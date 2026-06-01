Hơn 151.000 thí sinh TPHCM thi xong môn Tiếng Anh, nhận xét đề thi dễ, không đánh đố

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh phân tích tổng quan về cấu trúc đề thi:

Qua quan sát ban đầu, có thể thấy cấu trúc đề thi năm nay gồm bốn phần chính và phân bổ kiến thức tương đối đồng đều. Điều đáng chú ý là phần lớn nội dung đều nằm trong phạm vi chương trình sách giáo khoa.

Nếu học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và ôn tập đầy đủ theo chương trình học chính khóa thì hoàn toàn có thể đạt được mức điểm khá tốt. Tuy nhiên, đối với những câu hỏi mang tính phân hóa cao, tôi cho rằng trọng tâm nằm ở các dạng bài liên quan đến đọc hiểu và vận dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.

Đặc biệt, học sinh cần hiểu được mối quan hệ logic giữa các vế câu, nhận diện được chức năng của các cấu trúc ngữ pháp và lựa chọn đáp án phù hợp nhất về mặt ý nghĩa. Những câu hỏi dạng này không chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp đơn thuần mà còn đánh giá khả năng suy luận và hiểu ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế.

Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến nhận xét:

Theo đánh giá của tôi, cấu trúc đề thi năm nay khá tương đồng với những gì giáo viên đã dự đoán và hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian qua. Đề thi bao quát các nội dung quen thuộc như ngữ âm, phát âm, các tình huống giao tiếp hằng ngày, biển báo, thông báo, hội thoại thực tế và các dạng bài vận dụng ngôn ngữ trong đời sống.

Đây đều là những nội dung phù hợp với định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tiễn thay vì chỉ kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức.

MC cùng các giáo viên trao đổi về cấu trúc đề.

Bên cạnh đó, các dạng bài về từ loại (Word Form), viết lại câu (Rewrite Sentence) hay vận dụng ngữ pháp cũng xuất hiện đúng như định hướng ôn tập mà chúng tôi đã chuẩn bị cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn dành nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh luyện tập các dạng bài trọng tâm này.

Qua trao đổi với học sinh sau giờ thi, tôi nhận thấy nhiều em khá tự tin với phần trắc nghiệm. Một số em còn chia sẻ rằng mục tiêu của mình là cố gắng đạt điểm tuyệt đối ở phần này.

Riêng với dạng bài Dictionary Notes, trước đó tôi cũng đã hướng dẫn học sinh cách xác định từ khóa, đọc kỹ ngữ cảnh và chọn nghĩa phù hợp của từ trong từng tình huống cụ thể. Vì vậy, phần lớn học sinh không quá bỡ ngỡ khi gặp dạng bài này trong đề thi. Tuy nhiên, nội dung khiến nhiều em lo lắng nhất vẫn là phần Word Form và Rewrite Sentence.

Đây là những dạng bài đòi hỏi học sinh phải có vốn từ vựng tốt, nắm chắc kiến thức ngữ pháp và đặc biệt là sự cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Nhiều em thường mất điểm vì sai chính tả, dùng chưa đúng dạng từ hoặc bỏ sót những dấu câu quan trọng trong quá trình viết lại câu.