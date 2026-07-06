Hoa hậu Hà Trúc Linh phỏng vấn thủ khoa 29,5 điểm: 'Tôi học từ sách giáo khoa, tìm thêm bài tập từ AI'

Khách mời tham dự livestream:
- Võ Khải Quốc - Thủ khoa toàn thành phố khối B03 - người sở hữu 2 điểm 10 môn Toán và Sinh học, cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến TPHCM.
- TS Trương Thành Công - Trưởng khoa Khoa học dữ liệu, Trường ĐH Tài chính Marketing.
- TS Đặng Thanh Tuấn - Phó khoa phụ trách Khoa Công nghệ Kỹ thuật, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
Host của chương trình là Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với thị trường lao động và hoạt động đào tạo, việc lựa chọn ngành học phù hợp trở thành mối quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều thí sinh băn khoăn liệu AI có thay thế con người, học các ngành Kỹ thuật - Công nghệ có quá khó hay cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ ra sao.
Nhằm cung cấp góc nhìn thực tiễn, giúp thí sinh có thêm cơ sở định hướng nghề nghiệp, Báo Tiền Phong tổ chức chương trình livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường với chủ đề Định hướng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ - AI. Chương trình diễn ra từ 9h30 đến 11h ngày 6/7 và được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Tiền Phong.
Trong gần hai giờ giao lưu, các khách mời cùng trao đổi về tác động của AI đối với việc làm, xu hướng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và dữ liệu, giúp học sinh và phụ huynh có thêm thông tin, góc nhìn đa chiều trước khi đưa ra quyết định lựa chọn ngành nghề. Chương trình cũng dành thời lượng để thủ khoa chia sẻ kinh nghiệm học tập, chinh phục điểm số cao và hành trình lựa chọn ngành học.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Có nhiều người cho rằng AI đang cướp đi cơ hội việc làm của con người. Nhìn từ góc độ công nghệ, AI, robot, chip bán dẫn đang thay đổi thị trường lao động Việt Nam như thế nào?
Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn:
Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn liệu AI có thay thế con người và khiến cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp bị thu hẹp.
Theo tôi, AI chắc chắn sẽ thay thế một số công việc mang tính đơn giản, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, đây không phải là bức tranh hoàn toàn tiêu cực, bởi sự phát triển của AI cũng đồng thời tạo ra nhiều ngành nghề và vị trí việc làm mới.
Điều quan trọng là người học cần chủ động trang bị kiến thức, không ngừng cập nhật công nghệ và phát triển các kỹ năng phù hợp với bối cảnh mới. Thay vì xem AI là đối thủ, chúng ta nên xem AI là một công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất và tạo ra nhiều giá trị hơn.
Những người biết khai thác AI đúng cách sẽ có nhiều lợi thế trong thị trường lao động tương lai.
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Tôi cho rằng AI không thực sự "cướp" việc làm của con người mà đang làm thay đổi bản chất của công việc. Thay vì xóa bỏ hoàn toàn một ngành nghề, AI chủ yếu thay đổi các nhiệm vụ bên trong từng vị trí việc làm. Những công việc văn phòng, nhập liệu hay các tác vụ mang tính lặp lại sẽ chịu tác động rõ rệt nhất khi AI có thể tự động hóa nhiều quy trình.
Ở chiều ngược lại, AI cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, từ kỹ sư phát triển hệ thống AI, chuyên gia vận hành, đến những người thiết kế và quản lý các giải pháp trí tuệ nhân tạo.
Vì vậy, người lao động cần chuẩn bị cho mình những năng lực cốt lõi như tư duy số, tư duy phân tích, khả năng tự học và đặc biệt là năng lực học lại khi công nghệ liên tục thay đổi.
Theo tôi, trong tương lai, AI sẽ không lấy đi việc làm của con người, nhưng những người không biết sử dụng AI sẽ gặp rất nhiều bất lợi và có nguy cơ bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh nghề nghiệp
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Nhìn sâu hơn, có phải AI đang thay thế con người, hay đang tạo ra những công việc hoàn toàn mới? Các chuyên gia cũng chia sẻ vấn đề không đơn giản là “còn việc hay mất việc”, mà là việc làm đang dịch chuyển sang những vị trí đòi hỏi kỹ năng mới. Thưa chuyên gia, cụ thể Việt Nam đang thiếu nhân lực ở mức nào?
Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn:
AI chắc chắn sẽ thay thế một số công việc mang tính lặp lại, đồng thời tạo ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều kéo theo sự thay đổi của thị trường lao động, và AI cũng không phải ngoại lệ.
Điều quan trọng không phải là AI lấy đi việc làm, mà là nó làm thay đổi cách con người làm việc và yêu cầu những năng lực mới. Những người biết ứng dụng AI như một công cụ hỗ trợ sẽ nâng cao năng suất, tạo ra nhiều giá trị hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh mẽ, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực trọng điểm. Thứ nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu.
Dữ liệu đang trở thành nền tảng của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, vì vậy nhu cầu về đội ngũ có khả năng khai thác, phân tích và phát triển các giải pháp AI sẽ tiếp tục tăng cao.
Thứ hai là an ninh mạng. Khi dữ liệu ngày càng được số hóa và các dịch vụ công trực tuyến phát triển mạnh, yêu cầu về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu trở thành yếu tố không thể thiếu. Chuyển đổi số chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với an toàn thông tin.
Thứ ba là tự động hóa và công nghệ chip bán dẫn. Đây là lĩnh vực đang đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam.
Trong thời gian tới, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư thiết kế, sản xuất và vận hành các hệ thống bán dẫn sẽ tăng rất mạnh. Bên cạnh đó là quản lý công nghiệp số - nhóm nhân lực có khả năng kết nối giữa công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là những người vừa hiểu công nghệ, vừa có năng lực quản lý, biết tích hợp các giải pháp số để giải quyết những bài toán thực tiễn dựa trên dữ liệu.
Có thể thấy, trong vài năm tới, thị trường lao động sẽ không chỉ cần nhiều nhân lực hơn mà còn đòi hỏi chất lượng cao hơn. Người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy số, khả năng tích hợp công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những vị trí việc làm mới được tạo ra trong quá trình chuyển đổi số.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Nhiều người cho rằng AI đang cướp đi cơ hội việc làm của con người. Nhìn từ góc độ công nghệ, AI, robot, chip bán dẫn đang thay đổi thị trường lao động Việt Nam như thế nào?
Tiến sĩ Trương Thành Công:
AI đi rất sâu vào đời sống và công việc hiện nay nhưng không thay thế. AI tham gia vào các ngành nghề, có thể gây áp lực lên nhóm ngành văn phòng, giản đơn, lặp đi lặp lại, có ngành nghề mới cho AI tạo ra như kỹ sư hệ thống, kỹ sư AI.
Từ đó người trẻ cần có kỹ năng để thích ứng với AI, học sinh nên xem AI là công cụ, có khả năng tự học công nghệ mới. AI phát triển nhanh nên ta cần có tư duy số, tư duy phân tích để thích nghi. AI sẽ không cướp đi việc làm mà chỉ có người không sử dụng AI mới là người bị tác động nhiều nhất trong thời đại công nghệ số hiện nay.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Hiện tại ngồi ở đây với tư cách Thủ khoa khối B03 toàn thành phố, khoảnh khắc biết mình trở thành thủ khoa TPHCM, cảm xúc đầu tiên của em là gì?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Khi biết được tin là thủ khoa, cảm xúc đầu tiên của tôi là vỡ òa, hạnh phúc. Trong thời gian học lớp 12, nhà trường có phát loa chúc mừng anh Tài (Thủ khoa khối B00 của trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến), tôi vui mừng cho anh.
Tôi cũng từng nghĩ một ngày nào đó mình được như anh. Khi tra điểm trên hệ thống của thành phố, chưa tin được mình là thủ khoa. Tôi có ứng dụng AI nhiều trong quá trình học tập ChatGPT, Gemini, Claude để liệt kê, tổng hợp các nguồn thông tin, tổng hợp kiến thức có sẵn để có thêm thời gian ôn tập.
Trong xã hội nơi dừng chân tại chỗ đồng nghĩa với việc lùi lại phía sau, trí tuệ nhân tạo đã thay chúng ta định nghĩa lại thị trường lao động, để nhìn lại lao động phổ thông, lao động cơ bản.
AI là trợ thủ giúp doanh nghiệp tối ưu công việc mang tính logic, tối ưu chi phí nhưng cần con người quản trị AI, quản lý an ninh mạng. AI là một trong những yếu tố mang đến ngành nghề xu thế mới trong thời đại mới.
Thế nhưng, một trong những lo sợ của không chỉ mình mà cả các bạn đồng trang lứa khi sử dụng AI là những kiến thức đưa ra có tính sai lệch. Trí tuệ nhân tạo chỉ có thể tổng hợp, không đảm bảo tính chính xác của thông tin nên đối với các kiến thức cần tư duy, suy luận thì mình hỏi thầy cô, bạn bè để có góc nhìn nâng cao và chuyên sâu hơn.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Sau khi trở thành thủ khoa, cuộc sống của em có thay đổi gì trong vài ngày qua?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Cuộc sống của tôi thay đổi một chút sau khi trở thành thủ khoa. Tôi đã nhận rất nhiều lời chúc mừng, lời động viên từ thầy cô bạn bè.
Ngoài ra, rất nhiều người trên mạng xã hội nhắn tin hỏi tôi bí quyết đạt điểm 10 Toán, Sinh. Tôi sẵn sàng chia sẻ để các bạn lan tỏa thêm bí kíp ấy trên nền tảng số.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Được biết, năm lớp 10 và 11 em là học sinh trường THPT Phú Nhuận nhưng đến lớp 12 em lại đột ngột chuyển sang trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến. Em có thể nêu lý do và cách mình hòa nhập?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Cơ hội trở thành học sinh Nguyễn Khuyến đến vào buổi chiều khi tôi là học sinh lớp 11 trường THPT Phú Nhuận (TPHCM).
Sau khi làm bài kiểm tra trên trường và nhận kết quả thấp, tôi đã từng hoài nghi năng lực bản thân. Dù đã ôn tập nhưng tôi dễ bị xao nhãng bởi thiết bị công nghệ và nền tảng số.
Vì thế, tôi đã chọn cho bản thân môi trường ôn tập chuyên sâu hơn, nổi danh với lịch học nghiêm khắc và nội quy riêng để kiểm soát, đặt ra lộ trình học tốt hơn.
Một trong nội quy của trường là không sử dụng điện thoại, mạng xã hội, bắt đầu từ 6h sáng đến 22h, lịch học bán trú, dậy lúc 5h, khi về đến nhà là 11h tối. Lịch học dày và lịch nghỉ ngắn, khác so với lớp 10 và 11. Khi mới nhập học vào trường, tôi bị choáng ngợp bởi lịch học nhưng dần dà quen thuộc với môi trường học.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Sau khi nghe các chuyên gia chia sẻ, không biết Khải Quốc nghĩ thế nào về các ngành nghề này. Em có thể bật mí lựa chọn ngành học và trường sắp tới?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Sau khi được nghe quý thầy chia sẻ, tôi cảm thấy ngành liên quan đến kỹ thuật AI là khối ngành có tiềm năng lớn trong tương lai.
AI sẽ tiết kiệm thời gian công sức và xuất phát từ nhu cầu thực tế của con người.
Tôi rất hứng thú với khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ nhưng dự định đặt nguyện vọng một vào ngành Y Đa Khoa - Đại học Y Dược (TPHCM).
Trong tương lai, khi trở thành bác sĩ, mình sẵn sàng đón nhận điều mới, chủ động học tập, tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo vào khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả, tối ưu nhân lực của bệnh viện và hơn hết là đáp ứng nhu cầu của người dân.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Một điều đặc biệt của Quốc là tham gia các kỳ thi IL- SAT- Học sinh giỏi, em đều đạt kết quả tốt, với tổ hợp khối B03 xét Toán 10, Sinh 10, Ngữ văn 8, còn với B00 là Toán 10, Sinh 10, Hoá 9.5.
Bình thường một học sinh có thể đạt tốt IL- hoặc SAT- hoặc học sinh giỏi thôi, nhưng em gần như giỏi đều. Khi mới vào trường Nguyễn Khuyến, thứ hạng của em là 41/47, chỉ chưa đầy một năm em đã vươn lên hạng 3 của lớp. Vậy đâu là bí quyết của em?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Tôi đặt ra cho bản thân những mục tiêu nhỏ, phải đạt được và lộ trình học phù hợp với năng lực bản thân.
SAT, IELTS tôi học từ lớp 10 hoặc đầu lớp 11 và thi vào cuối lớp 11, đầu tháng 12.
