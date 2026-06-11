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Hàng không - Du lịch

Hình ảnh ga Hà Nội hơn 120 năm

Lộc Liên

TPO - Được khánh thành từ năm 1902, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối vận tải đường sắt lớn nhất miền Bắc mà còn là một phần ký ức của người dân Thủ đô. Trước đề xuất chuyển ga đầu mối về Ngọc Hồi, công trình hơn một thế kỷ tuổi dự kiến có những thay đổi lớn nhất lịch sử.

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Ga Hà Nội﻿ được nhiều người gọi là ga Hàng Cỏ, công trình được thiết kế từ năm 1898 và khánh thành năm 1902. Nhà ga mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, từng được xem là một trong những công trình hiện đại bậc nhất Đông Dương đầu thế kỷ XX. Sau hơn một thế kỷ hoạt động, diện mạo nhà ga đã có nhiều thay đổi.
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Hiện nhà ga được tổ chức thành hai khu vực phục vụ hành khách. Khu vực chính trên đường Lê Duẩn đón trả khách các đoàn tàu Thống Nhất chạy từ Hà Nội đến TPHCM, khu vực trên phố Trần Quý Cáp chủ yếu phục vụ các tuyến tàu đi các tỉnh phía Bắc.
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Các khu vực phòng chờ được nâng cấp khang trang, dịch vụ hành khách từng bước được cải thiện theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đi tàu.
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Hình ảnh nhân viên ga Hà Nội soát vé hành khách đi tàu, chặng Hà Nội - Hải Phòng.
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Bảng hiển thị các đoàn tàu, giờ chạy tàu tại ga Hà Nội ngày 10/6/2026.
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Hiện nay, các đoàn tàu khách Bắc - Nam xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Hà Nội.
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Đi tàu từ ga Hà Nội trở thành thói quen của nhiều người. Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết, tàu hỏa được xem là phương tiện chở nhiều yêu thương, gắn bó và giúp nhiều người có thể sống chậm hơn, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên khi rời phố thị vội vã.
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Tại cửa các toa xe, nhân viên đường sắt kiểm tra các thông tin hành khách và hướng dẫn khách lên tàu.
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Hành khách trên một toa tàu ngồi mềm điều hòa đang khai thác.
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Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ giữ vai trò kết nối giao thông mà còn lưu giữ những ký ức, những cuộc chia tay và đoàn tụ của nhiều thế hệ người Việt trên những hành trình xuyên đất nước...

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố.

Ngày 3/6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc liên quan đến đề xuất của doanh nghiệp về việc di dời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 16 làn xe.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất này, đồng thời đánh giá toàn diện tác động của việc chuyển ga đầu mối từ ga Hà Nội về Ngọc Hồi đối với vận tải hành khách, hàng hóa, giao thông đô thị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng như đời sống người lao động trong ngành.

Các cơ quan chức năng cũng được giao làm rõ những ảnh hưởng có thể phát sinh khi hạ tầng kết nối và ga Ngọc Hồi hiện chưa được đầu tư đồng bộ. Mục tiêu là lựa chọn phương án phù hợp, hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông, gián đoạn vận tải và phát sinh chi phí xã hội.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc di dời đoạn tuyến Hà Nội - Ngọc Hồi hoàn toàn có thể thực hiện mà không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt quốc gia. Khi các dự án liên quan hoàn thành, ga Ngọc Hồi sẽ trở thành nơi đón trả khách của các đoàn tàu tuyến phía Nam, tàu hàng sẽ hoạt động tại các ga Thường Tín và Ngọc Hồi, trong khi ga Hà Nội được định hướng trở thành ga trung tâm của mạng lưới đường sắt đô thị Thủ đô.

Lộc Liên
#ga Hà Nội #lịch sử #kiến trúc #đường sắt #dự án #vẻ đẹp ga Hà Nội #tương lai đường sắt

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