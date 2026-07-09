Liên danh Đèo Cả tăng tốc gói XL1, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ hợp đồng

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Tuy nhiên, trong điều kiện địa hình đồi núi, địa chất phức tạp, nguồn vật liệu khan hiếm và chi phí thi công tăng cao, việc tăng tốc cần được đặt trong nguyên tắc bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 37 km, đi qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và các huyện M’Đrắk, Krông Bông, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng, chia làm 3 gói thầu. Theo hợp đồng, gói XL1 hoàn thành vào tháng 6/2027, gói XL2 hoàn thành vào tháng 4/2027 và gói XL3 hoàn thành vào tháng 11/2026.

Ghi nhận tại công trường gói thầu XL1 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thi công, các nhà thầu đã huy động gần 600 nhân sự trực tiếp, 158 thiết bị, máy móc, tổ chức 22 mũi thi công đồng loạt trên các hạng mục cầu, đường, hầm.

Gói thầu XL1 có chiều dài 11 km, đi qua địa hình đồi núi hiểm trở thuộc hệ thống dãy Trường Sơn, nằm giữa ranh giới hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Trên tuyến có hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km và 10 cầu, chủ yếu là cầu cạn vượt thung lũng. Đại diện liên danh nhà thầu cho biết, với đặc điểm địa hình phức tạp, công tác thi công phải được tổ chức linh hoạt, bám sát điều kiện mặt bằng, thời tiết, địa chất thực tế và yêu cầu kỹ thuật của từng hạng mục.

Đặc biệt, tại hạng mục hầm Phượng Hoàng - đường găng tiến độ lớn nhất của toàn dự án, nhà thầu đang bố trí gần 300 nhân sự, tổ chức 8 mũi thi công cùng lúc.

Theo hợp đồng thi công, gói thầu XL1 có mốc hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, theo yêu cầu của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Xây dựng, toàn dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cần hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 31/12/2026. Như vậy, riêng gói XL1 phải nỗ lực rút ngắn thời gian thực hiện 6 tháng so với tiến độ hợp đồng đã ký.

Ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, đại diện liên danh nhà thầu gói XL1 cho biết, trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã chủ động xây dựng lại kế hoạch thi công, tăng cường mũi thi công, duy trì 3 ca, 4 kíp. Đến nay, sản lượng toàn tuyến đạt khoảng 68% tổng khối lượng. Hầm Phượng Hoàng đã hoàn thành công tác đào, gia cố vòm hầm, các bước đào hạ nền và thi công bê tông vỏ hầm đang được triển khai cuốn chiếu.

Đối với phần đường, khối lượng đào đắp nền đạt hơn 89% tổng khối lượng. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản các hạng mục chính trong năm 2026, áp lực tại các hạng mục đường găng vẫn rất lớn, đòi hỏi nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn lực, tổ chức thi công chặt chẽ và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng.

Bên cạnh áp lực tiến độ, dự án vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Nguồn điện phục vụ thi công chưa ổn định, nguồn vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao, đặc biệt là cát phục vụ thi công. Các mỏ cát được quy hoạch cho dự án chưa đáp ứng đầy đủ cả về trữ lượng và chất lượng. Để duy trì nhịp độ thi công, các nhà thầu phải chủ động tìm kiếm, huy động thêm nguồn cát ngoài quy hoạch, kể cả từ các địa phương khác.

“Dù phát sinh thêm chi phí vận chuyển và chênh lệch đơn giá chưa được cập nhật vào dự toán, các nhà thầu vẫn chủ động tìm kiếm nguồn cung để duy trì nhịp độ thi công. Gói XL1 không chậm so với tiến độ hợp đồng đã ký, chúng tôi đang nỗ lực thi công, đẩy tiến độ để đáp ứng yêu cầu chung của dự án.”, ông Hùng cho biết.

Do đó, cùng với yêu cầu tăng tốc, các vướng mắc về vật liệu, đơn giá, chi phí phát sinh, nguồn điện thi công và điều kiện mặt bằng cần được các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời. Đây là điều kiện quan trọng để nhà thầu vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 27/6/2026, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tiến độ rất cấp thiết nhưng không được để tiến độ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng và kỹ thuật.

Tinh thần này cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình tổ chức thi công tại dự án. Nhà thầu cho biết, dù yêu cầu tiến độ rất cao, nhưng không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ, nhất là khi các hạng mục bước vào giai đoạn thi công có yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt như bê tông vỏ hầm, bê tông nhựa, lao lắp dầm, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

“Nhà thầu chia sẻ áp lực tiến độ chung của dự án và đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành sớm hơn tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ phải đi cùng an toàn, chất lượng và hiệu quả. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với một công trình giao thông trọng điểm, nhất là trong điều kiện thi công đồi núi, địa chất phức tạp như gói XL1”, ông Hùng nói.

Trong thời gian tới, liên danh nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực cho các hạng mục đường găng, kiểm soát sản lượng theo từng tuần, từng tháng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trong năm 2026, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư của dự án.