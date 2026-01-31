TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Đại thắng mùa Xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp thống nhất non sông. 40 năm Đổi mới tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội XIV của Đảng đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hành trình đi lên của đất nước luôn được hun đúc bởi một động lực xuyên suốt: Khát vọng Việt Nam! Phát biểu trong Lễ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đây là sự hội tụ từ lịch sử ngàn năm Văn hiến của dân tộc, hun đúc hào khí, quyết tâm mãnh liệt, để hiện thực hoá hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc. Đó không chỉ là tầm nhìn chiến lược, mà còn là sự định hình rõ hơn nội hàm của khát vọng Việt Nam trong giai đoạn mới. Khát vọng ấy không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được đặt trên những nền tảng hiện thực: nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng, xã hội ổn định, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, và quan trọng hơn cả, niềm tin phát triển đang được khơi dậy mạnh mẽ. Khi đất nước đứng trước cơ hội từ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, hội nhập toàn cầu, khát vọng phát triển cũng mang nội hàm mới: không chỉ đi nhanh hơn, mà phải đi xa hơn, bền vững hơn. Lịch sử chưa từng trao phần thưởng cho những dân tộc bằng lòng với những gì đã có. Trong một thế giới cạnh tranh quyết liệt, biến động khó lường, nguy cơ tụt hậu vẫn hiện hữu nếu thiếu tư duy đổi mới, thiếu cải cách thể chế, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu năng lực biến cơ hội thành động lực. Khát vọng, vì thế, phải đi cùng hành động. Điều đó đòi hỏi phát huy mạnh mẽ nội lực quốc gia, từ con người, tri thức, văn hóa đến tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm. Đòi hỏi tiếp tục xây dựng một Nhà nước kiến tạo phát triển, thúc đẩy sáng tạo, hoàn thiện thể chế, tăng trưởng cao và bảo đảm công bằng xã hội. Một đất nước thịnh vượng không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà còn bằng chất lượng sống, hiệu quả của thể chế, sức mạnh của văn hóa và niềm tin của nhân dân. Từ cơ đồ hôm nay đến tương lai hùng cường không phải là con đường bằng phẳng. Nhưng dân tộc này từng đi qua chiến tranh, nghèo khó để có ngày hôm nay, thì cũng có đủ bản lĩnh để đi tiếp con đường phát triển. Khi khát vọng được chuyển hóa thành ý chí và hành động, đó không còn chỉ là một ước vọng, mà sẽ trở thành sức mạnh phát triển. Điều lớn lao nhất của một dân tộc không phải chỉ là đã đi được bao xa, mà là luôn biết hướng tới những chân trời mới. Với truyền thống hàng nghìn năm văn hiến, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, khi nội lực dân tộc cộng hưởng cùng xu thế thời đại, Việt Nam hoàn toàn có đủ nền tảng để viết tiếp chặng đường phát triển rực rỡ, thịnh vượng. BAÁO ĐỔI MỚI HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH NHÂN DÂN 08 "BỘ NÃO SỐ" DƯỚI LÒNG BIỂN 19 46 KHẮC KHOẢI TÌM ĐỒNG ĐỘI 6 13 16 10 7 Đi trước mở đường Viết tiếp trang mới tình hữu nghị Việt - Trung Xây nền móng tăng trưởng cao Đột phá văn hóa: Chính sách phải tạo ra giá trị Sứ mệnh tiên phong 21 17 25 33 40 28 22 Làm chủ tương lai đất nước "Đánh chuông" xứ người Điểm tựa tình yêu của anh lính trời Hà Nội tầm nhìn 100 năm Bứt phá đầu tàu kinh tế Đón sóng FDI công nghệ tỷ USD Những khuôn hình lịch sử của nhà báo Trần Mai Hưởng 50 48 44 52 Những người mang họ Thủ tướng giữa đại ngàn "Đồi 2 triệu đô" và trận chiến 128 ngày đêm Tiếng đàn bên dòng sông Việt Nam, với bạn năm châu Dạo trên đồng lớn Biển Đông vạn dặm Điều lạ ở Trường Sa 62 60 65 67 5 phim Việt và "miếng bánh" 500 tỷ đồng Những văn nghệ sĩ kiên định vớ i lối đi riêng Những cánh thư tình từ chiến trường Nhà văn Hollywood nặng tình quê nhà Lời hồi đáp từ lịch sử 69 74 Bản hùng ca phố biển Nha Trang Những bức ảnh trở thành biểu tượng phản chiến trong Chiến tranh Việt Nam LÀM ĐẾN CÙNG, LÀM VÌ NHÂN DÂN 38 HÀNH TRÌNH THỐNG NHẤT NON SÔNG THẦN HOÀNG SA VỀ LONG ĐÌNH 56 Thiết kế bìa: Kiều Tú 57 54 59 64 4 TRONG SỐ NÀY GIÁ: 42.500 ĐỒNG Gộp các số từ 115 đến 123

