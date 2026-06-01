Hơn 151.000 thí sinh TPHCM thi xong môn Tiếng Anh, nhận xét đề thi dễ, không đánh đố

Chuyên gia gợi ý giải đề tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh tại TPHCM:
- Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến - Giáo viên bộ môn tiếng Anh Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng
- Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - Quản lý học thuật DOL English
Điều phối chương trình:
- Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, MC song ngữ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh phân tích tổng quan về cấu trúc đề thi:
Qua quan sát ban đầu, có thể thấy cấu trúc đề thi năm nay gồm bốn phần chính và phân bổ kiến thức tương đối đồng đều. Điều đáng chú ý là phần lớn nội dung đều nằm trong phạm vi chương trình sách giáo khoa.
Nếu học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và ôn tập đầy đủ theo chương trình học chính khóa thì hoàn toàn có thể đạt được mức điểm khá tốt. Tuy nhiên, đối với những câu hỏi mang tính phân hóa cao, tôi cho rằng trọng tâm nằm ở các dạng bài liên quan đến đọc hiểu và vận dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.
Đặc biệt, học sinh cần hiểu được mối quan hệ logic giữa các vế câu, nhận diện được chức năng của các cấu trúc ngữ pháp và lựa chọn đáp án phù hợp nhất về mặt ý nghĩa. Những câu hỏi dạng này không chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp đơn thuần mà còn đánh giá khả năng suy luận và hiểu ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế.
Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến nhận xét:
Theo đánh giá của tôi, cấu trúc đề thi năm nay khá tương đồng với những gì giáo viên đã dự đoán và hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian qua. Đề thi bao quát các nội dung quen thuộc như ngữ âm, phát âm, các tình huống giao tiếp hằng ngày, biển báo, thông báo, hội thoại thực tế và các dạng bài vận dụng ngôn ngữ trong đời sống.
Đây đều là những nội dung phù hợp với định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tiễn thay vì chỉ kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức.
Bên cạnh đó, các dạng bài về từ loại (Word Form), viết lại câu (Rewrite Sentence) hay vận dụng ngữ pháp cũng xuất hiện đúng như định hướng ôn tập mà chúng tôi đã chuẩn bị cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn dành nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh luyện tập các dạng bài trọng tâm này.
Qua trao đổi với học sinh sau giờ thi, tôi nhận thấy nhiều em khá tự tin với phần trắc nghiệm. Một số em còn chia sẻ rằng mục tiêu của mình là cố gắng đạt điểm tuyệt đối ở phần này.
Riêng với dạng bài Dictionary Notes, trước đó tôi cũng đã hướng dẫn học sinh cách xác định từ khóa, đọc kỹ ngữ cảnh và chọn nghĩa phù hợp của từ trong từng tình huống cụ thể. Vì vậy, phần lớn học sinh không quá bỡ ngỡ khi gặp dạng bài này trong đề thi. Tuy nhiên, nội dung khiến nhiều em lo lắng nhất vẫn là phần Word Form và Rewrite Sentence.
Đây là những dạng bài đòi hỏi học sinh phải có vốn từ vựng tốt, nắm chắc kiến thức ngữ pháp và đặc biệt là sự cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Nhiều em thường mất điểm vì sai chính tả, dùng chưa đúng dạng từ hoặc bỏ sót những dấu câu quan trọng trong quá trình viết lại câu.
Đề thi có 4 phần gồm 40 câu.
Phần 1 (1 điểm): Ngữ âm, từ câu 1 đến câu 4.
Phần 2 (3 điểm): Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, từ câu 5 đến câu 16.
Phần 3 (4 điểm): Viết dạng đúng của từ, từ câu 29 đến câu 34; Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, câu 35, 36; Viết câu, từ câu 37 đến câu 40.
Phần 4 (3 điểm): Đọc hiểu: Đọc và điền từ, từ câu 17 đến câu 22; Đọc hiểu trả lời câu hỏi, từ câu 23 đến câu 28.
Có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.
