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Multimedia

Hà Nội bắt đầu cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Trọng Tài - Trần Hoàng

TPO - Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.

VIDEO: Hà Nội bắt đầu cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa.
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Lực lượng chức năng dự kiến cắt tỉa hoa gần 1.000 cây hoa sữa ngoài giờ cao điểm nhằm tránh ảnh hưởng giao thông.
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Tại phố Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, công nhân dùng máy nâng, sát các cành hoa để tỉa bớt cành bông.
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Các cành nở dày sẽ được cắt bỏ bớt.
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Đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết khoảng 170 cây hoa sữa trên phố Lê Thanh Nghị dự kiến được cắt tỉa trong 2-3 ngày, tùy lượng hoa mỗi cây.
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Ngày 14/10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng và các phường, xã rà soát những tuyến phố, khu dân cư trồng dày hoa sữa.
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Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân nhưng vẫn gìn giữ nét đặc trưng hoa sữa thủ đô.
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Người dân bày tỏ tiếc nuối khi hàng loạt cây hoa sữa được cắt tỉa.
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Nhiều người tranh thủ nhặt những cành hoa đẹp mang về trang trí cửa hàng. “Mình thấy hoa sữa rất đẹp, nên khá bất ngờ khi thấy cây bị cắt tỉa. Mình tranh thủ chọn những cành đẹp nhất mang về trang trí cho cửa hàng", Đoàn Quang Minh, sống tại phố Trung Hòa, nói.

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#Hà Nội #cắt tỉa cây #hoa sữa #môi trường #giao thông #cây xanh

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