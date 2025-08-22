Chiều 22/8, chính thức công bố điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2025

SVO - Theo lịch tuyển sinh đã điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lúc 12h30 trưa nay (22/8), hệ thống lọc ảo của Bộ sẽ hoàn tất vòng xử lý nguyện vọng lần thứ 10. Ngay sau đó, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu về để rà soát và xác định mức điểm trúng tuyển. Trước 17h cùng ngày, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Như vậy, từ 12h30 hôm nay, gần 850.000 thí sinh trên cả nước với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký đã có thể bắt đầu tra cứu kết quả. Bình quân, mỗi thí sinh đặt gần 9 nguyện vọng, cao hơn đáng kể so với những năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Việc các trường cao đẳng lần đầu tham gia xét tuyển chung, đồng thời không còn hình thức xét tuyển sớm và gộp tất cả phương thức tuyển sinh vào một đợt, đã làm tỷ lệ “ảo” trong xét tuyển gia tăng.

Để bảo đảm công bằng, đồng bộ và chính xác, Bộ GD&ĐT quyết định nâng số vòng lọc ảo từ 6 lên 10, đồng thời yêu cầu các trường không công bố điểm chuẩn trước khi hoàn tất vòng lọc cuối. Bộ nhấn mạnh, đây chỉ là điều chỉnh kỹ thuật nhằm xử lý hiệu quả khối lượng nguyện vọng tăng đột biến, không ảnh hưởng đến mốc thời gian công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả theo hai cách:

Trên hệ thống của Bộ GD&ĐT: Truy cập website: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

Vào mục “Tra cứu” → “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả “Đỗ” hoặc “Trượt” cho từng nguyện vọng. Trên website của trường đăng ký: Truy cập trang thông tin chính thức của trường.

Tìm mục “Tra cứu điểm chuẩn” hoặc “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

Nhập thông tin cần thiết (số báo danh, họ tên, ngày sinh) để xem kết quả.

Dù trúng tuyển theo phương thức nào, kể cả trúng tuyển thẳng, thí sinh đều phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ trước 17h ngày 30/8/2025. Nếu không thực hiện, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Sau bước xác nhận, thí sinh cần theo dõi thông báo nhập học của trường để hoàn tất thủ tục, có thể qua website, fanpage, email, tin nhắn hoặc giấy báo nhập học.

Từ 1/9 đến tháng 12/2025, nếu các trường còn chỉ tiêu, thông tin xét tuyển bổ sung sẽ được đăng tải trên trang tuyển sinh của từng cơ sở. Lưu ý, thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được phép không nhập học. Với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh cần thực hiện theo hướng dẫn riêng của trường, bao gồm đăng ký, dự thi hoặc nộp điểm năng khiếu.

Theo các chuyên gia, điểm chuẩn năm nay khó đoán và có thể biến động mạnh ở một số ngành. Tuy nhiên, các lĩnh vực như sư phạm, y khoa, công nghệ thông tin... nhiều khả năng vẫn giữ mức cao và ổn định.

Bộ GD&ĐT kỳ vọng, với việc tăng số vòng lọc ảo và áp dụng các quy định chặt chẽ, kỳ tuyển sinh 2025 sẽ diễn ra suôn sẻ, minh bạch, hạn chế tối đa tình trạng “ảo” và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Ảnh: Lê Vượng