Học viện Ngoại giao công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025

SVO - Hội đồng Tuyển sinh Học viện Ngoại giao đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, kết quả trúng tuyển được áp dụng cho ba phương thức xét tuyển khác nhau, mở ra cơ hội cho hàng nghìn thí sinh trên cả nước trở thành tân sinh viên khóa 52 của Học viện.

Ba phương thức xét tuyển bằng điểm năm 2025

Theo thông tin từ Hội đồng Tuyển sinh, năm nay Học viện Ngoại giao triển khai tuyển sinh theo ba phương thức xét điểm, cụ thể:

  • Phương thức 2 (Mã 410): Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ quốc tế đối với thí sinh học chương trình THPT tại Việt Nam.
  • Phương thức 3 (Mã 415): Xét tuyển dành cho thí sinh có chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) hoặc bằng tú tài quốc tế IB Diploma.
  • Phương thức 4 (Mã 100): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo các tổ hợp môn đăng ký.

Đáng chú ý, Học viện Ngoại giao tiếp tục duy trì mức ngưỡng đầu vào thuộc nhóm cao trong hệ thống giáo dục đại học để đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp, đồng thời tạo sự cân bằng với nhóm thí sinh trúng tuyển bằng điểm học bạ. Điểm chuẩn năm nay cũng cho thấy sự chênh lệch tương đối giữa thí sinh xét tuyển theo học bạ và thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy của Học viện Ngoại giao năm 2025.
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy của Học viện Ngoại giao năm 2025.

Với đặc thù đào tạo các ngành quốc tế, Học viện Ngoại giao đặt yêu cầu ngoại ngữ cao. Các chứng chỉ quốc tế được quy đổi sang điểm xét tuyển, tuy nhiên mức quy đổi được đánh giá là vừa phải, hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh. Điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao năm nay vẫn duy trì ở top đầu, khẳng định uy tín đào tạo và sức hấp dẫn của trường với các bạn thí sinh. Đặc biệt, điểm chuẩn cao nhất năm nay thuộc về Chuyên ngành Trung Quốc học, ngành Châu Á – Thái Bình Dương học với mức 29,09 điểm tổ hợp C00 và 26,09 điểm đối với các khối còn lại theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hướng dẫn tra cứu và nhập học

Thí sinh có thể bắt đầu tra cứu kết quả trúng tuyển từ ngày 23/8/2025 thông qua Website chính thức của Học viện Ngoại giao hoặc qua nhóm Xét tuyển miền Bắc.

Ngay sau khi công bố, Học viện sẽ gửi tới thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Giấy báo trúng tuyển bản cứng, kèm theo Thư chúc mừng và Hướng dẫn nhập học. Các thông tin này sẽ được chuyển đến thí sinh thông qua email và địa chỉ bưu điện đã đăng ký trên hệ thống. Hội đồng Tuyển sinh lưu ý các em thường xuyên kiểm tra email để nắm bắt kịp thời thông tin quan trọng.

Với thông điệp đồng hành cùng thế hệ sinh viên mới, Học viện Ngoại giao gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên K52 đã nỗ lực và gặt hái thành công. Một hành trình tri thức mới đang mở ra, hứa hẹn nhiều cơ hội trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường học tập quốc tế, năng động và sáng tạo.

Kính mời thí sinh và phụ huynh xem Thông báo điểm trúng tuyển chính thức tại: https://dav.edu.vn/diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2025/

