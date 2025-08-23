Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn 2025

Theo quy định, điểm trúng tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (môn chính nhân hệ số 2, quy về thang 30), cộng điểm ưu tiên và điểm thưởng (nếu có). Giữa các tổ hợp không có chênh lệch.
Với phương thức xét học sinh giỏi và có thành tích vượt trội, thí sinh cần đạt học lực giỏi ít nhất một học kỳ, cả năm lớp 12 loại khá trở lên, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí:
Giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố.
IELTS từ 6.0, SAT từ 1.200, ACT từ 25 điểm trở lên.
Từ 85 điểm trong kỳ thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2025.
Các chứng chỉ quốc tế phải được cấp trong vòng 2 năm tính đến ngày 1/6/2025.
Riêng nhóm ngành HVN18 – Sư phạm công nghệ, thí sinh cần học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên.
Theo đại diện Hội đồng tuyển sinh Học viện, cho biết: “Việc công bố điểm chuẩn sớm giúp thí sinh và phụ huynh chủ động chuẩn bị hồ sơ nhập học. Năm nay, Học viện tiếp tục mở rộng chính sách học bổng và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ưu tiên tuyển chọn những em có thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học”.
Đại diện Học viện nhấn mạnh, ngoài chất lượng đào tạo, Học viện đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, thực tập và học bổng ở nước ngoài.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại học công lập, đa ngành, trọng điểm quốc gia. Không chỉ có chất lượng đào tạo hàng đầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến hiện đại, hàng năm học viện dành gần 30 tỷ để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các khóa.
Đối với tân sinh viên, có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn như: Học bổng du học, học bổng sinh viên tài năng (miễn 100% học phí), học bổng sinh viên toàn cầu cho các chương trình trao đổi quốc tế ngắn hạn, học bổng khởi nghiệp, học bổng doanh nghiệp…
Năm 2025 này, xác định trách nhiệm với nền nông nghiệp nước nhà, Học viện đã dành thêm gần 30 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số vùng nông nghiệp trọng điểm ở Việt Nam như vùng miền núi phía Bắc, vùng Tây nguyên và Tây Nam Bộ. Đối với các vùng này có học bổng toàn phần, ở đó các em được hỗ trợ 100% học phí, được ở miễn phí KTX và được cấp sinh hoạt phí hằng tháng… https://tuyensinh.vnua.edu.vn/hocbong/