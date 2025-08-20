Kỹ năng tự vệ giúp bạn đối phó với nguy cơ bị quấy rối trên phương tiện công cộng

HHTO - Dù được xem là phương tiện di chuyển hiện đại và an toàn, tàu điện metro hay xe buýt vẫn tiềm ẩn nguy cơ quấy rối, nhất là đối với nữ giới. Việc trang bị kỹ năng phòng tránh và phản ứng đúng cách sẽ giúp hành khách chủ động bảo vệ mình và tự tin hơn trên mỗi chuyến đi.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hành khách bị một người đàn ông liên tục có hành vi quấy rối trên tàu metro, dù cô đã nhiều lần phản ứng. Khi xuống ga, đối tượng tìm cách bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị nạn nhân phối hợp cùng lực lượng an ninh nhà ga bắt giữ. Đáng chú ý, người này từng nhiều lần bị tố có hành vi tương tự, song nhiều nạn nhân trước đó chọn im lặng vì e ngại.

Thực tế, quấy rối trên phương tiện công cộng không phải là hiện tượng mới. Dù metro được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm di chuyển và cải thiện tính an toàn nhờ hệ thống camera, bảo vệ túc trực và thiết kế hiện đại, những yếu tố như khoang tàu kín, khoảng cách gần giữa hành khách trong giờ cao điểm và tâm lý có phần chủ quan đều có thể khiến kẻ xấu lợi dụng.

Nguồn: THANH NIÊN METRO HCMC

Để tránh trở thành nạn nhân, đây là những kỹ năng bạn nên trang bị khi di chuyển trên phương tiện công cộng:

Chọn vị trí an toàn, “điểm vàng” trên tàu: Nên đứng hoặc ngồi gần cửa, gần khu vực bảo vệ hoặc ở vị trí nằm trong tầm quan sát của camera an ninh. Đây là những nơi dễ nhận được hỗ trợ khi có sự cố, đồng thời khiến kẻ xấu ngại tiếp cận.

Tránh khoang vắng khi đi một mình: Trong giờ vắng khách, hãy chọn khoang đông người. Khoang vắng là môi trường thuận lợi để kẻ xấu hành động vì ít bị chú ý.

Nguồn: HCMC METRO

Giữ khoảng cách phù hợp: Nếu ai đó cố tình đứng hoặc ngồi sát khi còn nhiều chỗ trống, đây có thể là dấu hiệu đáng ngờ. Hãy chủ động di chuyển sang vị trí khác trước khi kẻ xấu kịp ra tay.

Dùng điện thoại làm “lá chắn”: Khi cảm thấy không an toàn, hãy bật quay video hoặc ghi âm. "Vật bất ly thân" lúc này vừa giúp thu thập bằng chứng vừa khiến đối tượng xấu chùn bước vì sợ bị phát hiện.

Lên tiếng ngay lập tức: Trong trường hợp bị quấy rối hoặc kể cả gặp sự cố (như móc túi), hãy hô to để gây sự chú ý, nhờ người xung quanh hỗ trợ hoặc báo ngay cho nhân viên metro. Sự phản kháng quyết liệt không chỉ bảo vệ chính mình mà còn ngăn kẻ xấu tiếp tục hại người khác.

Ngoài ra, đơn vị vận hành metro cũng cần "vào cuộc" mạnh mẽ hơn để bảo đảm an toàn cho hành khách:

Tăng cường nhân sự an ninh: Bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra liên tục trên tàu và tại các nhà ga, đặc biệt là giờ cao điểm. Nhân viên cần được tập huấn kỹ năng xử lý các vụ việc quấy rối nhằm hỗ trợ hành khách hiệu quả.

Camera, đường dây nóng, nhân viên hỗ trợ… cùng sự đồng lòng của hành khách sẽ biến metro thành nơi an toàn cho hành khách.

Phát huy hệ thống camera: Đặt camera ở mọi khoang tàu, góc quay rộng, lưu trữ dữ liệu đủ dài để phục vụ điều tra khi cần.

Tổ chức truyền thông định kỳ: Phát thông báo, áp phích hoặc clip hướng dẫn hành khách nhận diện và phản ứng khi gặp quấy rối.