Hãy học cách yêu quý

SVO - Bạn đã bao giờ cực kỳ khó chịu với những người mà bạn thực sự quan tâm? Và bạn càng khó chịu đến cùng cực bởi vì dường như họ chẳng chịu thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi?

Mà nói thật ra, ai cũng có điều gì đó khó chịu với người khác (thậm chí là cả những người trong gia đình), với hoàn cảnh hiện tại, với chuyện gì đó cụ thể, hoặc với cuộc sống nói chung.

Có một câu chuyện kể rằng một người đàn ông nọ vừa mua ngôi nhà mới, nhưng thấy có rất nhiều có dại mọc trong vườn nhà. Anh ta đã thử mọi cách có thể nghĩ ra được để tiêu diệt lũ cỏ dại đó, nhưng chẳng ăn thua. Anh ta cũng đã đi hỏi bạn bè, và ai mách cách nào là anh thử ngay; nhưng cách nào cũng chẳng được lâu dài; may lắm thì nhổ rễ được những cây cỏ dại đó trong một thời gian ngắn, rồi chẳng mấy chốc, chúng lại mọc đầy vườn. Cuối cùng, trong khi rất bực bội và không nghĩ ra cách nào nữa, anh viết thư tới cho Ủy ban Nông nghiệp địa phương, hỏi lời khuyên, đồng thời cũng liệt kê ra tất cả những phương pháp mà anh ta đã thử.

Vài ngày sau, anh nhận được thư hồi âm. Trong bức thư viết: “Chúng tôi khuyên anh học cách yêu quý chúng vậy!”.

Không biết người đàn ông nói trên có thể học được cách yêu cả những cây cỏ dại không, nhưng có lẽ, điều tương tự cũng có thể nói về các mối quan hệ trong cuộc sống, đặc biệt là tình bạn và tình yêu, hay lớn hơn nữa là cuộc sống hôn nhân và quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều khi, chúng ta có thể cảm thấy rất bực tức bởi những sai sót hoặc những đặc tính nào đó ở người khác. Chúng ta tin rằng mối quan hệ chỉ hoàn hảo nếu như người kia thay đổi một thói quen khó ưa, hay sửa một hành vi rất phiền phức nào đó.

Thế là chúng ta bắt đầu một chiến dịch “tiêu diệt cỏ dại” – buộc ai đó mà chúng ta quan tâm phải thay đổi. Chúng ta có thể cằn nhằn và dụ dỗ và năn nỉ và thậm chí là “mua chuộc”. Và cuối cùng, chúng ta cảm thấy phát điên vì họ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.

Thực tế là, chúng ta không thể, và không nên, cố “tiêu diệt những cây cỏ dại” mà chúng ta tìm thấy trong cuộc sống của người khác. Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được người khác đâu. Họ có thể tự thay đổi, nhưng chúng ta không thể thay đổi được họ. Ý chí muốn thay đổi phải bắt đầu từ bên trong họ. Còn lại, nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là học cách yêu quý họ, với cả “cỏ dại” và mọi thứ khác.

Mà chẳng phải đó chính là cách mà chúng ta muốn người khác đối xử với mình hay sao? Chấp nhận con người mình như vốn có – cả điểm mạnh, điểm yếu, mọi thứ. Ngoài ra, cũng giống như một khu vườn đẹp đẽ, người khác cũng trở nên cuốn hút hơn đối với chúng ta nếu chúng ta không chỉ tập trung nhìn vào “cỏ dại”. Thậm chí, chúng ta còn có thể bắt đầu quen thuộc và ưa thích chúng đến mức chúng ta nhớ rằng đó chính là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của mình ấy chứ.