4 tienphong.vn Với phương châm "Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm"; đưa đất nước ta hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. LÀM ĐẾN CÙNG, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị. Với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để Nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc", phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn tỉnh Điện Biên ngày 31/1/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý Bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026- 2031 được kiện toàn. Trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đều nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt: Nói đi đôi với làm; làm đến cùng, làm vì nhân dân. Đó không còn là khẩu hiệu mà là “bản thiết kế” hành động của nhiệm kỳ, nơi mọi quyết sách phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy người dân làm trung tâm và là đích đến cuối cùng của sự phát triển. KHÁT VỌNG VIỆT NAM

5 tienphong.vn NỘI DUNG: VĂN KIÊN | ĐỒ HỌA: KIỀU TÚ LÀM VÌ NHÂN DÂN LÊ MINH HƯNG TRẦN THANH MẪN Chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên Chính phủ phải "nói đi đôi với làm", điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và Nhân dân. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở - nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: NHƯ Ý KHÁT VỌNG VIỆT NAM

6 tienphong.vn Sau khi Quốc hội khoá XVI hoàn thiện các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại cấp cao đầu nhiệm kỳ, mà còn là bước đi cụ thể hóa đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng: độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. MỞ RỘNG KHÔNG GIAN HỢP TÁC Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khảo sát, tìm hiểu hàng loạt mô hình phát triển tại Thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, từ khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng, công nghiệp đường sắt cho đến các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Những chuyến khảo sát thực tế này không chỉ mang ý nghĩa tham khảo, mà còn mở đường cho hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Qua đó, các nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận song phương từng bước được chuyển hóa thành dự án, chương trình hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng Khoa Chính trị và Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, cho rằng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt còn rất nhiều dư địa. Nhu cầu kết nối logistics, xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng ngày càng tăng, trong khi hệ thống đường sắt liên vận hiện vẫn còn hạn chế về hạ tầng, khổ ray, năng lực vận chuyển và kết nối nội địa. Theo ông Chiều, việc nâng cấp, hiện đại hóa và mở rộng các tuyến đường sắt xuyên biên giới sẽ tạo bước đột phá trong lưu thông hàng hóa, đặc biệt là nông sản và hàng công nghiệp. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên, kết nối các hành lang kinh tế, thu hút đầu tư và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. NGOẠI GIAO DẦU LỬA Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ sự kế thừa và đổi mới. Một điểm nhấn quan trọng là việc bổ sung và nhấn mạnh quan điểm “tự chủ chiến lược”, “tự cường” - nền tảng giúp Việt Nam giữ vững độc lập, chủ động và linh hoạt trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt khi cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Đối ngoại không còn chỉ là công cụ duy trì môi trường hòa bình, mà được xác định là một mặt trận quan trọng phục vụ phát triển, trong đó ngoại giao kinh tế giữ vai trò trọng tâm. Điều này gắn chặt với các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi và phát triển bền vững của đất nước. Thực tiễn cho thấy, những định hướng chiến lược đó không chỉ mang tính dài hạn mà còn có nhằm ứng phó tức thời trước các cú sốc bên ngoài. Một minh chứng rõ nét là cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát ngay trong những tháng đầu năm 2026 sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra. Thị trường năng lượng toàn cầu lập tức biến động mạnh, đe dọa an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Khoảng 80% nguồn năng lượng nhập khẩu của Việt Nam liên quan đến khu vực Trung Đông. Nền kinh tế Việt Nam có mức độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu, vì thế dễ bị tác động. Đối mặt với tình huống cấp bách, Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt. Trước hết là đẩy mạnh sản xuất trong nước để đảm bảo nguồn cung; đồng thời tăng cường tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm duy trì hoạt động của nền kinh tế và đời sống xã hội. Hệ thống cung ứng xăng dầu được chỉ đạo vận hành thông suốt, không để xảy ra ách tắc, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ gây khan hiếm giả trên thị trường. Về đối ngoại, Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn cung trong bối cảnh khẩn cấp. Ngoài các đối tác truyền thống ở khu vực vùng Vịnh, Chính phủ tích cực tìm kiếm các nguồn cung mới. Người đứng đầu Chính phủ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Angola, trao đổi với nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Thái Lan, nhằm tìm giải pháp bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn. Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, đánh giá Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông. Các biện pháp tài khóa ngắn hạn như giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Câu chuyện khủng hoảng năng lượng là minh chứng rõ ràng cho nhận định quen thuộc: tình hình quốc tế và khu vực luôn biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, đối ngoại không chỉ là “cầu nối”, mà thực sự trở thành lực lượng “đi trước, mở đường”. Trong giai đoạn mới, đối ngoại mang trọng trách tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia, mở rộng không gian phát triển và kiến tạo các cơ hội mới. Đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng để thực hiện các đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng. n Theo các chuyên gia, đối ngoại không còn chỉ là công cụ duy trì môi trường hòa bình, mà được xác định là một mặt trận quan trọng phục vụ phát triển, trong đó ngoại giao kinh tế giữ vai trò trọng tâm. Điều này gắn chặt với các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi và phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 15/4/2026 ẢNH: TTXVN Những bước đi đầu nhiệm kỳ sau Đại hội Đảng XIV và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, đối ngoại Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, không chỉ kiến tạo không gian hợp tác dài hạn mà còn kịp thời ứng phó với những biến động của tình hình thế giới. THU LOAN MỞ ĐƯỜNG ĐI TRƯỚC KHÁT VỌNG VIỆT NAM

7 tienphong.vn TƯƠNG LAI LÀ Ở THANH NIÊN Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thanh niên hai nước hỗ trợ lẫn nhau, cùng giữ vững niềm tin cách mạng, làm cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Thanh niên hai nước gánh vác trách nhiệm, nắm bắt cơ hội lịch sử, dùng sức mạnh và sức sáng tạo của tuổi thanh xuân, khơi dậy trào lưu mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, mở cửa hợp tác cùng thắng lợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng thế hệ thanh niên có hoài bão, là đội tiên phong, tích cực góp phần thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu và sáng kiến quản trị toàn cầu, góp sức thanh xuân cho sự nghiệp tiến bộ cả nhân loại và cho tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam; khẳng định tương lai là ở thanh niên, tin tưởng thanh niên của hai nước mãi mãi là người kế thừa tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi thanh niên tham gia Hành trình đỏ đều rất tự hào và trân trọng mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối hai nước đã dày công vun đắp. Ngày nay, thanh niên hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong thế hệ trẻ hai nước hãy xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước. MỞ RỘNG QUY MÔ HÀNH TRÌNH ĐỎ Hành trình đỏ năm nay ghi dấu ấn với cuộc hội đàm của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông, tại Thủ đô Bắc Kinh. Anh A Đông đánh giá, Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập là điểm sáng trong hợp tác thanh niên thời gian qua. Sau hơn một năm thực hiện, Hành trình đỏ đã thu được những kết quả rất ấn tượng với 7 đợt hành trình, thu hút hơn 1.200 thanh niên ưu tú Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực tham gia. Anh Bùi Quang Huy cho rằng, Hành trình đỏ mang hàm lượng giáo dục lý tưởng cách mạng rất cao, được thể hiện một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp cận. Những chia sẻ của đại biểu trên mạng xã hội sau chuyến đi đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, bồi đắp niềm tin và tình cảm giữa thanh niên hai nước. Với những thành công đã đạt được, anh Bùi Quang Huy và anh A Đông thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng cho giai đoạn tiếp theo, tập trung vào tính thực chất và hiện đại. Hai bên xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên là trục xuyên suốt trong hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn, tiếp tục chuyển mạnh từ các hoạt động mang tính sự kiện sang xây dựng cơ chế giáo dục thường xuyên, liên tục, có chiều sâu. Cùng đó, tiếp tục hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là một khâu đột phá, mang tính nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ hợp tác thanh niên. Hai T.