Hà Nội bắt đầu cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

TPO - Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.
TPO - Căn biệt thự nêu trên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ hoang, không sử dụng khoảng 10 năm nay. Hiện lớp sơn, vữa trát tường đã bong tróc, phủ rêu.
TPO - Bãi cát trở thành sàn diễn của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong thử thách catwalk. Dù còn bỡ ngỡ, nhiều cô gái nhớ lại kỹ năng đã được đào tạo ở vòng chung khảo để tự tin sải bước.
TPO - Tối 15/10, trong chuỗi hoạt động nhằm tìm ra người nắm giữ danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nhiều thí sinh thể hiện tài năng đặc biệt trên sân khấu. Các cô gái gây ấn tượng với những màn trình diễn đa dạng, từ khoe vũ đạo, ca hát đến múa võ, viết thư pháp.
TPO - Hơn 250 nữ chiến sĩ công an đến từ 21 cụm thi đua mang đến nhiều tiết mục biểu diễn tại "Ngày hội Áo dài - Dân vũ" để lan tỏa vẻ đẹp và bản lĩnh của lực lượng.
TPO - Duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc không chỉ là vấn đề tuân thủ quy định mà còn đòi hỏi kỹ năng xử lý tình huống của tài xế. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn, bổ sung nội dung đào tạo lái xe và chuẩn bị thí điểm tại một số tuyến.
TPO - Mùa hoa sữa về, hương thơm đặc trưng lại lan tỏa trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương này. Trong khi một số người cảm thấy dễ chịu với hương hoa thoang thoảng, những người khác lại cho rằng mùi hoa quá nồng, thậm chí khó chịu khi phải ngửi trong thời gian dài, đặc biệt ở những khu vực trồng dày đặc loại cây này.
TPO - Hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Tirana của Albania đốt phá các tòa nhà chính phủ, ngân hàng và đụng độ với cảnh sát trong đêm thứ hai liên tiếp, khiến ít nhất 14 cảnh sát bị thương và 35 người bị tạm giữ trong ngày 14/10.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày cuối tuần khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội duy trì hình thái tăng nhiệt so với cùng kỳ các năm gần đây. Hình thái cho cảm nhận thực tế khá khó chịu.
TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).
TPO - Sáng 15/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc trên bãi biển Rồng, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, trong thử thách mang tên “Sắc màu trên cát”. Diện những bộ trang phục tôn nét nữ tính, các cô gái bước vào phần thi catwalk trên cát, với hai hình thức trình diễn cá nhân và theo nhóm.
TPO - Bề mặt cát lún đặt ra yêu cầu giữ thăng bằng, điều chỉnh bước đi cho Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hai tháng tập luyện tại nhà chung, các cô gái tự tin vận dụng kỹ năng để chinh phục thử thách mới.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 thông báo tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk đã phóng tên lửa hành trình Kalibr và Oniks trong cuộc diễn tập trên Thái Bình Dương, trong đó tên lửa Kalibr đánh trúng mục tiêu tại bán đảo Kamchatka, cách vị trí phóng hơn 1.200 km.
TPO - Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long) kháng cáo và đề nghị hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa phản ánh đúng bản chất vụ án và bỏ lọt các tình tiết quan trọng.
TPO - Costa Rica đã chính thức khánh thành Trung tâm Khống chế Tội phạm Tổ chức, siêu nhà tù an ninh cao độ mới được xây dựng nhằm tăng cường đối phó với làn sóng bạo lực có tổ chức tại quốc gia Trung Mỹ này.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu lội bùn, đào đất, trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Trải nghiệm ý nghĩa và khác lạ này cho các cô gái Hoa hậu Việt Nam cơ hội bộc lộ tố chất của nhà hoạt động vì môi trường.
TPO - Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.