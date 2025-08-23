Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn 2025

SVO - Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Theo quy định, điểm trúng tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (môn chính nhân hệ số 2, quy về thang 30), cộng điểm ưu tiên và điểm thưởng (nếu có). Giữa các tổ hợp không có chênh lệch.

Với phương thức xét học sinh giỏi và có thành tích vượt trội, thí sinh cần đạt học lực giỏi ít nhất một học kỳ, cả năm lớp 12 loại khá trở lên, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí:

Giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố.

IELTS từ 6.0, SAT từ 1.200, ACT từ 25 điểm trở lên.

Từ 85 điểm trong kỳ thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2025.

Các chứng chỉ quốc tế phải được cấp trong vòng 2 năm tính đến ngày 1/6/2025.

Riêng nhóm ngành HVN18 – Sư phạm công nghệ, thí sinh cần học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên.

Nhiều sinh viên xuất sắc nhận học bổng từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đại diện Hội đồng tuyển sinh Học viện, cho biết: “Việc công bố điểm chuẩn sớm giúp thí sinh và phụ huynh chủ động chuẩn bị hồ sơ nhập học. Năm nay, Học viện tiếp tục mở rộng chính sách học bổng và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ưu tiên tuyển chọn những em có thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học”.

Đại diện Học viện nhấn mạnh, ngoài chất lượng đào tạo, Học viện đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, thực tập và học bổng ở nước ngoài.