Hàng trăm nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

report Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rất nổi tiếng, lan tỏa nhiều giá trị tích cực cho xã hội

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - cho biết qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân cách, khả năng truyền cảm hứng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

“Hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức đã trở nên rất nổi tiếng và lan tỏa nhiều giá trị tinh thần tích cực cho xã hội. Đây cũng chính là điều mà Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam qua các thời kỳ luôn hướng tới, đó là giúp sinh viên đạt được những giá trị thẩm mỹ, hướng đến vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ”, ông nhấn mạnh.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam cho biết bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng xây dựng cho sinh viên sự tự tin, khả năng hội nhập cùng nền tảng kiến thức vững vàng để có thể thành công trong tương lai. Chính vì vậy, Ban giám đốc Học viện luôn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia các chương trình giàu ý nghĩa cộng đồng và giá trị giáo dục như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên để các em có được bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức vững vàng nhằm hội nhập tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay”, GS.TS Hà Nam Khánh Giao chia sẻ.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - trao thư cảm ơn và tặng hoa cho đại diện của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và hoa hậu, người đẹp tham gia chương trình.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác cùng Báo Tiền Phong trong hành trình tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời thể hiện sự đồng hành của nhà trường với sinh viên trên con đường chinh phục thành công trong tương lai.