Ư Đoàn thống nhất phối hợp thành lập cơ chế điều hành chung cho chương trình Hành trình đỏ và mở rộng quy mô, đối tượng tham gia hành trình trong năm 2027, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Về quy mô và đối tượng tham gia, anh A Đông đề xuất trong giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tiếp tục mời 2.000 thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Hành trình đỏ. Anh Bùi Quang Huy nhất trí và cho biết phía Việt Nam cũng sẽ tổ chức các chương trình tương tự cho sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam để đa dạng hóa đối tượng và tăng tính hiệu quả. XỨNG ĐÁNG VỚI SỨ MỆNH CỦA CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI Là đại biểu thiếu nhi trở về từ Hành trình đỏ, em Lê Phương Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A2.1 trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) nhớ về những nụ cười và cái bắt tay ấm áp với các bạn thiếu nhi nước bạn. Với Bảo Ngọc, rào cản ngôn ngữ đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những sợi dây kết nối tâm hồn và một chân trời mới của tình hữu nghị sâu sắc. Điểm nhấn xúc động nhất trong chuyến đi đối với cô học trò nhỏ là cơ hội được trực tiếp lắng nghe những thông điệp quan trọng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. “Những lời dặn dò đầy tâm huyết về trách nhiệm của thanh thiếu niên hai nước trong việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ bền chặt đã trở thành động lực mạnh mẽ đến mỗi đại biểu trẻ. Với vai trò là chủ nhân tương lai, em cùng các bạn trẻ sẽ không ngừng nỗ lực để viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”, Bảo Ngọc nói. Bạn Nguyễn Lan Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính cho biết, đây không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm mà còn là "dấu son rực rỡ" đầy tự hào trong hành trình thanh xuân. Những buổi trao đổi học thuật xoay quanh phong trào thanh niên, lĩnh vực tài chính, chuyển đổi số đã giúp Lan Anh mở rộng tư duy và nhận ra rằng, tri thức chính là chìa khóa để khẳng định vị thế của thế hệ trẻ trên trường quốc tế. n LƯU TRINH Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc ghi dấu ấn với những điều đặc biệt chưa từng có. Lần đầu tiên có sự tham gia của thiếu nhi bên cạnh các đại biểu thanh niên. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình Hành trình đỏ 2026 tại Đại lễ đường Nhân dân (Thủ đô Bắc Kinh). TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - TRUNG “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng thanh thiếu niên hai nước sẽ tiếp tục viết nên những trang mới của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc bằng trí tuệ, tinh thần tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai đất nước của chính mình, tiếp bước cha anh, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly thăm Trung tâm giao lưu khoa họ c văn hó a thanh thiế u niên Tố ng Khá nh Linh, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng các đại biểu thiếu nhi tham gia Hành trình đỏ 2026 ẢNH: BTC Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phù điêu biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII KHÁT VỌNG VIỆT NAM

8 tienphong.vn GẦN DÂN, HIỂU DÂN, TRỌNG DÂN Trong giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”. MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh từ vận động hành chính sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; thể hiện rõ vai trò đại diện, cầu nối giữa ý chí của Nhân dân với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được MTTQ triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được Nhân dân hưởng ứng rộng rãi. Trong đó, nổi bật là việc tham gia phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia tích cực, trách nhiệm. MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ trong việc tổng kết và sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, chủ trì xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử; tổ chức tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào công tác bầu cử và tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,68%. ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG LÀ NHÂN DÂN Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dự kiến, diễn ra vào tháng 5/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh mới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng, tích cực đổi mới sáng tạo. Công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới phải chủ động đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường tính thiết thực, hiệu quả và bám sát yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã thể hiện quyết tâm cao độ, hướng về cơ sở, lấy thước đo về sự hài lòng của người dân để đánh giá hiệu quả công tác cán bộ. Mọi nội dung đều được đánh giá theo hướng "rõ người, rõ thời điểm, rõ kết quả". Bà Nguyễn Thị Doan đề xuất, tại nội dung về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đột phá của dự thảo Báo cáo chính trị, cùng với đột phá về thể chế, đột phá về cải cách hành chính, nên bổ sung thêm sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và vai trò của công tác Mặt trận trong tình hình mới. Ông Trần Việt Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, cho rằng, dựa trên mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2031 mà Trung ương đặt ra, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương nên có những hoạt động cụ thể, tạo ra những chương trình hành động để các doanh nghiệp hưởng ứng, đưa tinh thần của mục tiêu “tăng trưởng 2 con số” đến từng hội, ngành nghề, từng tổ chức. Đây sẽ là một hoạt động cốt lõi và cũng là mục tiêu trong nhiệm kỳ mới phải thực hiện. Phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Bảy khóa X ngày 12/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động và các nhiệm vụ của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, là Đại hội đầu tiên đề ra nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở theo mô hình bộ máy tổ chức mới, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. “Việc đảm bảo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm và tình cảm của Mặt trận đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh. n “Việc đảm bảo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm và tình cảm của Mặt trận đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. BÀ BÙI THỊ MINH HOÀI Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng cử tri tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ ẢNH: QUANG VINH VÌ LỢI ÍCH NHÂN DÂN Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, là đại hội đầu tiên đề ra nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở theo mô hình bộ máy mới, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. TRƯỜNG PHONG ĐỔI MỚI HÀNH ĐỘNG KHÁT VỌNG VIỆT NAM

9 tienphong.vn KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NÓI KHÔNG ĐI ĐÔI VỚI LÀM Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, để Đảng ta thực sự đạo đức và văn minh, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện và sức chiến đấu của Đảng trong lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; giữ gìn uy tín, tính tiên phong, gương mẫu, sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và giữ vững định hướng chính trị, Quy định số 19 nêu, cấp ủy các cấp phải xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Phải chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, không để chậm, muộn, thiếu thông tin; xây dựng môi trường truyền thông đúng pháp luật, an toàn, nhân văn, tích cực để định hướng dư luận xã hội; nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi phát tán thông tin xấu độc trong nội bộ và trên không gian mạng; chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền. Quy định cũng có riêng một chương về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó, nhấn mạnh, về lập trường chính trị, tư tưởng, phải tuyệt đối tin tưởng, kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Quy định nhấn mạnh, nói và viết, phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật phát ngôn, quy định về cung cấp và sử dụng thông tin; nói và viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận tích cực trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng; không bày tỏ cảm xúc, thái độ trái với định hướng chính trị; không chia sẻ, bình luận thông tin đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật. Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Đảng ta ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, khẳng định bước phát triển mới về tư duy lý luận và quyết tâm chính trị rất cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. “Việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; chuyển mạnh từ “định hướng” sang “quy định bắt buộc”, từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát; khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng; tạo cơ sở để lượng hóa, đánh giá thực chất hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”, ông Trịnh Văn Quyết nêu. CHUẨN MỰC HÀNH VI, DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh, quy định mở rộng và nâng tầm nội hàm công tác chính trị, tư tưởng, chuyển từ “tuyên truyền một chiều” sang “quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số”; làm rõ chỉnh thể thống nhất gồm hai cấu phần: Công tác chính trị, tập trung vào giữ vững định hướng chính trị trong toàn bộ hoạt động của Đảng; mọi