Eurowindow Light City giải cơn khát nhà phố trung tâm thủ phủ tỉnh Thanh Hóa

Liền kề/shophouse tại Phân khu Mặt Trời thuộc Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư nhờ hội tụ đồng thời ba yếu tố: vị trí trung tâm, thiết kế đa công năng và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Nhà phố trung tâm ngày càng hiếm, nhu cầu sở hữu vẫn tăng

Theo dữ liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong cơ cấu nguồn cung mới trên thị trường những năm gần đây, sản phẩm nhà ở thấp tầng tại các vị trí trung tâm chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ do quỹ đất phát triển dự án ngày càng hạn chế. Trong khi đó, nhóm sản phẩm sở hữu đất lâu dài, có thể kết hợp ở và kinh doanh vẫn luôn nằm trong danh sách được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất.

Thực tế ghi nhận tại Thanh Hóa cho thấy, các dự án có vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ và sở hữu dòng sản phẩm liền kề/shophouse thường đạt tỷ lệ hấp thụ cao hơn mặt bằng chung. Nhiều khách hàng hiện không còn chạy theo những đợt "lướt sóng" ngắn hạn mà ưu tiên các tài sản có thể khai thác ngay giá trị sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - chuyên gia tư vấn tại một sàn giao dịch bất động sản Thanh Hóa nhận định, khoảng 70% khách hàng tìm hiểu dòng nhà phố hiện nay đều đặt tiêu chí đa công năng lên hàng đầu.

"Khách hàng muốn một bất động sản có thể đáp ứng nhiều mục đích cùng lúc. Tầng một để kinh doanh hoặc cho thuê, các tầng trên phục vụ nhu cầu ở. Trong trường hợp chưa sử dụng ngay vẫn có thể khai thác dòng tiền. Đây là lý do nhà phố tại các khu đô thị quy hoạch bài bản luôn giữ được sức hút", ông Hùng cho biết.

Không chỉ giới đầu tư, nhiều gia đình trẻ cũng đang chuyển hướng sang các sản phẩm nhà phố. Chị Mai Anh, chủ một cửa hàng kinh doanh tại Thanh Hóa, cho biết gia đình từng cân nhắc giữa căn hộ và nhà phố trước khi quyết định tìm kiếm sản phẩm thấp tầng.

"Điều tôi quan tâm không phải là tăng giá trong một hai năm mà là giá trị sử dụng lâu dài. Một căn nhà có thể vừa ở, vừa mở cửa hàng hoặc cho thuê sẽ giúp đồng tiền của mình được khai thác hiệu quả hơn", chị chia sẻ.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, nguồn cung nhà phố mới không nhiều, những sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược trong các khu đô thị lớn đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng săn tìm. Đây cũng là lý do dòng liền kề/shophouse tại Phân khu Mặt Trời thuộc Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ thị trường.

Phân khu Mặt Trời – “điểm sáng” an cư, đầu tư tại Thành phố Ánh sáng

Tại Eurowindow Light City, Phân khu Mặt Trời sở hữu vị trí nổi bật ngay cửa ngõ phía Nam khu đô thị, tiếp giáp Đại lộ Ánh sáng rộng 56m – trục giao thông và cảnh quan biểu tượng của dự án. Lợi thế này giúp cư dân dễ dàng kết nối đến hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tiện ích trọng điểm trong khu vực.

Phân khu Mặt trời tại Eurowindow Light City là nơi an cư lý tưởng, kinh doanh sinh lời, tiềm năng tăng giá cao

Đón đầu nhịp sống thương mại tương lai, các căn liền kề/ shophouse được bố trí trên những tuyến phố chính với mặt tiền rộng 6m, đặc biệt mỗi căn đều có lối đi riêng biệt. Điều này giúp chủ sở hữu linh hoạt khai thác nhiều công năng: vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mà vẫn đảm bảo sự riêng tư trong sinh hoạt.

Bên cạnh lợi thế thương mại, Phân khu Mặt Trời còn được đánh giá cao nhờ môi trường sống xanh. Phân khu sở hữu hồ Ánh Ngọc, kênh Quang Minh cùng hệ thống công viên, đường dạo bộ và cảnh quan cây xanh. Cư dân được thụ hưởng 68 tiện ích nội khu và hơn 200 tiện ích toàn khu đô thị, đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, thể thao, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Định hướng phát triển khu đô thị xanh, bền vững, các căn liền kề/shophouse tại Eurowindow Light City sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường, hệ thống cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Khu đô thị còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tái sử dụng tưới cây, hệ thống thu gom rác thông minh và các thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, kiến trúc Đông Dương mang vẻ đẹp thanh lịch, phù hợp với khí hậu Việt Nam và có giá trị thẩm mỹ bền vững theo thời gian là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh cuộc sống đa trải nghiệm của cư dân. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Phân khu Mặt Trời giữa lòng Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City.

Đón đầu dư địa tăng trưởng khi hạ tầng khu vực tăng tốc

Các chuyên gia nhận định, giá trị bất động sản thường gia tăng mạnh tại những khu vực có hạ tầng được đầu tư đồng bộ và tốc độ đô thị hóa cao.

Đặc biệt, chính sách bán hàng hiện nay giúp việc sở hữu bất động sản trở nên dễ dàng hơn. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị sản phẩm, tương đương từ 1,9 tỷ đồng. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 70%.

Trong 18 tháng đầu, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc. Sau đó, mức lãi suất được chặn trần ở 9,5%/năm trong 24 tháng tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi để người mua chủ động kế hoạch tài chính. Song song với đó là tổng mức ưu đãi lên tới 15,5% giá trị sản phẩm từ các chương trình chiết khấu và hỗ trợ an cư.

Chính sách hấp dẫn tại Eurowindow Light City thu hút đông đảo sự quan tâm của giới đầu tư và người mua ở thực

Trong bối cảnh nguồn cung nhà phố trung tâm ngày càng khan hiếm, những sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế linh hoạt và tiềm năng khai thác thực tế như Phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City đang trở thành lời giải cho bài toán vừa an cư, vừa kinh doanh, vừa tích lũy tài sản bền vững trong dài hạn.