Tôi ôn thi SAT cuối tháng 12 nhưng chọn dự thi ngay vào tháng 3, đợt đầu tiên trong năm, nếu đạt kết quả không tốt thì thi lại vào đợt sau.
Cùng với sự đồng hành của anh chị gia sư, thầy cô và gia đình, tôi đã có kết quả tương đối tốt trong kỳ học đầu tiên.
Sau khi học ở trường với lịch học từ sáng đến chiều, tôi còn dành ra thời gian ở nhà để ôn tập bài tập tiếng Anh liên tục trong hai tháng hơn. Có những ngày làm bài tập, điểm không tăng mà còn giảm khiến tôi hoài nghi, sợ hãi.
Tôi đã học theo phương pháp hệ thống kiến thức, tập trung sửa chữa, khắc phục chỗ sai hỏng của bản thân để không mắc lại lỗi đó lần nữa khi thi chính thức. Có những hôm vô cùng áp lực, tôi đã dành ra những khoảng nghỉ nhỏ, 15-20 phút xuống thư viện nghe nhạc, ra chơi cùng bạn bè để kết nối năng lượng với các bạn khác, để tìm thấy niềm vui, tiếp thêm động lực học tập.
Tôi cũng dành ra một tuần để nghỉ ngơi giải trí, khi học với cường độ cao. Thầy cô cũng ngăn cản, khuyên tôi ngủ trưa đi nhưng tôi vẫn lấy bài ra làm vì kỳ thi sắp tới gần. Gia đình là nguồn động viên lớn. Có những ngày tôi học bài đến khuya nhưng mẹ vẫn ở cạnh bàn học để chăm sóc, quan sát, theo dõi và tiếp thêm năng lượng.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Thưa hai thầy, nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ học công nghệ và AI chỉ là ngồi gõ code cả ngày. Vậy thực tế ngành học này mang đến những cơ hội gì và người học cần trang bị những gì để thành công?
TS. Đặng Thanh Tuấn:
AI hiện nay được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, y tế, truyền thông và hỗ trợ ra quyết định. Doanh nghiệp không chỉ cần lập trình viên mà còn cần chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn, quản lý sản phẩm, kiểm thử và vận hành hệ thống.
Điều quan trọng nhất là tư duy logic, sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và dữ liệu để giải quyết bài toán thực tế.
Trong bối cảnh AI phát triển, những công việc lặp lại sẽ dần được thay thế, còn tư duy ứng dụng AI để tạo ra giải pháp mới sẽ là lợi thế của người học.
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Bản chất của ngành là học cách giải quyết vấn đề bằng công nghệ.
Lập trình chỉ là một phần, người học còn phải phân tích bài toán, thiết kế giải pháp, làm việc với dữ liệu, kiểm thử, triển khai và vận hành hệ thống. Đây cũng là lĩnh vực có tính sáng tạo cao, hướng đến việc tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực tế.
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Khía cạnh về khối chuyên môn rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ biết về công nghệ chuyên môn thì chưa đủ. Các doanh nghiệp hiện nay đang cần những bạn có khả năng giao tiếp tốt để biết yêu cầu của khách hàng, biết cách làm việc nhóm.
Bên cạnh đó, tư duy sản phẩm rất quan trọng. Tức là không chỉ làm cho hệ thống chạy được, mà phải hiểu người dùng cần gì, sản phẩm giải quyết vấn đề gì và tạo ra giá trị như thế nào.
Bên cạnh đó, kỹ năng rất là quan trọng là kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, đó là điều kiện bắt buộc. Hiện nay chúng ta đang hướng đến sản phẩm, tài liệu kỹ thuật đều viết bằng tiếng Anh. Do đó, đây là một yêu cầu mà hiện nay các bạn bắt buộc phải trang bị, không còn là lợi thế.
Kỹ năng học tập suốt đời, học tập mọi ngày cũng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, công nghệ thay đổi rất nhanh.
Công nghệ mới ra đời và thay đổi liên tục, vì vậy chúng ta phải biết học tập, thích ứng để tìm hiểu công nghệ đó, từ đó họ ứng dụng vào công việc.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Theo chia sẻ của Quốc, em lựa chọn khối ngành sức khỏe. Xin nhờ hai thầy chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, sinh viên khối ngành sức khỏe có cần hiểu và ứng dụng công nghệ, AI không để có thể chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học tập và làm việc sau này?
Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn:
Hiện nay, ngành y tế đứng trước bài toán thiếu hụt nhân lực, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Vì vậy, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công nghệ đã được ứng dụng ở hầu hết các khâu của quy trình khám chữa bệnh. Người bệnh có thể đặt lịch khám qua ứng dụng thay vì phải xếp hàng lấy số; mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trực tuyến; bệnh án điện tử giúp lưu trữ toàn bộ thông tin của bệnh nhân, chỉ cần quét mã QR là bác sĩ có thể truy cập hồ sơ, nắm được tiền sử bệnh lý và tình trạng hiện tại để đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.
Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang hỗ trợ rất hiệu quả cho đội ngũ y bác sĩ. AI có thể phân tích hình ảnh X-quang, MRI, hỗ trợ chẩn đoán, đồng thời rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển thuốc.
Những công việc mang tính kỹ thuật hoặc xử lý dữ liệu sẽ được AI hỗ trợ nhanh hơn, giúp bác sĩ có thêm thời gian tập trung vào các quyết định chuyên môn và chăm sóc người bệnh.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là AI không thể thay thế người bác sĩ. AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn việc đánh giá, đưa ra quyết định điều trị và đồng hành cùng người bệnh vẫn là vai trò không thể thay thế của đội ngũ y tế.
Vì vậy, nếu theo học khối ngành sức khỏe, các bạn nên chủ động trang bị kiến thức về công nghệ và AI để sử dụng hiệu quả những công cụ này trong tương lai.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
AI đang là xu hướng. Nhiều sinh viên thắc mắc liệu học những ngành liên quan đến AI có thể đạt mức lương nghìn USD ngay khi ra trường hay không?
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Kỳ vọng có thể có, nhưng không nên xem đó là điều hiển nhiên.
Mức lương như thế nào sẽ phụ thuộc vào năng lực thật, kinh nghiệm thực hành, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, sản phẩm đã làm và khả năng thích nghi.
Sinh viên mới ra trường nếu có những dự án phù hợp, nếu các bạn đóng góp vào sản phẩm thì hoàn toàn có thể đạt mức lương đó.
Tuy nhiên, khi các bạn ra trường, thay vì chỉ quan tâm là mức lương trong năm đầu thế nào, chúng ta nên có 2-3 năm đầu xây dựng nền tảng chắc, để từ đó có bước đệm.
Bạn đọc Quỳnh Như gửi câu hỏi về chương trình:
Có lúc nào Quốc cảm thấy kiệt sức, muốn bỏ cuộc không bởi cường độ học quá lớn?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Có những hôm thức khuya, mất ngủ khiến hôm sau tôi càng uể oải hơn, cộng thêm cường độ học tập nặng nề, stress và áp lực, không thể kiểm soát được cảm xúc. Tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn vùi đầu trên bàn học.
Trong trạng thái tiêu cực ấy, những người bạn thân đã từng chút lắng nghe, đưa cho tôi nhiều lời khuyên để vực dậy tinh thần và đồng hành vượt qua khoảng thời gian đó.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Nhiều người cho rằng để trở thành thủ khoa phải có phương pháp học rất đặc biệt. Với Quốc, bí quyết lớn nhất là gì?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Với môn Toán, tôi kết hợp học đến phần kiến thức nào sẽ làm đề kiểm tra của phần kiến thức đó.
Để bổ sung kiến thức còn thiếu, tôi nhờ AI tìm và tạo thêm bài tập, đề thi tương tự để luyện thêm.
Với các môn thiên về lý thuyết như Sinh học và Hóa học, tôi luôn học kỹ sách giáo khoa.
Thầy cô luôn nhắc sách giáo khoa là nền tảng cơ bản để nâng cao mở rộng kiến thức cho bản thân. Tôi luôn có một cuốn sổ nhỏ để tổng hợp câu sai, dù đi đâu cũng mang theo cuốn sổ bên mình và đọc trước khi đi ngủ để rút kinh nghiệm.
Bạn đọc Thành Nguyễn đặt câu hỏi:
Em thi được 25 điểm, có thể vào được ngành nào khối AI, công nghệ của Trường Đại học Tài chính - Marketing?
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Hiện nay, khối ngành công nghệ của trường đang đào tạo bốn ngành học có sự liên kết chặt chẽ giữa công nghệ và tài chính mà bạn có thể lựa chọn bao gồm: Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.
Với mức điểm 25, đây là một kết quả rất khả quan để bạn cân nhắc các ngành học đón đầu xu hướng này.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Trở lại với câu chuyện ngành nghề, hiện nay nhiều bạn nghĩ rằng học Khối ngành Kỹ thuật - AI- Công nghệ là khô khan hay chỉ ngồi gõ code cả ngày. Liệu có phải như vậy không, xin mời lần lượt các chuyên gia.
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Đối với ngành Kỹ thuật AI và công nghệ, nhiều người thường nghĩ đây là một lĩnh vực rất khô khan. Nhưng thực chất, đây là phương pháp giải quyết vấn đề bằng công nghệ. Học ngành công nghệ không chỉ là lập trình, mà còn phải phân tích vấn đề thực tế, thiết kế giải pháp, làm việc với dữ liệu, kiểm thử, triển khai và vận hành hệ thống.
Khi học khối ngành này, người học được tiếp cận nhiều nội dung khác nhau như thiết kế ứng dụng, xây dựng sản phẩm số, tạo chatbot, hệ thống gợi ý, dashboard hay ứng dụng camera thông minh.
Hiện nay, AI và công nghệ có tính liên ngành cao. Công nghệ được ứng dụng trong kinh tế, y tế như thiết bị đo huyết áp thông minh, truyền thông và đặc biệt là hỗ trợ đưa quyết định trong kinh doanh.
Vì vậy, học công nghệ không có nghĩa là ai cũng trở thành lập trình viên, gõ code. Người học còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác như chuyên viên tư vấn, chuyên viên phân tích dữ liệu, quản lý sản phẩm công nghệ, kiểm thử, vận hành hoặc quản trị hệ thống.
Có thể nói, ngành này không hề khô khan nếu người học xem công nghệ là công cụ để giải quyết vấn đề.
Lập trình là một phần quan trọng, nhưng tư duy logic, tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn mới là những yếu tố quan trọng hơn.
Tiến sĩ Trương Thành Công:
Quay lại thời điểm trước đây, bố mẹ định hướng tôi theo khối ngành kinh tế. Tuy nhiên tôi lại yêu thích và đam mê công nghệ.
Thời điểm đó chưa có nhiều thông tin hay chương trình tư vấn hướng nghiệp. Sau khi tự tìm hiểu, tôi thấy bản thân phù hợp với những giá trị cốt lõi của ngành công nghệ, quyết định thuyết phục bố mẹ theo đuổi lĩnh vực này.
Khi thuyết phục bố mẹ, điều đầu tiên là không nên nóng vội hay phản ứng tiêu cực gây phản tác dụng. Hãy trao đổi bình tĩnh và dựa trên những căn cứ cụ thể như sở thích, năng lực của bản thân, kết quả các bài trắc nghiệm hướng nghiệp, cũng như những số liệu thực tế về ngành nghề.
Những thông tin trên giúp bố mẹ hiểu và tin tưởng hơn vào lựa chọn của bạn. Hiện nay công nghệ phát triển mạnh, khi các bạn đã có định hướng và chủ kiến rõ ràng, tôi tin rằng bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con em.
Điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu kỹ, hiểu mình muốn gì, cần trang bị những gì, nhận thức được những khó khăn của ngành và có đủ đam mê, năng lực để vượt qua. Khi đó, tôi tin bố mẹ sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của các bạn.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới kể cả ngành công nghệ từng có các phát ngôn “không cần học đại học vẫn làm giàu được và thành công”.
Là một thí sinh gần như đạt điểm tuyệt đối kỳ thi vừa qua, Quốc có chia sẻ gì?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Theo tôi, học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là một trong những con đường an toàn nhất.
Trong sự phát triển không ngừng của xã hội, việc có tấm bằng đại học là điểm cộng quan trọng để tham gia vào thị trường lao động cạnh tranh sắp tới. Để trở thành bác sĩ hay giảng viên, việc có bằng cấp là điều tất yếu và vô cùng quan trọng.
Bằng đại học sẽ là tấm vé chứng minh năng lực, cũng như mở ra cơ hội việc làm trong thời đại sắp tới.
Việc có tấm bằng đại học hay không không trực tiếp quyết định sự thành công của một con người, mà đó là cả quá trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng.
Vì một người có bằng đại học nhưng không cố gắng, chỉ đứng yên một chỗ trong sự phát triển của xã hội thì không thể nào thành công bằng một người không có bằng đại học nhưng luôn mang tâm thế học hỏi, phát triển bản thân không ngừng mỗi ngày.
