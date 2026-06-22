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Hàng trăm triệu lượt xem Lý Hiện xuất hiện ở trận Tây Ban Nha - Saudi Arabia

Ngọc Ánh

TPO - Lý Hiện thu hút hàng trăm triệu lượt xem khi bước sân đấu chính thức của World Cup để thực hiện nghi thức khai màn.

Diễn viên Lý Hiện được hãng thời trang thể thao Adidas bổ nhiệm làm khách mời trong trận đấu của Tây Ban Nha và Saudi Arabia tại sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta (Mỹ) vào tối 21/6 (theo giờ Việt Nam).

Sân vận động Atlanta có sức chứa lên đến 75.000 người. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, Lý Hiện đã chụp loạt ảnh tại sân vận động, thể hiện sự phấn khích của mình trong chuyến công tác đặc biệt.

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Lý Hiện trong trận đấu tại vòng bảng giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia.

Anh đăng ảnh lên Weibo kèm dòng trạng thái: "Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, bạn sẵn sàng chưa?".

Lý Hiện là người Trung Quốc đầu tiên bước lên sân đấu chính thức của World Cup và thực hiện nghi thức với bóng ngay trên sân, nhờ vị trí đại diện toàn bộ dòng sản phẩm thời trang của Adidas.

Loạt video diễn viên Lý Hiện cầm bóng trước trận thu hút hàng trăm triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận trên mạng xã hội.

Trước giờ bóng lăn, Lý Hiện vinh dự là người ôm bóng lên bục. Nghi thức khai màn chỉ kéo dài khoảng một phút nhưng lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Nam diễn viên mặc áo jersey đỏ mận phối cùng quần jeans sáng màu, phong cách được đánh giá rất phù hợp với một trận thi đấu thể thao.

Tài khoản Weibo của FIFA bày tỏ: "Anh ấy mang vẻ đẹp trai, lịch lãm và sức sống tới sân vận động".

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Người hâm mộ gặp Lý Hiện dạo phố ở khu Olympic Park, Atlanta (Mỹ) trước trận.

Lý Hiện từng nhiều lần chia sẻ anh là fan của CLB Real Madrid và siêu sao Cristiano Ronaldo. Thời đi học, Lý Hiện được mệnh danh là "Bale phiên bản Học viện Điện ảnh".

Lý Hiện bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011, từng lọt top 20 diễn viên Hoa ngữ xuất sắc nhất trong ba năm từ 2015-2017. Năm 2019, Lý Hiện tìm thấy hào quang cho riêng mình nhờ phim ngôn tình Cá mực hầm mật. Đáng tiếc sau đó, sự nghiệp nam diễn viên chùng xuống vì những tác phẩm mờ nhạt.

Giữa lúc sự nghiệp chạm đáy, Lý Hiện có cú trở mình ấn tượng với Đi đến nơi có gió, đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Tiếp đà thăng hoa, Lý Hiện gây ấn tượng với khán giả trong Sắc xuân gửi người tình, kết hợp với Châu Vũ Đồng.

​​

Ngọc Ánh
#Lý Hiện #World Cup #tổ chức thể thao #diễn viên Trung Quốc #Nghi thức khai mạc

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