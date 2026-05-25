Hàng trăm nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đại biểu, khách mời tham dự chương trình:
*Về phía Học viện Hàng không Việt Nam
1. GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam
2. Đồng chí Nguyễn Thanh Hảo - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam
3. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Hồng Cẩm - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hàng không Việt Nam
* Về phía Ban tổ chức
1. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
2. Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh.
3. Bà Tạ Liên Hương - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Group, Phó Chủ tịch Công ty Hoàng Thành Media.
4. Ông Võ Hiếu Nghĩa - Giám đốc Hoàng thành Media khu vực phía nam.
* Về phía các khách mời
1. Bà Lê Minh Hương - Đại diện truyền thông Naris Việt Nam - nhà tài trợ tôn vinh nhan sắc Việt.
2. Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh.
3. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân – Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.
4. Ca sĩ Trần Ngọc Ánh - Quán quân Giọng hát Việt 2018.
Ca sĩ Trần Ngọc Ánh mang đến màn trình diễn mashup Diamond - Don’t start now đầy sôi động, khuấy động không khí sân khấu với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút.
Trong lúc quán quân Giọng hát Việt 2018 biểu diễn, nhiều sinh viên hào hứng bước lên sân khấu catwalk theo giai điệu âm nhạc, góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, náo nhiệt và đầy hứng khởi
Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - cho biết qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân cách, khả năng truyền cảm hứng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
“Hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức đã trở nên rất nổi tiếng và lan tỏa nhiều giá trị tinh thần tích cực cho xã hội. Đây cũng chính là điều mà Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam qua các thời kỳ luôn hướng tới, đó là giúp sinh viên đạt được những giá trị thẩm mỹ, hướng đến vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ”, ông nhấn mạnh.
Lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam cho biết bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng xây dựng cho sinh viên sự tự tin, khả năng hội nhập cùng nền tảng kiến thức vững vàng để có thể thành công trong tương lai. Chính vì vậy, Ban giám đốc Học viện luôn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia các chương trình giàu ý nghĩa cộng đồng và giá trị giáo dục như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
“Chúng tôi mong muốn Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên để các em có được bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức vững vàng nhằm hội nhập tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay”, GS.TS Hà Nam Khánh Giao chia sẻ.
GS.TS Hà Nam Khánh Giao cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác cùng Báo Tiền Phong trong hành trình tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời thể hiện sự đồng hành của nhà trường với sinh viên trên con đường chinh phục thành công trong tương lai.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết trải qua nhiều thập kỷ tổ chức, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành một trong những sân chơi nhan sắc uy tín, giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ gìn những phẩm chất truyền thống tốt đẹp. Nhiều hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định mình trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh và hoạt động xã hội, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ.
“Ban tổ chức luôn mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi tỏa sáng của nhan sắc mà còn là môi trường để các bạn trẻ phát triển kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên”, nhà báo Lý Thành Tâm nhấn mạnh.
Đại diện ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Học viện Hàng không Việt Nam là điểm đến của chương trình xuất phát từ đánh giá đây là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ngành nghề có tính hội nhập quốc tế cao.
Với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện hiện đào tạo nhiều lĩnh vực như quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, logistics, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và quản trị kinh doanh, đồng thời không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.
“Chúng tôi tin rằng sinh viên của Học viện không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế, những yếu tố phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026”, nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ.
Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu rõ hơn về hành trình, giá trị và thông điệp của cuộc thi, đồng thời tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ truyền cảm hứng về vẻ đẹp trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ kỳ vọng từ chính mái trường Học viện Hàng không Việt Nam có thêm nhiều gương mặt xuất sắc, tự tin đăng ký tham gia, góp phần viết tiếp hành trình tự hào của cuộc thi mang đậm bản sắc Việt Nam.
Điểm đến tiếp theo trong chuỗi hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam là Học viện Hàng không Việt Nam. Sự kiện diễn ra chiều 25/5, với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, ca sĩ Trần Ngọc Ánh - quán quân Giọng hát Việt 2018. Hai MC dẫn dắt chương trình là Á vương Minh Toại và Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.
Tại buổi tuyển sinh, hàng trăm sinh viên tiếp tục được truyền động lực, cảm hứng bởi những chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Bên cạnh đó, những giải đáp tận tình, cam kết thẳng thắn từ ban tổ chức cũng sẽ giúp các nữ sinh cởi bỏ tâm lý tự ti, e ngại để mạnh dạn đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.
Ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn. Ở những trường đại học mà ngày hội tuyển sinh đã đi qua như Học viện Tài chính, Đại học Phenikaa (Hà Nội), Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), hàng nghìn sinh viên đã có trải nghiệm đáng nhớ cùng ban tổ chức, người đẹp và các khách mời. Họ không chỉ hiểu hơn về sự danh giá, uy tín của Hoa hậu Việt Nam mà còn được tiếp thêm động lực để rời khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng trong hành trình thanh xuân tươi đẹp.
Nhiều nữ sinh bày tỏ choáng ngợp trước quy mô cuộc thi, cho biết sẽ trau dồi bản thân để ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026.