài cắm” nhiều chi tiết hài hước nhờ sự góp mặt của Duy Khánh và Cù Thị Trà. Một trong những phân đoạn đáng chú ý là khoảnh khắc cả hai bất ngờ phát hiện "ngôi sao" Lee Kwang Soo có mặt tại nhà của bạn thân, mở ra loạt tình tiết rắc rối và gây cười.

Đáng chú ý, nửa sau trailer chuyển mạch cảm xúc với cảnh chia xa đầy tiếc nuối của cặp đôi chính. Jun Woo (Lee Kwang Soo đóng) buộc phải đứng trước ngã rẽ: Chọn trở lại đường đua khốc liệt của showbiz Hàn hay dũng cảm theo đuổi tình yêu vừa chớm nở trên đất Việt. Liệu đâu sẽ là cái kết cho chuyện tình xuyên biên giới bất đắc dĩ này.