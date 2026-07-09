M&A bất động sản: 'Khẩu vị' của nhà đầu tư đã thay đổi

TPO - Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều thương vụ quy mô lớn, trong đó phân khúc nhà ở giữ vai trò dẫn dắt về số lượng giao dịch.

Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, phân khúc nhà ở tiếp tục là động lực chính của thị trường M&A bất động sản khi chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng giao dịch. Bên cạnh những thương vụ chuyển nhượng dự án, mô hình hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng ngày càng phổ biến, phản ánh xu hướng chia sẻ nguồn lực và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc.

Một trong những giao dịch đáng chú ý nhất là Tổng Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – DIG) chuyển nhượng bốn phân khu thuộc dự án Khu Đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai).

Cụ thể, các phân khu 1, 2 và 3 với tổng diện tích khoảng 30,7 ha, do Công ty TNHH Đại Phước Thiên An phát triển, được chuyển nhượng cho CTCP TNT Phú Hòa với giá trị hơn 97 triệu USD. Trong khi đó, phân khu 7.1 có diện tích khoảng 14,3 ha, do Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh phát triển, được chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang với giá trị dự kiến hơn 19 triệu USD.

Đối với những dự án quy mô lớn, mô hình liên doanh phát triển dự án đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Dự án Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM là thương vụ lớn M&A 6 tháng đầu năm nay.

Thương vụ nổi bật nhất trong giai đoạn này là dự án Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. Dự án có bước tiến quan trọng sau khi UBND TP.HCM chấp thuận để Lotte được chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho các đối tác không liên quan.

Ngay sau đó, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã ký Biên bản ghi nhớ với Lotte Properties và đặt cọc khoảng 34 triệu USD, nhằm thể hiện cam kết tham gia dự án, mở ra khả năng hình thành liên doanh phát triển một trong những dự án quy mô lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm.

Một giao dịch khác cũng thu hút sự quan tâm của thị trường là việc TT Capital cùng các đối tác Nhật Bản gồm Cosmos Initia, Koterasu và Hinokiya hoàn tất mua lại khu đất phát triển rộng 1,9 ha trên đường Đào Sư Tích, huyện Nhà Bè, TPHCM với giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD.

Ngoài ra, thị trường phía Nam còn ghi nhận một số thương vụ đáng chú ý khác như OBC Holdings mua lại dự án tháp căn hộ Thuận An Xanh và Bcons Group mua lại dự án Thuận An 2 từ Phát Đạt.

Theo JLL, điểm đáng chú ý của thị trường M&A hiện nay là khẩu vị của các nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu tiên những cơ hội tăng giá mang tính đầu cơ như trước đây, dòng vốn đang hướng đến tài sản có chất lượng cao và khả năng tạo ra giá trị bền vững.

Theo JLL, xu hướng dịch chuyển sang các tài sản chất lượng cao cũng phản ánh thực tế rằng, thanh khoản trên thị trường hiện không còn phân bổ đồng đều mà chủ yếu tập trung vào các dự án có khả năng chứng minh sức chống chịu trước những biến động kinh tế vĩ mô, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động trong môi trường lạm phát.