Bạn đọc Thanh Huyền đặt câu hỏi:
Hiện em dự tính học ngành trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ kỹ thuật, nhưng nghe các thầy chia sẻ là AI phát triển quá mức và hiện tại ai cũng có thể dùng AI. Học ngành này có bị bình thường quá hay không?
So với một bạn khác học các ngành nhưng biết thêm AI, sinh viên ngành này có lợi thế gì?
Tiến sĩ Trương Thành Công:
AI đang phát triển mạnh. Có thể nói, AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đứng trước việc có nên chọn ngành trí tuệ nhân tạo làm ngành học hay không, điều đầu tiên là các bạn cần nhìn lại bản thân: mình có thực sự yêu thích lĩnh vực này hay không, năng lực có phù hợp hay không, hay chỉ chọn vì đây là ngành đang "hot". Đó mới là yếu tố quan trọng nhất.
Còn với câu hỏi học ngành AI có quá rộng hay không, thực tế mỗi trường đại học sẽ có định hướng và chương trình đào tạo khác nhau.
Ví dụ, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, chương trình trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực tài chính và marketing. Sinh viên sẽ học cách vận dụng AI vào tài chính, marketing và kinh doanh, xây dựng, triển khai và vận hành các hệ thống AI phục vụ doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung phát triển các mô hình AI thuần túy.
Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng và vận hành AI hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và marketing. Mỗi trường đều có tầm nhìn và triết lý đào tạo riêng khi xây dựng chương trình AI.
Vì vậy, các bạn nên tìm hiểu kỹ định hướng của từng trường trước khi quyết định. Chẳng hạn, định hướng đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hay Trường Đại học Bách khoa sẽ khác với Trường Đại học Tài chính - Marketing.
Do đó, hãy tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, vị trí việc làm sau tốt nghiệp và những yêu cầu của ngành học để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Bạn đọc Thanh Mỹ gửi câu hỏi:
Xin anh Khải Quốc nói rõ hơn thêm về cách học cũng như bí quyết để em có thể học theo kể cả hiện ngôi trường của em không học nội trú như anh?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Mỗi người có cách học riêng. Tôi xây dựng phương pháp học tập phù hợp. Ở giai đoạn đầu khi mới theo học tại trường, tôi chưa rút ra được phương pháp phù hợp nên dù cố gắng học nhiều nhưng không thấy sự cải thiện.
Lúc ấy, tôi học theo kiểu nhồi nhét, học với số lượng nhiều nhưng lại không đảm bảo chất lượng kiến thức nạp vào.
Tôi cũng không áp dụng các phương pháp như vẽ sơ đồ tư duy đối với các môn lý thuyết. Vì vậy, dù học lý thuyết nhiều nhưng chỉ 2-3 ngày sau là quên mất phần đang học.
Sau đó, tôi học hỏi từ các anh chị khóa trước. Các anh chị chia sẻ phương pháp tốt nhất là vẽ sơ đồ tư duy và học hiểu bản chất thay vì học các công thức thu gọn. Kể từ đó, tôi không học các công thức giải nhanh hay công thức quá nâng cao, tìm cách quy nạp từ công thức cơ bản để ra cách làm bài riêng cho từng dạng.
Dù cách làm dài hơn nhưng việc làm dài như vậy giúp tôi nhớ lâu hơn và có thể ứng dụng vào nhiều dạng bài tập khác nhau.
Còn việc không học nội trú là lựa chọn mạo hiểm vì khó đảm bảo được thời gian và sức khỏe. Thậm chí, thầy khuyên tôi vào nội trú để đảm bảo hai yếu tố này, nhưng tôi vẫn quyết định học bán trú. Như vậy, tôi có thêm nhiều thời gian, vừa học vừa được ở cùng bố mẹ. Ở gần bố mẹ chính là giải pháp tinh thần tuyệt vời nhất.
Bố mẹ đã cho tôi những lời khuyên, lời động viên và chuẩn bị những liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Chúng ta đang nói về bối cảnh công nghệ, chủ đề rất hot hiện nay là AI. Khải Quốc đã học cùng AI thế nào, sử dụng AI cho mục đích gì, thủ khoa như Quốc dùng AI ra sao... để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn học sinh?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Tôi sử dụng ba công cụ ChatGPT, Gemini và Claude.