chủ trương, quyết sách phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc; gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phòng chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tư tưởng tập trung vào đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị, tạo thống nhất nhận thức và hành động; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; xây dựng văn hóa Đảng, đạo đức, lối sống; nắm, định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất; phải trực tiếp làm, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp chịu trách nhiệm đến cùng. Điểm then chốt là quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; không có “vùng an toàn” cho người đứng đầu nếu buông lỏng lãnh đạo. Cán bộ, đảng viên không chỉ là đối tượng, mà phải là chủ thể trực tiếp, “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng”; chủ động học tập, nghiên cứu, tích cực tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những thành tựu của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không lan truyền, cổ súy cho thông tin xấu độc. Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, việc thực hiện quy định không phải là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà là nhiệm vụ chính trị bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chuyển hóa yêu cầu của quy định thành nhận thức tự giác, hành động cụ thể và kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, đối phó. Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; người đứng đầu chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “làm theo nghị quyết”; thực hiện nghiêm phương châm: “hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả”. Kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, chuyên sâu và đột xuất có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng. “Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm việc “nghe - nói - viết - làm theo nghị quyết của Đảng” và phải trở thành chuẩn mực hành vi, danh dự và trách nhiệm chính trị, nét văn hóa của người cán bộ, đảng viên. Phải là hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng cho quần chúng noi theo”, ông Trịnh Văn Quyết nêu. n KHÁT VỌNG VIỆT NAM Theo ông Trịnh Văn Quyết, đây là lần đầu tiên, Đảng ta ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, khẳng định bước phát triển mới về tư duy lý luận và quyết tâm chính trị rất cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tham quan không gian trưng bày sách tại Lễ trao giải thưởng sách Quốc gia lần thứ VIII tháng 3/2026 ẢNH: VIỆT LINH Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề “Những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 ẢNH: NHƯ Ý TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm việc “nghe - nói - viết - làm theo Nghị quyết của Đảng” và phải trở thành chuẩn mực hành vi, danh dự và trách nhiệm chính trị, nét văn hóa của người cán bộ, đảng viên. Phải là hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng cho quần chúng noi theo”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu. TRƯỜNG PHONG DẪN DẮT, ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC

10 tienphong.vn THỂ CHẾ “MỞ ĐƯỜNG” Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới, Chính phủ đưa ra bức tranh toàn cảnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và 5 năm 2026 - 2030. “Dù thách thức là rất lớn, nhưng khi đã thống nhất cao về tư duy, nhận thức và hành động, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, các địa phương, doanh nghiệp và người dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đạt được mục tiêu này”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định khi phát biểu thảo luận ở Quốc hội. Để "cỗ xe" kinh tế bứt tốc bền vững, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ba đột phá chiến lược then chốt về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, thể chế được xác định là khâu then chốt, quyết định, là hành lang, con đường để nền kinh tế vận hành hiệu quả. "Vẫn cỗ xe đó, nhưng nếu con đường được nâng cấp chất lượng cao thì chúng ta có thể đạt tốc độ cao hơn", Thủ tướng nêu. Chính phủ cam kết sẽ tổng rà soát hệ thống pháp luật và xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; đồng thời giải quyết vướng mắc trong vận hành của chính quyền địa phương hai cấp chậm nhất vào Quý II/2026. Đặc biệt, sẽ giải quyết tận gốc hàng nghìn dự án đang "đắp chiếu" do vướng mắc về đất đai và nguồn vốn. "Trước khi chúng ta nói đến các động lực tăng trưởng mới, thì nguồn lực rất lớn đang tồn đọng tại các dự án. Nếu khơi thông được, đây sẽ là nguồn lực rất lớn đóng góp vào tăng trưởng", người đứng đầu Chính phủ nói. