NCB muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ lên gần 62.280 tỷ đồng trong năm tới

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027”.

Theo đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng NCB xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2027. Cụ thể, NCB muốn phát hành thêm 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, có năng lực tài chính và cam kết đồng hành lâu dài, chung tầm nhìn chiến lược của Ngân hàng. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của NCB giai đoạn 2027 – 2028.

Việc liên tục tăng vốn điều lệ thể hiện quyết tâm của NCB trong nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn tăng trưởng mới

Nếu phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu riêng lẻ này, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng lên gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại. NCB cũng sẽ tự phá vỡ kỷ lục tăng vốn của chính mình khi trước đó vào cuối tháng 6/2026, ngân hàng đã hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động kể từ khi bắt đầu thành lập, nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng. Ngày 22/07 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1690/QĐ-NHNN sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB với mức vốn điều lệ mới.

Nếu tăng vốn thành công trong năm 2027, NCB cũng sẽ tiếp tục lập kỷ lục với 5 lần tăng vốn liên tiếp chỉ trong vòng 6 năm (2021 – 2027), đồng thời chính thức lọt Top 10 nhà băng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường ngân hàng Việt Nam và là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất thị trường.

Việc NCB liên tục tăng vốn điều lệ là minh chứng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về năng lực tài chính, vị thế, uy tín và sức cạnh tranh của NCB sau hành trình tái thiết toàn diện. Từ nền tảng vốn được gia tăng mạnh mẽ, NCB chắc chắn sẽ có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động, tăng tốc kinh doanh và hiện thực hóa khát vọng vươn tầm trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, của nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng mới của đất nước.

NCB đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới

Kế hoạch tăng vốn điều lệ của NCB được thực hiện trong bối cảnh ngân hàng vừa hoàn tất thành công 5 năm tái thiết toàn diện và đang ở chặng đầu tiên của giai đoạn phát triển mới, với những kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng.

Chỉ trong 6 tháng đầu 2026, tổng tài sản của NCB đã vượt kế hoạch năm, đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 726,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2025. Tổng cho vay khách hàng đạt hơn 133.527 tỷ đồng, tăng gần 36.000 tỷ đồng so với 31/12/2025. Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình PACCL.

Tổng huy động khách hàng của NCB (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đến 30/6/2026 có mức tăng ấn tượng, đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn (Casa) của NCB tại 30/6/2026 cũng đạt hơn 11.889 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2025.

Năng lực cạnh tranh và vị thế của ngân hàng được nâng cao vượt bậc. Năm 2026, NCB tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho nhiều đại dự án như: Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm, Nhà hát, Công viên, hạ tầng phục vụ APEC; dự án Công viên văn hóa Bến nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh...

Đồng thời, NCB cũng có sự đột phá về sản phẩm dịch vụ khi kết hợp cùng Tập đoàn Sun Group ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature với những đặc quyền chưa từng có trên thị trường. Khách hàng của NCB và Sun Group giờ đây được tận hưởng một phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt trọn vẹn trong mọi điểm chạm của đời sống: từ tài chính tới hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Với việc ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tăng vốn thêm 33.000 tỷ đồng ngay trong 2027, NCB đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ đã được chuyển hoá thành hành động quyết liệt. Và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin vào những trái ngọt đang được ươm mầm sẽ sớm kết trái trong một tương lai gần.