Những thông tin cập nhật liên tục từ hiện trường đang cho thấy tâm trạng khá lạc quan của nhiều thí sinh sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Tiếng Anh.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi:
Thưa cô Đỗ Thị Ngọc Anh, khi lắng nghe những chia sẻ từ các thí sinh và ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cảm xúc của cô lúc này như thế nào?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Tôi cũng đang rất háo hức. Cảm giác giống như mình cũng là một thí sinh đang chờ đợi đề thi vậy. Khi nghe nhiều em nhận xét đề thi khá nhẹ nhàng và vừa sức, tôi càng tò mò muốn xem cụ thể đề thi tập trung vào những dạng bài nào, khai thác những chủ đề gì và mức độ phân hóa được thể hiện ra sao.
Đây sẽ là cơ sở để chúng ta cùng phân tích và có những định hướng học tập phù hợp cho các khóa học sinh tiếp theo. MC Mỹ Vân: Qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy nhiều thí sinh đều cảm thấy khá tự tin sau hai môn thi đầu tiên.
Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến:
Qua những phản hồi ban đầu, có thể thấy phần lớn học sinh đều cảm nhận đề thi có sự phân hóa hợp lý nhưng vẫn nằm trong khả năng giải quyết của các em. Việc nhiều em tự tin dự đoán mức điểm từ 7 trở lên là tín hiệu tích cực.
Bản thân tôi cũng đang đồng hành ôn luyện với nhiều học sinh lớp 9 nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tôi rất mong các em học sinh của mình đã phát huy được hết những gì đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua và đạt được kết quả như mong muốn.
Nếu đề thi Ngữ văn và Tiếng Anh được đánh giá là vừa sức thì rất có thể đề Toán cũng sẽ được xây dựng theo hướng phù hợp với năng lực học sinh. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ tinh thần thật thoải mái, tự tin và chuẩn bị tốt những nội dung trọng tâm. Các em hãy tin vào quá trình ôn tập của mình và bước vào phòng thi với tâm thế tích cực nhất.
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Tôi hoàn toàn đồng ý với cô Phi Yến. Khi nghe các em chia sẻ rằng mình tự tin với kết quả hai môn đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui. Điều đó cho thấy các em đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và bước đầu đạt được những mục tiêu nhất định. Tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh: hãy giữ nguyên tinh thần tự tin đó cho môn Toán vào ngày mai. Một tâm lý thoải mái sẽ giúp các em phát huy tốt hơn khả năng của mình.
MC Mỹ Vân đặt vấn đề:
Một trong những dạng câu hỏi được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây là Dictionary Notes. Không ít học sinh cho rằng đây là dạng bài mới và có phần gây áp lực khi xuất hiện trong đề thi. Vậy dạng câu hỏi này được xây dựng nhằm đánh giá năng lực gì của học sinh?
Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến giải đáp:
Theo tôi, Dictionary Notes không phải là dạng bài được thiết kế để đánh đố học sinh. Mục tiêu chính của dạng câu hỏi này là kiểm tra khả năng tra cứu từ vựng, hiểu nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh cụ thể và khai thác thông tin từ từ điển một cách chính xác. Đây là kỹ năng rất quan trọng đối với người học ngoại ngữ.
Trong thực tế, không ai có thể biết hết tất cả các từ vựng. Điều quan trọng là biết cách sử dụng từ điển hiệu quả để tìm kiếm và lựa chọn nghĩa phù hợp với ngữ cảnh đang sử dụng. Vì vậy, học sinh không nên quá lo lắng khi gặp dạng bài này.
Chỉ cần đọc kỹ thông tin được cung cấp, xác định đúng ngữ cảnh và lựa chọn nghĩa phù hợp thì hoàn toàn có thể xử lý tốt câu hỏi.
Thời gian làm bài môn thi Tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay vừa kết thúc. Trong ít phút tới, ngay khi đề thi được chuyển về trường quay, các chuyên gia sẽ phân tích chi tiết từng phần của đề thi để quý phụ huynh và các em học sinh có thêm góc nhìn chuyên môn về bài làm của mình. Trước khi đến với phần giải đề, MC Mỹ Vân trao đổi thêm với hai cô về phương pháp học tập hiệu quả.
