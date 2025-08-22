Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công bố điểm chuẩn năm 2025

SVO - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công bố điểm chuẩn đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2025.

Năm 2025, USTH triển khai tuyển sinh theo bốn phương thức: (PT1) xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức; (PT2) xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn; (PT3) tuyển thẳng theo Thông tin tuyển sinh của Trường; và (PT4) xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhà trường tuyển sinh 1088 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 03 chương trình đào tạo cấp song bằng (01 bằng của USTH và 01 bằng của trường đối tác Pháp).

Chương trình song bằng Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc có điểm chuẩn cao nhất ở mức 24,82; tiếp đến là chương trình song bằng Công nghệ thông tin – Truyền thông ở mức 24,25 và chương trình song bằng Hóa học ở mức 23,53.

Thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00 ngày 30/8/2025 và thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống của USTH từ 12:00 ngày 23/8 đến 23:00 ngày 27/08/2025 và nhập học trực tiếp tại USTH trong hai ngày 28-29/8/2025.

Thông tin chi tiết về điểm chuẩn: