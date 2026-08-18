Nâng tầm trải nghiệm vị giác mỗi ngày cùng bộ ba thượng hạng Goody Premium

Đã bao giờ bạn tự hỏi, sự "tinh tế" trong lối sống hiện đại được định nghĩa từ đâu?

Đôi khi, giá trị ấy không nằm ở những điều phô trương, mà ẩn hiện ngay trong cách chúng ta chọn lựa một món ăn nhẹ, cách chúng ta nâng niu từng phút giây thư giãn của bản thân sau giờ làm việc, hay cách gói trọn tâm ý vào một món quà gửi trao người trân quý. Với sứ mệnh đồng hành cùng những trải nghiệm thượng hạng đó, nhãn hàng Goody tự hào giới thiệu dòng sản phẩm Goody Premium – biểu tượng mới của phong cách sống nhẹ nhàng, thanh lịch và duy mỹ.

1. Hành trình 20 năm: từ mẻ bánh đầu tiên đến sự kiện tung hàng bùng nổ

Để thấu hiểu sâu sắc gu thẩm mỹ và khẩu vị tinh tế của người tiêu dùng, Goody đã đi qua một hành trình dài gần hai thập kỷ đầy tự hào:

• Năm 2006: Mẻ bánh Goody đầu tiên chính thức ra đời, đặt nền móng vững chắc cho một thương hiệu bánh quy chất lượng cao.

• Giai đoạn 2017 – 2022: Liên tục cải tiến và ra mắt các dòng Goody Gold, Goody Classic; đặc biệt là bước tiến chiến lược khi gia nhập thành công thị trường Hàn Quốc khắt khe thông qua hệ thống E-Mart – No Brand.

• Năm 2025: Đánh dấu cột mốc chuyển mình đẳng cấp khi chính thức giới thiệu dòng bánh Goody Premium với công thức và thiết kế chuẩn quốc tế.

• Năm 2026: Tiếp nối hành trình kiến tạo mỹ vị, Goody Premium bứt phá mạnh mẽ với hương vị hoàn toàn mới: Cracker khoai tây bơ đậu phộng, làm phong phú thêm bộ sưu tập trải nghiệm vị giác hằng ngày của người thưởng thức.

2. Tinh tế trong từng chiếc bánh

Định vị là dòng bánh cao cấp dành cho những người sành ăn (discerning consumers), Goody Premium chinh phục khách hàng bằng triết lý cốt lõi: Nguyên liệu thật – Vị thật. Nói không với những hương liệu nhân tạo nồng gắt, mỗi chiếc bánh là một sự kết hợp cân bằng, tinh tuyển từ thiên nhiên. Chỉ cần chạm môi, bạn sẽ cảm nhận được ngay chất lượng khác biệt đến từ bộ ba hương vị đặc sắc:

• Cookies Dừa Phủ Socola: Sự hòa quyện trọn vẹn giữa 100% cơm dừa sấy tự nhiên giòn rụm và lớp phủ socola đậm đà, béo thơm. Đây là lựa chọn hoàn hảo để tái tạo năng lượng trong những khoảng lặng nghỉ ngơi giữa giờ.

• Cookies Hạnh Nhân: Nổi bật với thành phần 100% hạnh nhân tự nhiên. Vị bánh ngọt dịu, giòn tan, đạt đến độ cân bằng hoàn mỹ giữa hương bơ sữa và vị béo bùi của hạt – sự kết hợp lý tưởng khi nhâm nhi cùng một tách trà hay cà phê ấm.

• Cracker Khoai Tây Bơ Đậu Phộng (NEW 2026): Tuyệt tác mới với lớp vỏ cracker làm từ khoai tây thật siêu mỏng tạo độ giòn tan, kết hợp nhân bơ đậu phộng từ 12% đậu phộng thật xay nhuyễn mịn. Bánh sở hữu vị béo bùi nguyên bản, ngọt thanh tự nhiên, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi thưởng thức và phù hợp cho cả gia đình dùng hằng ngày.

3. Tinh tế trong diện mạo: sang trọng và duy mỹ

Không chỉ thỏa mãn vị giác, Goody Premium còn là một tác phẩm nghệ thuật làm say lòng những người yêu cái đẹp. Thiết kế bao bì sử dụng ngôn ngữ đa quốc tế (Việt – Anh – Hàn) kết hợp cùng gam màu Pastel thời thượng, mang dáng dấp của một dòng bánh nhập khẩu cao cấp.

Sự sang trọng được chăm chút tỉ mỉ qua từng chi tiết: chất liệu giấy dày dặn, cứng cáp; khay nhựa định hình giúp bảo vệ bánh tối ưu; kết hợp cùng logo ép kim đẳng cấp, khung nhũ vàng và hiệu ứng dập nổi UV tinh xảo. Hộp bánh Goody Premium hoàn toàn xứng đáng được đặt trang trọng trên bàn trà tiếp khách, trở thành một món quà tâm giao hay đơn giản là nét chấm phá cho không gian thư giãn cá nhân.

4. Tinh tế trong cách sống: người bạn đồng hành mỗi ngày

Vượt qua giới hạn của một món "quà biếu" thuần túy vào các dịp lễ Tết, Goody Premium được sáng tạo để định hình một lối sống mới – nơi việc thưởng thức những giá trị cao cấp diễn ra mỗi ngày như một cách nâng niu bản thân:

• Tự thưởng cho bản thân: Chọn một khoảnh khắc xế chiều để bước ra khỏi những bộn bề, tự thưởng vài lát bánh giòn tan bên tách trà ấm để khơi dậy cảm hứng và yêu chiều chính mình.

• Sử dụng hàng ngày: Trở thành khay bánh ngọt lành, bổ dưỡng đặt tại phòng khách để cả nhà cùng quây quần chia sẻ, hoặc trang nhã đón tiếp những vị khách ghé chơi.

• Quà tặng tinh tế: Một món quà trao tay thanh lịch, lịch sự, "không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sang và đẹp" dành cho đồng nghiệp, bạn bè hay đối tác vào bất kỳ dịp nào trong năm.

Dù ở bất kỳ khoảnh khắc nào, hãy để Goody Premium cùng bạn ghi dấu ấn phong cách sống hiện đại và thanh lịch.

CHỌN GOODY - TRỌN TINH TẾ Sản phẩm hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc. Hãy cùng Goody Premium mang bộ ba hương vị thượng hạng về tổ ấm của bạn hôm nay.