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Đoàn TP Huế) cùng một số đại biểu nhìn nhận, thể chế chính là chìa khóa mở đường, song đến nay vẫn còn nhiều điểm nghẽn, thậm chí trở thành rào cản cho sự phát triển. Việc rà soát sửa đổi hệ thống luật và nghị định cần thực hiện khẩn trương bảo đảm tính đồng bộ, thông suốt, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng. Ngoài ra, đại biểu dân cử lưu ý việc nâng cao năng lực thực thi, bởi một hệ thống pháp luật dù hoàn thiện đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu đội ngũ này không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. “Vì vậy, cần khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nói. GIA CỐ MÓNG TRƯỚC KHI NÂNG TẦNG Liên quan đến khâu đột phá phát triển hạ tầng, mục tiêu được Chính phủ đề ra là tập trung vào việc hiện đại hóa mạng lưới giao thông đa phương thức, từ đường bộ, đường sắt đến hàng không và cảng biển. Cùng đó, Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII để chủ động chiến lược năng l ư ợ n g , phát triển các nhà máy điện nền công nghệ mới và năng lượng tái tạo. Đây là yếu tố sống còn để đảm bảo "mạch máu" năng lượng thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng vọt khi nền kinh tế tăng trưởng ở mức hai con số. Theo lãnh đạo Chính phủ, để đạt tăng trưởng hai con số sẽ cần một nguồn lực đầu tư rất lớn. Nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP (tương đương 38,5 triệu tỷ đồng). Trong đó, vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước nhiệm kỳ này khoảng trên 8 triệu tỷ đồng. Con số này đáp ứng khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 80% còn lại huy động từ nguồn lực xã hội (doanh nghiệp trong nước, vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài). Việc tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch là “chìa khóa” để thu hút dòng vốn này. Thông điệp quan trọng được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ tại Quốc hội là: mọi nỗ lực tăng trưởng đều phải đặt trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. "Xây nhà phải gia cố móng trước khi nâng tầng. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng; tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều", Thủ tướng nêu. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn Cần Thơ) cho rằng, điều then chốt để đạt tăng trưởng hai con số là chuyển đổi nhanh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào thâm dụng vốn, lao động, đất đai sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần dựa trên 3 nhân tố: năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và đóng góp của các nhân tố tổng hợp. Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) cho rằng, phải đặt mục tiêu tăng trưởng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chiều rộng chính là đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và các yếu tố thị trường. Trong đó, hiệu quả đầu tư là yếu tố then chốt. “Thực tế chúng ta vẫn đang tăng trưởng về chiều rộng nhưng hiệu quả đầu tư chưa cao, mặc dù đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng. Vì vậy, cần nâng cao hiệu quả đầu tư”, ông cho hay. Tuy nhiên, nguồn lực phải được phân bổ vào các dự án có khả năng phát huy hiệu quả thực chất, lâu dài. “Nếu công trình kéo dài 5 - 10 năm mà không đưa vào khai thác thì hiệu quả đầu tư sẽ rất thấp, thậm chí trở thành gánh nặng cho tương lai”, ông Lâm lưu ý. Đại biểu thuộc đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh và phải đi vào từng doanh nghiệp, từng người dân, thay vì chỉ dừng lại ở chủ trương, nghị quyết. “Chúng ta cần xem yếu tố con người giữ vai trò then chốt, không chỉ ở năng lực mà còn ở tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và thái độ làm việc”, đại biểu Trần Văn Lâm khuyến nghị. n Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, mọi nỗ lực tăng trưởng đều phải đặt trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô: "Xây nhà phải gia cố móng trước khi nâng tầng. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng; tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều". Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ẢNH: PV LUÂN DŨNG XÂY NỀN MÓNG TĂNG TRƯỞNG CAO Để "cỗ xe" kinh tế bứt tốc bền vững, Chính phủ xác định ba đột phá chiến lược then chốt về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, thể chế được xác định là khâu then chốt, quyết định, là hành lang, con đường để nền kinh tế vận hành hiệu quả. Tổng vốn đầu tư nhiệm kỳ này cần 38,5 triệu tỷ đồng ẢNH: TTXVN Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm ẢNH: PV KHÁT VