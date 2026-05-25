Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng trăm nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn. Chiều 25/5, ngày hội dừng chân ở Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM), tiếp thêm động lực để các bạn trẻ bước khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng trong hành trình thanh xuân tươi đẹp.

Đại biểu, khách mời tham dự chương trình:

*Về phía Học viện Hàng không Việt Nam

1. GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Hảo - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam

3. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Hồng Cẩm - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hàng không Việt Nam

* Về phía Ban tổ chức

1. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

2. Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Bà Tạ Liên Hương - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Group, Phó Chủ tịch Công ty Hoàng Thành Media.

4. Ông Võ Hiếu Nghĩa - Giám đốc Hoàng thành Media khu vực phía nam.

* Về phía các khách mời

1. Bà Lê Minh Hương - Đại diện truyền thông Naris Việt Nam - nhà tài trợ tôn vinh nhan sắc Việt.

2. Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh.

3. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân – Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.

4. Ca sĩ Trần Ngọc Ánh - Quán quân Giọng hát Việt 2018.

report Quán quân Giọng hát Việt 2018 khuấy động sinh viên Học viện Hàng không

Ca sĩ Trần Ngọc Ánh mang đến màn trình diễn mashup Diamond - Don’t start now đầy sôi động, khuấy động không khí sân khấu với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút.

Trong lúc quán quân Giọng hát Việt 2018 biểu diễn, nhiều sinh viên hào hứng bước lên sân khấu catwalk theo giai điệu âm nhạc, góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, náo nhiệt và đầy hứng khởi

tp-22-9494.jpg
tp-38-1201.jpg
tp-32-3228.jpg
tp-41-2698.jpg
Ca sĩ Ngọc Ánh khuấy động hội trường.
tp-8-4654.jpg
tp-13-8328.jpg
tp-15-1591.jpg
tp-20-9048.jpg
tp-23-8750.jpg
tp-21-1422.jpg
Các nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam catwalk theo điệu nhạc.

report Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rất nổi tiếng, lan tỏa nhiều giá trị tích cực cho xã hội

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - cho biết qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định được uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao vẻ đẹp tri thức, nhân cách, khả năng truyền cảm hứng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

“Hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức đã trở nên rất nổi tiếng và lan tỏa nhiều giá trị tinh thần tích cực cho xã hội. Đây cũng chính là điều mà Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam qua các thời kỳ luôn hướng tới, đó là giúp sinh viên đạt được những giá trị thẩm mỹ, hướng đến vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ”, ông nhấn mạnh.

tp-nt.jpg
GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam cho biết bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng xây dựng cho sinh viên sự tự tin, khả năng hội nhập cùng nền tảng kiến thức vững vàng để có thể thành công trong tương lai. Chính vì vậy, Ban giám đốc Học viện luôn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia các chương trình giàu ý nghĩa cộng đồng và giá trị giáo dục như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên để các em có được bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức vững vàng nhằm hội nhập tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay”, GS.TS Hà Nam Khánh Giao chia sẻ.

tp-trao.jpg
GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - trao thư cảm ơn và tặng hoa cho đại diện của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và hoa hậu, người đẹp tham gia chương trình.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao cũng bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác cùng Báo Tiền Phong trong hành trình tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời thể hiện sự đồng hành của nhà trường với sinh viên trên con đường chinh phục thành công trong tương lai.

report Hoa hậu Việt Nam 2026 đề cao trí tuệ và tinh thần hội nhập

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết trải qua nhiều thập kỷ tổ chức, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành một trong những sân chơi nhan sắc uy tín, giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ gìn những phẩm chất truyền thống tốt đẹp. Nhiều hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định mình trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh và hoạt động xã hội, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ.

tp-2-2158.jpg
tp-1-1358.jpg

“Ban tổ chức luôn mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi tỏa sáng của nhan sắc mà còn là môi trường để các bạn trẻ phát triển kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên”, nhà báo Lý Thành Tâm nhấn mạnh.

Đại diện ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Học viện Hàng không Việt Nam là điểm đến của chương trình xuất phát từ đánh giá đây là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ngành nghề có tính hội nhập quốc tế cao.

Với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện hiện đào tạo nhiều lĩnh vực như quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, logistics, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và quản trị kinh doanh, đồng thời không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng sinh viên của Học viện không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế, những yếu tố phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026”, nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu rõ hơn về hành trình, giá trị và thông điệp của cuộc thi, đồng thời tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ truyền cảm hứng về vẻ đẹp trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ kỳ vọng từ chính mái trường Học viện Hàng không Việt Nam có thêm nhiều gương mặt xuất sắc, tự tin đăng ký tham gia, góp phần viết tiếp hành trình tự hào của cuộc thi mang đậm bản sắc Việt Nam.