MC đặt câu hỏi cho cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến:
Qua nhiều năm theo dõi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chúng tôi nhận thấy những học sinh đạt từ 8 đến 10 điểm môn Tiếng Anh thường không học theo kiểu ghi nhớ máy móc mà có xu hướng học theo chủ đề, theo ngữ cảnh và duy trì việc luyện đề đều đặn. Vậy theo cô Phi Yến, đâu là phương pháp học tập hiệu quả nhất đối với học sinh lớp 9 hiện nay?
Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến:
Đây là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Theo tôi, ngoài việc luyện đề, ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp và làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp, học sinh cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ và đặc biệt là sự đồng hành từ gia đình.
Nhiều phụ huynh thường chỉ quan tâm đến kết quả học tập, nhưng thực tế việc động viên, nhắc nhở và tạo môi trường học tập tích cực cũng đóng vai trò rất quan trọng. Khi có sự phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và bản thân học sinh, khả năng đạt kết quả cao sẽ lớn hơn rất nhiều.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi:
Còn với cô Ngọc Anh, cô có lời khuyên gì dành cho các em trong quá trình ôn luyện?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Tôi muốn nhấn mạnh rằng khi luyện đề, các em cần ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Hiện nay có rất nhiều nguồn đề thi khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là làm được bao nhiêu đề mà là sau mỗi đề, các em học được điều gì. Mỗi khi hoàn thành một bài, các em nên tự đặt câu hỏi: Vì sao mình làm đúng câu này? Vì sao đáp án kia lại sai? Mình đã rút ra được kinh nghiệm gì?
Nếu chỉ giải liên tục hàng chục đề mà không tổng kết lỗi sai và bài học kinh nghiệm thì hiệu quả sẽ không cao. Điều quan trọng nhất là sau mỗi lần luyện tập, các em phải tích lũy thêm được kiến thức và kỹ năng cho bản thân.
Theo tôi, phần Word Form (từ loại) và Rewrite Sentence (viết lại câu) là hai nội dung khiến học sinh mất điểm nhiều nhất. Đây là những dạng bài đòi hỏi học sinh phải kết hợp kiến thức từ vựng và ngữ pháp một cách linh hoạt.
Chính những câu hỏi này thường tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nhóm học sinh khá và nhóm học sinh giỏi. Nếu không nắm vững kiến thức nền tảng hoặc thiếu sự cẩn thận, các em rất dễ mất điểm ở những câu hỏi tưởng chừng quen thuộc này.
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Ngoài việc đọc chưa kỹ đề bài hay những lỗi liên quan đến từ loại và viết lại câu, tôi muốn nhắc đến một lỗi khá phổ biến là sự chủ quan. Trong quá trình giảng dạy, tôi gặp không ít học sinh làm rất tốt những câu khó nhưng lại mất điểm ở các câu dễ.
Nguyên nhân chủ yếu là vì các em quá tự tin, đọc lướt hoặc không kiểm tra lại đáp án. Vì vậy, tôi luôn khuyên học sinh nên dành vài phút cuối giờ để rà soát lại toàn bộ bài làm. Với những câu còn phân vân, các em có thể đánh dấu lại trong quá trình làm bài rồi quay lại xử lý sau. Cách làm này giúp tránh việc mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi và đảm bảo vẫn còn đủ thời gian cho toàn bộ bài thi.
Em Nguyễn Lê Thanh Trúc, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, nhận xét đề thi Tiếng Anh năm nay khá dễ và vừa sức. Nữ sinh dự đoán mình có thể đạt từ 7 điểm trở lên sau khi hoàn thành bài thi.
Dù cảm thấy kết quả làm bài ở cả hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh tương đối tốt, Trúc vẫn khá thận trọng khi đánh giá cơ hội đỗ nguyện vọng một vào Trường THPT Terry Fox. "Em cũng khá hy vọng nhưng chỉ dám tự tin khoảng 50% thôi", Trúc nói. Với môn Toán vào ngày mai, Thanh Trúc cho biết đây không phải môn học em tự tin nhất. Nữ sinh dự định sẽ ôn lại các dạng bài đã làm trước đó để chuẩn bị tốt hơn cho bài thi cuối cùng.
