Từ chiều nay, 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2025

SVO - Chiều nay (20/8), các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Theo hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, trước 17h cùng ngày, tất cả cơ sở đào tạo phải hoàn tất việc nhập điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên Hệ thống; đồng thời rà soát, chuẩn bị công bố kết quả theo lịch chung.

Ghi nhận đến thời điểm này, gần 20 trường dự kiến công bố điểm chuẩn ngay trong chiều hoặc tối nay, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM… Các trường còn lại sẽ lần lượt công bố trong hai ngày tiếp theo (21 và 22/8).

Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn theo hai cách:

1. Trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT:

Truy cập: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

Chọn mục “Tra cứu” → “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái “Đậu” hoặc “Trượt” cho từng nguyện vọng.

2. Trên website của từng trường:

Vào trang web chính thức của trường đã đăng ký xét tuyển.

Tìm mục “Tra cứu điểm chuẩn” hoặc “Tra cứu kết quả tuyển sinh”.

Nhập các thông tin cần thiết (số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

Bộ GD&ĐT lưu ý, trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả diện tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống nếu có nguyện vọng theo học.

Từ 1/9 đến tháng 12/2025, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức xét tuyển bổ sung. Thí sinh quan tâm cần theo dõi thông báo trên trang tuyển sinh của trường. Lưu ý, những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ khi được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép hủy nhập học.

Ngoài ra, thí sinh cần nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển theo hướng dẫn của từng trường. Đối với các ngành có môn năng khiếu, nếu sử dụng điểm năng khiếu từ cơ sở đào tạo khác, thí sinh phải đăng ký, dự thi hoặc nộp điểm thi năng khiếu theo quy định của trường xét tuyển.