ChatGPT và Gemini mạnh về việc tạo ra các prompt (câu lệnh), sau đó chúng sẽ phản hồi lại bằng những lối văn phong gần gũi, khiến tôi cảm thấy khá thân thuộc.
Tôi thường sử dụng ChatGPT và Gemini trước đưa ra câu lệnh, sau đó đưa qua Claude. Claude rất mạnh trong việc tổng hợp kiến thức, trích nguồn đầy đủ. So với những AI trước đây tôi sử dụng, việc trích nguồn khá khó khăn, thậm chí đôi lúc chúng còn tự bịa ra nguồn để hợp thức hóa yêu cầu của mình.
Nhưng khi đến với Claude, dù công cụ này có thu một khoản kinh phí nhỏ thì đó vẫn là một khoản đầu tư xứng đáng cho hành trình học tập, vì kiến thức thu lại vô cùng giá trị.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Nhiều học sinh giỏi khối A, B thường "than vãn" về môn Văn. Nhưng Khải Quốc lại là ngoại lệ khi đạt hai điểm 10 môn Toán và Sinh, môn Văn cũng đạt 8,5 điểm. Bí quyết của em là gì?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Thực tế, tôi có đam mê đọc sách từ những năm học cấp một. Tôi thường dành thời gian vào cuối tuần để đọc sách cũ của anh chị hoặc đầu sách trong sách giáo khoa.
Đó là những quyển sách được chắt lọc kỹ càng, phù hợp với tâm lý học sinh. Việc đọc sách giúp tôi sống thêm nhiều cuộc đời với những người khác nhau.
Điều đó rèn luyện cho tôi tâm hồn, cảm xúc mới cũng như giúp mình có những góc nhìn mới trong cuộc sống. Việc đọc sách giúp tôi xây dựng khả năng lập luận, phân tích và xử lý ngôn từ tốt hơn.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Trong bài thi Văn, đặc biệt là câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam" tạo độ thảo luận mạnh, Khải Quốc viết những gì để được 8,5 điểm?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Trong bài thi Văn, tôi chú trọng đề tài kỷ nguyên số. Tôi đề cập cơ hội việc làm trong thời đại mới khi có sự phát triển không ngừng.
Khi nhận được đề bài hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam", tôi đã khẳng định việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật là yếu tố quan trọng để Việt Nam và những quốc gia có thể tiến xa hơn trên con đường phía trước.
Việc có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ giúp cho ta có nhiều cơ hội mở rộng kiến thức, cơ hội việc làm cũng như tăng sự cạnh tranh trong thị trường lao động.
Vào năm học lớp 10, lớp 11, tôi rất thích việc thuyết trình. Qua đó, tôi có thể thể hiện được bản sắc riêng, có thể nói lên những quan điểm của mình trước đám đông, cũng là cơ hội để tích lũy thêm điểm.
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
Nếu nhìn lại, Khải Quốc có điều gì hối tiếc không? Hoặc có những gì trước đây bạn chưa học hết mình và muốn quay lại để thay đổi? Không phải lúc nào kết quả học tập cũng hoàn hảo. Biết đâu sau này khi quay ngược lại, bạn lại đạt số điểm cao hơn thì sao?
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Tôi không có gì phải hối tiếc cả. Bởi vì những khoảnh khắc đã qua đều tạo nên con người tôi ngày hôm nay.
Chính những điều đó lại để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, những điều tuyệt vời để nhớ về sau này khi lớn lên.
Đó là những hành trang quý báu đã góp nhặt được trong những năm tháng đi học, và nếu nhìn lại, đó là một nghìn ngày học tập thật đẹp và rực rỡ nhất.
Thủ khoa Võ Khải Quốc:
Đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, mong các bạn hãy hít một hơi thật sâu và lựa chọn theo trái tim của mình. Không ai đánh thuế ước mơ, nhưng quan trọng, ước mơ cho ta sống thêm lần nữa trong chính cảm xúc của riêng mình.
Lựa chọn ngày hôm nay là bước đầu tiên chạm tay đến ước mơ hạnh phúc. Ngày hôm nay, sự lựa chọn ngưỡng cửa đại học sẽ đi cùng chúng ta trong hành trình sắp tới. Hãy giữ lấy đam mê hôm nay, giữ lấy trái tim tràn đầy nhiệt huyết chạm đến thành công.