Hoa hậu Hà Trúc Linh phỏng vấn thủ khoa 29,5 điểm: 'Tôi học từ sách giáo khoa, tìm thêm bài tập từ AI'

report AI có đang 'cướp' đi cơ hội của con người?

Hoa hậu Hà Trúc Linh:

Có nhiều người cho rằng AI đang cướp đi cơ hội việc làm của con người. Nhìn từ góc độ công nghệ, AI, robot, chip bán dẫn đang thay đổi thị trường lao động Việt Nam như thế nào?

Mở đầu chuỗi livestream, Hoa hậu Hà Trúc Linh đặt câu hỏi về vai trò của AI cho các khách mời.

Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn:

Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn liệu AI có thay thế con người và khiến cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp bị thu hẹp.

Theo tôi, AI chắc chắn sẽ thay thế một số công việc mang tính đơn giản, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, đây không phải là bức tranh hoàn toàn tiêu cực, bởi sự phát triển của AI cũng đồng thời tạo ra nhiều ngành nghề và vị trí việc làm mới.

Điều quan trọng là người học cần chủ động trang bị kiến thức, không ngừng cập nhật công nghệ và phát triển các kỹ năng phù hợp với bối cảnh mới. Thay vì xem AI là đối thủ, chúng ta nên xem AI là một công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất và tạo ra nhiều giá trị hơn.

Những người biết khai thác AI đúng cách sẽ có nhiều lợi thế trong thị trường lao động tương lai.

Tiến sĩ Trương Thành Công:

Tôi cho rằng AI không thực sự "cướp" việc làm của con người mà đang làm thay đổi bản chất của công việc. Thay vì xóa bỏ hoàn toàn một ngành nghề, AI chủ yếu thay đổi các nhiệm vụ bên trong từng vị trí việc làm. Những công việc văn phòng, nhập liệu hay các tác vụ mang tính lặp lại sẽ chịu tác động rõ rệt nhất khi AI có thể tự động hóa nhiều quy trình.

Ở chiều ngược lại, AI cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, từ kỹ sư phát triển hệ thống AI, chuyên gia vận hành, đến những người thiết kế và quản lý các giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Tiến sĩ Trương Thành Công khẳng định AI không thực sự cướp việc làm của con người.

Vì vậy, người lao động cần chuẩn bị cho mình những năng lực cốt lõi như tư duy số, tư duy phân tích, khả năng tự học và đặc biệt là năng lực học lại khi công nghệ liên tục thay đổi.

Theo tôi, trong tương lai, AI sẽ không lấy đi việc làm của con người, nhưng những người không biết sử dụng AI sẽ gặp rất nhiều bất lợi và có nguy cơ bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh nghề nghiệp