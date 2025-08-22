Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo

SVO - Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh của nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển.

HUTECH từ 15 - 21 điểm

Ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo 4 phương thức: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12, Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP. HCM hoặc kỳ thi VSAT 2025.

Thí sinh nộp hồ sơ tại HUTECH.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 15 - 19 điểm tùy ngành. Trong đó, điểm chuẩn ngành Dược học là 19 điểm, các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược học là 21 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm; tất cả các ngành còn lại là 18 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2025, điểm chuẩn 700 điểm ở ngành Dược học; 650 điểm ở các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; các ngành còn lại 600 điểm. Với phương thức xét tuyển điểm thi VSAT 2025, điểm chuẩn là 275 điểm với ngành Dược học; các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250; tất cả các ngành còn lại là 225 điểm.

Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển của từng ngành cụ thể như sau:

Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), thí sinh có thể lấy kết quả thi Năng khiếu từ các trường đại học có tổ chức thi để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 8h ngày 23/8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD - ĐT trước 17h00 ngày 30/8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.

Từ 23/8 - 30/8, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học (kể cả thứ 7, Chủ nhật) tại HUTECH. Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD - ĐT trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xác nhận nhập học cho thí sinh có nguyện vọng.

Để khích lệ tinh thần chủ động của tân sinh viên và đồng hành ngay từ những bước khởi đầu, HUTECH tặng ưu đãi 5 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh nhập học sớm nhất năm 2025. Chính sách ưu đãi này là khoản hỗ trợ thiết thực, giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời là lời chào mừng ý nghĩa dành cho những tân sinh viên sẵn sàng hành trình trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, năng động tại Trường.

Cũng theo thông báo của Hội đồng Tuyển sinh HUTECH, trường dự kiến xét tuyển bổ sung 2 phương thức xét tuyển học bạ với mức điểm xét tuyển từ ngưỡng điểm chuẩn đợt 1 đã công bố. Thời gian nhận hồ sơ xét bổ sung là đến 17h ngày 10/9.

UEF từ 15 - 19 điểm

Cũng trong chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 đối với 37 ngành và 4 chương trình đào tạo dựa trên tổ hợp môn xét tuyển.

Chi tiết điểm chuẩn của UEF.

Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025: điểm trúng tuyển các ngành có tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 16 điểm. Riêng đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm.

Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp ba môn cả năm lớp 12: điểm trúng tuyển các ngành có tổ hợp xét tuyển C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 19 điểm. Đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm.

Phương thức xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12: điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 là 18 điểm đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP. HCM: điểm chuẩn trúng tuyển 600 điểm tất cả các ngành và chương trình đào tạo. Điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả xét tuyển kỳ thi V-SAT các ngành là 225 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả từ ngày 23/8 qua link: https://www.uef.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh. Thí sinh trúng tuyển ở tất cả các phương thức trên cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD - ĐT trước 17g ngày 30/8. Đồng thời tiến hành làm thủ tục nhập học tại UEF theo thời gian thông báo của trường trên giấy báo trúng tuyển từ ngày 23/8 - 17g ngày 31/8.

Thí sinh nộp hồ sơ tại UEF.

Năm nay, bên cạnh việc trao các suất học bổng từ 25% - 100% học phí dựa trên điểm xét tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích học thuật - văn hóa - nghệ thuật - thể thao, học bổng doanh nghiệp, giáo dục hay học bổng gia đình cho thí sinh, nhà trường còn công bố chính sách ổn định học phí toàn khóa học kết hợp ưu đãi 5 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh đầu tiên nhập học vào trường trong năm 2025 theo các phương thức.

UEF tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét học bạ trung học phổ thông gồm xét theo kết quả tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12; xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12. Mức điểm xét tuyển bổ sung bằng phương thức tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 đối với khối C01 (Văn, Toán, Vật lý) từ 19 điểm, các tổ hợp còn lại là 18 điểm; mức điểm xét bổ sung theo điểm trung bình cả năm lớp 12 tất cả các ngành là 18 điểm. Thời gian xét bổ sung đến hết ngày 10/9.

NTTU cao nhất 20,5 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 4 phương thức xét tuyển đối với các chương trình đào tạo tại trường. Theo đó, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20,5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ. Với phương thức xét tuyển kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và Hà Nội cũng ghi nhận ở mức từ 600 điểm đến 650 điểm và 75 điểm đến 85 điểm ở cả 2 ngành học này.

Ngành Dược học và Y học cổ truyền ghi nhận các mức điểm chuẩn là 19 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT. Phương thức xét tuyển kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm lần lượt là 570 điểm và 70 điểm. Để xét tuyển vào 4 ngành học này, thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên.

Các ngành còn lại thuộc khối Sức khỏe là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng cũng có các mức điểm chuẩn là: 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 19 điểm cho phương thức học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và 70 điểm đối với bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên.

Riêng 2 ngành Luật và Luật kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn là 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ. Đối với chương trình chuẩn quốc tế, ngành Luật kinh tế có mức điểm là 17 điểm và 18 điểm lần lượt cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Các ngành còn lại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mức điểm chuẩn là 15 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và 70 điểm đối với bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội.

Thí sinh tìm hiểu ngành học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

ThS. Bùi Quang Trung - Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết thêm, đối với 2.000 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học trước ngày 15/9, trường tặng học bổng 17 triệu đồng gồm 12 triệu đồng trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng. Đối với các thí sinh trúng tuyển từ nguyện vọng 2, trường tặng học bổng 12 triệu đồng gồm 7 triệu đồng trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn dành nhiều suất học bổng đầu vào cho tân sinh viên với giá trị lên đến 30% - 50% - 100% học phí toàn khóa. ThS. Bùi Quang Trung lưu ý thêm, các thí sinh cần xác nhận nhập học ở nguyện vọng 1, đặc biệt là các ngành học có chỉ tiêu hạn chế như khối ngành Sức khỏe, tránh trường hợp chờ đợi kết quả xét tuyển của các nguyện vọng khác mà làm lỡ mất cơ hội trúng tuyển vào ngành mà mình yêu thích.