Em Võ Hoàng Phú, học sinh lớp 9 Trường THCS Khang Sao Nam, nhận xét đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm nay ở mức vừa sức, không quá khó so với năng lực của học sinh. Theo Phú, đề thi có độ phân hóa vừa phải và bám sát kiến thức đã được học trong chương trình.
Đánh giá về bài làm của mình, nam sinh dự đoán có thể đạt khoảng 7 điểm. Dù không cho rằng đề thi quá dễ, Phú nhận xét mặt bằng chung của cả đề thi buổi sáng lẫn buổi chiều đều ở mức vừa phải, không tạo quá nhiều áp lực cho thí sinh. “Nó không có quá khó, cũng vừa vừa”, Phú chia sẻ.
Trước môn Toán diễn ra vào ngày hôm sau - môn thi được nhiều thí sinh nhận định có độ khó cao hơn - Phú cho biết sẽ tập trung ôn lại các công thức quan trọng và luyện các dạng bài thường gặp trong đề thi để chuẩn bị tốt nhất. Khi được hỏi về nguyện vọng tuyển sinh, Phú bày tỏ sự kỳ vọng sẽ đỗ nguyện vọng một.
Nam sinh cho biết bản thân hy vọng được theo học tại Trường THPT Ninh Thạnh Lợi trong năm học tới. “Em nghĩ là em sẽ đậu được”, Phú tự tin nói.
Em Lê Kim Huyền Yến, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn thi tại điểm thi Colette, TPHCM nhận xét đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm nay khá vừa sức và phù hợp với những nội dung em đã ôn tập trước kỳ thi.
Theo Yến, đề thi không quá bất ngờ và nằm trong phạm vi kiến thức mà em đã chuẩn bị. Khi được hỏi về kết quả bài làm, nữ sinh cho biết em kỳ vọng sẽ đạt mức điểm trên trung bình khá, tuy nhiên chưa thể đưa ra con số cụ thể.
“Em nghĩ là em trên 8 điểm, nhưng cao hơn bao nhiêu thì em cũng chưa biết. Em chỉ dự đoán vậy thôi”, Yến chia sẻ.
Về nguyện vọng xét tuyển, Yến cho biết em đăng ký vào Trường Thực hành Sài Gòn (quận 5) và khá tự tin với cơ hội trúng tuyển. Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, nữ sinh bày tỏ: “Em nghĩ là em đậu được”.
Trước môn Toán diễn ra vào ngày hôm sau - môn thi được nhiều thí sinh dự đoán có độ khó cao - Yến cho biết sẽ dành thời gian ôn tập kỹ hơn và giữ tinh thần ổn định.
“Em nghĩ về nhà em sẽ ôn thật nhiều và giữ tâm lý thật vững trong phòng thi”, Yến nói. Ngoài ra, Yến cũng cho biết em không mang theo đề thi ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc bài làm.
Em Trần Nguyễn Bảo Trân, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, nhận xét đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm nay tương đối dễ thở dù vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa. Theo nữ sinh, những câu khó xuất hiện khá nhiều trong đề nhưng phần lớn đều là dạng kiến thức đã từng gặp trong quá trình ôn tập nên không quá bất ngờ đối với thí sinh.
Đánh giá về bài làm của mình, Bảo Trân dự đoán có thể đạt khoảng 8 điểm. Em cho rằng mặt bằng đề thi năm nay dễ hơn so với những gì bản thân từng hình dung trước kỳ thi. “Đề dễ hơn em tưởng, dù vẫn có những chỗ khó nhưng nhìn chung là dễ hơn”, Trân chia sẻ. Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, nữ sinh cho biết cảm thấy khá hài lòng nhưng vẫn có chút lo lắng khi nghĩ đến môn Toán vào ngày hôm sau.
