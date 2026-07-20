Khang Điền (KDH): Ông Lý Tuấn Kiệt, con trai Ông Lý Điền Sơn - Phó chủ tịch HĐQT, đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu

Ngày 20/7, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) công bố thông tin giao dịch của người nội bộ, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua vào cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu.

Theo thông tin công bố, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là 200 tỷ đồng. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Số lượng cổ phiếu ông Lý Tuấn Kiệt nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 623.635 cổ phiếu, chiếm 0,056% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 20.623.635 cổ phiếu, chiếm 1,838% vốn điều lệ.

Khu căn hộ cao cấp ven sông Gladia Heights được Khang Điền hợp tác với Keppel (Singapore) phát triển, dự kiến mở bán từ Quý III.2026 (Hình phối cảnh)

Thời gian giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/7/2026 đến ngày 21/8/2026.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu KDH đạt thị giá 17.950 đồng/cổ phiếu.