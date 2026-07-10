Lý do người dân Đắk Lắk rồng rắn chở cà phê đi bán

TPO - Giá cà phê chạm mốc 100.000 đồng/kg, từng đoàn xe công nông chở đầy cà phê từ các buôn làng ở Đắk Lắk rồng rắn kéo về điểm thu mua.

Clip người dân lái công nông chở cà phê đi bán.

Chiều 10/7, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại khu vực chợ Trung Hòa, xã Ea Ktur (Đắk Lắk) nhộn nhịp khác thường.

Từ đầu giờ chiều, từng đoàn xe công nông, xe cày chở đầy những bao cà phê chất cao ngất nối đuôi nhau từ các ngả đường đổ về điểm thu mua.

Tiếng động cơ nổ phành phạch, tiếng người gọi nhau í ới đến cân hàng khiến cả khu chợ trở nên sôi động. Nhiều nông dân cho biết đã giữ cà phê nhiều tháng qua và quyết định xuất bán khi giá nhân xô chạm mốc 100.000 đồng/kg.

Xe công nông nối đuôi nhau chở cà phê đi bán.

Khoảng 14h30, bà Tuyết (ở thôn 6, xã Ea Ktur) chở 20 bao cà phê, ước đạt khoảng 1,4 tấn đến bán. Với mức giá hiện tại, số cà phê này giúp gia đình bà thu về khoảng 140 triệu đồng.

“Gia đình tôi mong chờ mức giá này lâu lắm rồi. Thấy giá lên 100.000 đồng/kg, tôi vét hết cà phê còn trong nhà mang đi bán”, bà Tuyết phấn khởi nói.

Giá cà phê đạt mốc 100.000 đồng/kg khiến người dân phấn khởi.

Cùng thời điểm, anh Y Sương Êban (ở buôn Jung, xã Ea Ktur) cũng lái xe công nông chở 12 bao cà phê đến điểm thu mua. Mỗi bao nặng khoảng 70kg, tổng cộng gần 840kg cà phê, giúp gia đình chị thu về khoảng 84 triệu đồng.

“Nghe giá lên 100.000 đồng/kg, tôi mừng lắm nên mang hết số cà phê còn lại trong nhà đi bán”, anh Y Sương Êban chia sẻ.

Dòng xe công nông nối đuôi nhau đổ về điểm thu mua khiến một số tuyến đường quanh chợ Trung Hòa xảy ra ùn ứ cục bộ.

Tuy nhiên, nhiều người không tỏ ra sốt ruột, bởi chung niềm vui khi nông sản chủ lực của địa phương đang được giá sau nhiều tháng chờ đợi.

Được biết, 100.000 đồng/kg hiện nay chưa phải là mức cao nhất trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam. Vào tháng 3/2025, giá cà phê liên tục lập đỉnh mới, có thời điểm ở mức 135.000 đồng/kg. Sau giai đoạn tăng nóng, giá cà phê giảm dần theo diễn biến cung - cầu thị trường, có lúc chỉ còn hơn 80.000 đồng/kg trước khi phục hồi lên mức hiện tại.