Theo Trân, đây là môn thi được nhiều thí sinh đánh giá là khó nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. “Em cũng có hồi hộp và sợ vì hai đề hôm nay khá dễ nên có thể đề Toán sẽ khó hơn để cân bằng độ phân hóa”, nữ sinh nói.
Để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng, Bảo Trân cho biết sẽ tiếp tục ôn tập lại kiến thức và các dạng bài đã học nhằm giữ sự tự tin khi bước vào phòng thi. Về cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1, nữ sinh bày tỏ sự lạc quan và tin rằng mình có khả năng đạt được mục tiêu đã đặt ra. Tuy không đặt kỳ vọng quá cao, Trân cho biết điều em mong muốn nhất là đủ điểm để đỗ vào ngôi trường mà mình đăng ký. “Đủ đậu là được”, nữ sinh cười chia sẻ.
MC Mỹ Vân:
Thưa hai cô, khi vừa nhận được thông tin các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng trong ngày hôm nay, cảm xúc của các cô như thế nào?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Điều đầu tiên tôi cảm thấy là sự hồi hộp và háo hức. Sau nhiều tháng đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn tập, tôi rất mong chờ được xem các em đã thể hiện như thế nào trong bài thi thực tế.
Dù kết quả ra sao, tôi tin rằng việc hoàn thành một kỳ thi quan trọng đã là một dấu mốc đáng ghi nhận đối với các em. Hy vọng các thí sinh sẽ thật thoải mái, tự tin và dành cho mình những phút giây thư giãn sau khi đã nỗ lực hết mình.
Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến:
Tôi cũng có chung cảm xúc như vậy. Điều tôi mong muốn nhất là các em giữ được tinh thần tích cực. Sau khi rời phòng thi, các em không nên quá áp lực hay lo lắng về những câu hỏi mình chưa làm được.
Điều quan trọng là các em đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình ôn tập và trong từng môn thi. Kết quả cuối cùng sẽ phản ánh cả một quá trình nỗ lực dài của các em, vì vậy hãy tự hào về những gì mình đã làm được.
MC Mỹ Vân:
Thưa cô Phi Yến, cô có thể chia sẻ đôi chút về cảm xúc của mình trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trước đây cũng như những khó khăn mà cô từng trải qua?
Theo cô, đâu là phần thi khiến thí sinh mất điểm nhiều nhất?
Cô Nguyễn Thị Kiều Phi Yến:
Tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào năm 2015. Thời điểm đó, số lượng thí sinh dự thi không nhiều như hiện nay. Một số học sinh lựa chọn học trường tư hoặc du học nên mức độ cạnh tranh cũng thấp hơn. Riêng với môn Tiếng Anh, tôi khá tự tin vì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Chính sự tự tin đó giúp tôi bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái và đạt được kết quả như mong đợi.
Theo tôi, phần viết là nội dung học sinh dễ mất điểm nhất. Nhiều em có ý tưởng nhưng lại mắc lỗi về cấu trúc câu, dùng từ chưa chính xác hoặc vận dụng ngữ pháp chưa phù hợp. Đây cũng là phần có tính phân hóa cao, giúp phân biệt rõ nhóm học sinh khá, giỏi với nhóm học sinh còn hạn chế về năng lực ngôn ngữ. Vì vậy, để đạt điểm cao, các em cần nắm vững kiến thức ngữ pháp, mở rộng vốn từ và thường xuyên rèn luyện kỹ năng viết trong quá trình ôn tập.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi cho cô Đỗ Thị Ngọc Anh:
Với thế hệ học sinh năm 2026, đề thi được dự báo sẽ đòi hỏi nhiều hơn về khả năng đọc hiểu, phản xạ ngôn ngữ và tư duy vận dụng. Theo cô, đâu là những lỗi khiến học sinh dễ mất điểm đáng tiếc nhất trong bài thi Tiếng Anh?
