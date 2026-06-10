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Giá vàng hôm nay (10/6): Chỉ 140 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (10/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến một phiên giảm cực mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 140 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 5 triệu đồng/lượng khiến nhiều nhà đầu tư lỗ lớn.

Vào lúc 9h sáng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 3,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm sâu. Vàng nhẫn tròn trơn tại DOJI và Phú Quý được giao dịch quanh mức 135-140 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 134,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng lao dốc về mốc 140 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục mất giá mạnh. Hiện giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.182 USD/ounce, giảm khoảng 150 USD/ounce so với phiên sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến lao dốc của thị trường vàng đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Nhiều người kỳ vọng giá giảm sẽ tạo cơ hội mua vào, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro khi xu hướng giảm chưa có dấu hiệu kết thúc.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Giá bạc thỏi tại DOJI và Phú Quý hiện được niêm yết quanh mức 67 triệu đồng/kg, giảm khoảng 4 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.130 - 26.410 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.

Ngọc Mai
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