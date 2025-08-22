Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm chuẩn 2025

Duy Quang
SVO - Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2025.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dao động từ 15 - 20,5 điểm tùy ngành.

pic-5.jpg
Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Nhóm ngành khoa học Sức khỏe, gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn 20,5 điểm, Dược học và Y học cổ truyền điểm chuẩn 19 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17 điểm.

Ở các ngành còn lại, gồm Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành - lĩnh vực như Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15 điểm. Điểm chuẩn năm 2025 theo tất cả các phương thức xét tuyển của HIU

Theo hướng dẫn của Bộ GD - ĐT về quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố mức điểm chuẩn năm 2025 (đã quy đổi) đối với các phương thức xét tuyển khác như sau:

ver-5-bang-diem-cong-bo-diem-chuan-2025.jpg

Từ 12h30 ngày 22/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/).

Thí sinh trúng tuyển vào các ngành của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp từ ngày 23/8 - 30/8/2025 (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) tại số 215 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TPHCM

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 khi nhập học đúng thời gian quy định sẽ được nhận học bổng 30% học phí học kỳ đầu tiên. Ngoài ra, tất cả thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học tại HIU từ 23/8 - 30/8/2025 sẽ được nhận bộ quà tặng “HIU Gift”.

Duy Quang