Liệu đề thi năm 2026 có tiếp tục tăng cường các câu hỏi gắn với thực tiễn hay không?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Trong một đề thi có tính phân hóa cao, học sinh cần lưu ý rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, theo tôi, một trong những lỗi đáng tiếc nhất là các em chưa đọc kỹ yêu cầu của đề bài. Trong quá trình ôn luyện, tôi nhận thấy có một dạng câu hỏi mà nhiều học sinh thường mắc sai lầm, đó là các câu hỏi về từ vựng, đặc biệt là yêu cầu tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
Không ít em hiểu nghĩa của từ được hỏi nhưng lại đọc nhầm yêu cầu, chẳng hạn đề yêu cầu chọn từ đồng nghĩa nhưng lại chọn đáp án mang nghĩa trái ngược, hoặc ngược lại. Đây là lỗi hoàn toàn có thể tránh được nếu các em dành thêm vài giây để đọc kỹ đề trước khi làm bài.
Tôi cho rằng xu hướng các câu hỏi gắn với thực tiễn sẽ tiếp tục được duy trì. Hiện nay, việc dạy và học ngoại ngữ đang hướng đến mục tiêu sử dụng ngôn ngữ trong thực tế thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức. Do đó, đề thi nhiều khả năng sẽ xuất hiện những dạng câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng khả năng suy luận, hiểu ngữ cảnh và sử dụng ngôn ngữ trong đời sống.
Chẳng hạn, với các câu hỏi từ vựng, các em không chỉ cần biết nghĩa của từ mà còn phải hiểu sắc thái tích cực hay tiêu cực của từ đó trong từng hoàn cảnh cụ thể. Đây là dạng câu hỏi giúp đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thực chất.
MC Mỹ Vân:
Theo cô, học sinh nên làm gì trong khoảng thời gian từ khi kết thúc môn Ngữ văn đến khi bước vào phòng thi Tiếng Anh? Các em có nên tiếp tục dò đáp án, bàn luận về đề thi hay nên dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng?
Trước thực tế số lượng thí sinh tăng mạnh, theo các cô, đâu là yếu tố quyết định thành công của học sinh trong một kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao như năm nay?
Giáo viên Nguyễn Thị Kiều Phi Yến:
Theo tôi, sau khi kết thúc môn Ngữ văn, các em không nên dành quá nhiều thời gian để bàn luận đáp án hay phân tích đề thi nữa. Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, giữ tinh thần thoải mái nhất có thể.
Điều quan trọng là các em cần duy trì sự tự tin và trạng thái tâm lý tích cực để bước vào môn Tiếng Anh với tâm thế tốt nhất, từ đó hoàn thành bài thi một cách hiệu quả. Với một kỳ thi có tính cạnh tranh lớn, tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất là học sinh phải chuẩn bị kiến thức một cách bài bản và học theo hướng hiểu bản chất.
Những mẹo hay kỹ năng làm bài có thể hỗ trợ các em ở một số câu hỏi nhất định, nhưng để đạt kết quả tốt và có lợi thế cạnh tranh, các em cần nắm chắc kiến thức, hiểu logic của môn học và biết cách vận dụng vào thực tế. Đó mới là nền tảng giúp các em tự tin chinh phục kỳ thi.
Kiến thức, kỹ năng làm bài và tâm lý phòng thi đều rất quan trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm diễn ra kỳ thi, tâm lý lại là yếu tố then chốt nhất. Bởi lẽ kiến thức và kỹ năng làm bài đã được các em tích lũy trong suốt nhiều tháng ôn tập. Nhưng khi bước vào phòng thi, áp lực thời gian, áp lực điểm số hay sự căng thẳng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm bài.
Nếu giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, các em sẽ phát huy tốt những gì mình đã chuẩn bị và đạt kết quả cao hơn. Trong giai đoạn nước rút của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, điều quan trọng nhất đối với thí sinh là giữ tinh thần ổn định, không quá bận tâm đến những gì đã qua và tập trung toàn bộ năng lượng cho môn thi phía trước.
Đây cũng là "chìa khóa" giúp các em phát huy tối đa năng lực của mình trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
MC Mỹ Vân đặt câu hỏi cho cô Đỗ Thị Ngọc Anh:
Cô có thể chia sẻ bí quyết để các thí sinh quản lý cảm xúc của mình sau khi hoàn thành một môn thi và chuẩn bị bước vào môn thi tiếp theo?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Sau khi hoàn thành bài thi, chắc chắn các em sẽ có cảm giác nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là những lo lắng như không biết đáp án mình làm đã chính xác hay chưa. Lời khuyên của tôi là các em hãy cố gắng tập trung vào môn thi tiếp theo thay vì quá bận tâm đến bài thi đã hoàn thành.
Khi giữ được tâm lý thoải mái và sự tự tin, các em sẽ phát huy tốt nhất khả năng của mình. Đối với những gì đã qua, hãy tin tưởng vào bản thân và giữ tinh thần thật lạc quan để bước vào môn thi tiếp theo.
15h25, khi thời gian làm bài thi môn Tiếng Anh chỉ còn ít phút, bên ngoài điểm thi THCS Colette (phường Xuân Hòa), nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ con trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Cơn mưa lớn đổ xuống vào đầu giờ chiều khiến khu vực trước cổng trường trở nên ướt át, nhiều phụ huynh phải mặc áo mưa, trú dưới mái hiên hoặc tán cây để đợi con hoàn thành bài thi.
Dù vừa trải qua cơn mưa nặng hạt, không khí tại điểm thi vẫn khá trật tự, các phụ huynh liên tục hướng mắt về phía cổng trường, mong sớm đón con sau khi kết thúc môn thi cuối trong ngày.
Chiều 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại nhiều điểm thi, không khí trước giờ làm bài khá thoải mái khi nhiều học sinh cho biết tự tin với môn thi này.
Em Tấn Khôi, dự thi tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), chia sẻ Tiếng Anh là môn sở trường nên em khá yên tâm trước khi bước vào phòng thi. "Em nghĩ sẽ vượt qua môn thi này rất nhẹ nhàng", Khôi bày tỏ.
Theo định hướng của Sở GD&ĐT TPHCM, đề thi Tiếng Anh năm nay không chỉ đánh giá kiến thức ngữ pháp và từ vựng mà còn tập trung kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp thực tế. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm.
Nội dung đánh giá bao gồm các phần ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, viết và đọc hiểu. Ở phần ngữ âm, thí sinh cần nắm vững cách phát âm nguyên âm, phụ âm và quy tắc đặt trọng âm từ.
Phần từ vựng, ngữ pháp yêu cầu vận dụng đa dạng vốn từ và các cấu trúc đã học trong chương trình.
Đề thi cũng kiểm tra khả năng xử lý các tình huống giao tiếp đơn giản gắn với đời sống hằng ngày. Đối với kỹ năng viết, học sinh phải hoàn thành đúng dạng từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn và viết câu dựa trên các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học.
Phần đọc hiểu gồm một bài đọc khoảng 180-200 từ để tìm kiếm thông tin và một bài đọc điền khuyết dài khoảng 80-100 từ.
Đáng chú ý, đề thi năm nay xuất hiện hai câu hỏi mới ở phần viết cụm từ theo thông tin cho sẵn. Dạng câu hỏi này nhằm đánh giá khả năng khai thác chú thích trong từ điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ cũng như vận dụng kiến thức tiếng Anh của học sinh trong thực tế.
Sáng 1/6, thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, có 603 thí sinh vắng thi ở môn đầu tiên và chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi.
Đánh giá về đề thi năm nay, thạc sĩ Hồ Viết Cường - Phó hiệu trưởng THCS - THPT Hai Bà Trưng nhận định phổ điểm dự kiến sẽ không có nhiều biến động so với những năm gần đây, tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-7,5 điểm.
Tuy nhiên, để đạt mức điểm cao từ 8 trở lên, thí sinh cần có vốn sống phong phú, khả năng quan sát thực tiễn và biết liên hệ, thể hiện quan điểm cá nhân một cách thuyết phục trong các câu hỏi nghị luận và vận dụng.