report Hàng trăm sinh viên chờ đón buổi giao lưu
tp-55.jpg
tp-66.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, nóng lòng giao lưu cùng sinh viên.
tp-44.jpg
Đại sứ Mỹ Vân mong muốn chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng để động viên các bạn trẻ tham gia Hoa hậu Việt Nam.
tp-99.jpg
Nhiều nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam coi sự kiện như cơ hội quý giá để hiểu thêm về bề dày lịch sử của Hoa hậu Việt Nam.
tp-10.jpg
Nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam trước buổi giao lưu.
tp-111.jpg
Cận nhan sắc của sinh viên có mặt tại ngày hội tuyển sinh.
tp-kk.jpg
Tại buổi tuyển sinh, hàng trăm sinh viên tiếp tục được truyền động lực, cảm hứng bởi những chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
tp-11.jpg
Bên cạnh đó, những giải đáp tận tình, cam kết thẳng thắn từ ban tổ chức cũng sẽ giúp các nữ sinh cởi bỏ tâm lý tự ti, e ngại để mạnh dạn đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.
tp-22.jpg
Không khí hào hứng ở ngày hội tuyển sinh.
tp-33.jpg
Hàng trăm sinh viên cổ vũ cho các hoa hậu, người đẹp, ca sĩ khách mời.
report Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Mỹ Vân khoe sắc cùng dàn nữ sinh
tp-16.jpg
tp-13.jpg
tp-35.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đã có mặt tại hội trường.
tp-4-5960.jpg
tp-21.jpg
tp-36.jpg
Nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam dạn dĩ tương tác trước ống kín.
tp-14.jpg
tp-32.jpg
tp-28.jpg
tp-31.jpg
tp-20.jpg
tp-2-5766.jpg
Tại Học viện Hàng không Việt Nam,buổi giao lưu tiếp thêm động lực để các nữ sinh bước khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng trong hành trình thanh xuân tươi đẹp.
report Đại sứ Mỹ Vân, MC Minh Toại

z7863378626809-ba6335a9ac54bf564c30d5f1f4c1baed.jpg
Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân tham gia sự kiện với vai trò khách mời.
z7863378629963-39d509aaee28b2008c51cd5573732776.jpg
Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhớ lại cảm giác khi chuẩn bị ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
van2-3310.jpg
Ở vai trò MC, cô mong muốn đem đến không khí giao lưu hào hứng, gắn kết sinh viên và ban tổ chức, khách mời.
mc-740.jpg
Á vương Minh Toại lịch lãm xuất hiện ở khu vực check-in.
tp-mct.jpg
Minh Toại gây ấn tượng với phong thái dẫn dắt gần gũi, chuyên nghiệp. Anh nhiều lần tham gia các sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.
report Nữ sinh Học viện hàng không rạng ngời bên Hoa hậu Hà Trúc Linh
z7863379984149-2ab979f70d211b1c186f77e0e2ef9b77.jpg
Nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam bày tỏ ngưỡng mộ với đương kim Hoa hậu Việt Nam.
z7863380144533-2f71b99454c51696a570e5d2afe73240.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, MC Mỹ Vân đọ sắc dàn nữ sinh.
report Nhan sắc dàn nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam

Điểm đến tiếp theo trong chuỗi hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam là Học viện Hàng không Việt Nam. Sự kiện diễn ra chiều 25/5, với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, ca sĩ Trần Ngọc Ánh - quán quân Giọng hát Việt 2018. Hai MC dẫn dắt chương trình là Á vương Minh Toại và Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Tại buổi tuyển sinh, hàng trăm sinh viên tiếp tục được truyền động lực, cảm hứng bởi những chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Bên cạnh đó, những giải đáp tận tình, cam kết thẳng thắn từ ban tổ chức cũng sẽ giúp các nữ sinh cởi bỏ tâm lý tự ti, e ngại để mạnh dạn đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.

Ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn. Ở những trường đại học mà ngày hội tuyển sinh đã đi qua như Học viện Tài chính, Đại học Phenikaa (Hà Nội), Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), hàng nghìn sinh viên đã có trải nghiệm đáng nhớ cùng ban tổ chức, người đẹp và các khách mời. Họ không chỉ hiểu hơn về sự danh giá, uy tín của Hoa hậu Việt Nam mà còn được tiếp thêm động lực để rời khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng trong hành trình thanh xuân tươi đẹp.

Nhiều nữ sinh bày tỏ choáng ngợp trước quy mô cuộc thi, cho biết sẽ trau dồi bản thân để ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

z7863367748293-086b8e8a49600d8aca39393641ff242d.jpg
Đến tham dự ngày hội tuyển sinh chiều 25/5 có nhiều sinh viên mong muốn trở thành thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng đông đảo các bạn sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam và nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM.
z7863367750477-2aa3362666a4c84db6a96b1ba1562812.jpg
Nhan sắc ấn tượng của hai nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam.
z7863367747787-32e80e88336b8feaea63396a6a993002.jpg
Dàn nữ sinh gây ấn tượng trong bộ đồng phục thanh lịch.
z7863368822244-968d1fbf5cc82a89d4b1d04cf8f9a9f3.jpg
Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước.
z7863370807183-8a84a53cd9ae38d2191d05a7079fb057.jpg
Ban tổ chức kỳ vọng có thêm nhiều nữ sinh từ Học viện Hàng không Việt Nam đăng ký tham gia.
z7863370962170-9c3265ebf59c10107a8a8dcde0476b58.jpg
Nhan sắc dịu dàng của một nữ sinh có mặt trong sự kiện chiều 25/5.
z7863370615222-ac2fe7ae2138e67f5d1c36e4a2e2f5a3.jpg
Dàn nữ sinh hào hứng được giao lưu cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh và ban tổ chức.
Nhóm PV
#Hoa hậu Việt Nam #tuyển sinh #Học viện Hàng không #sinh viên #cơ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe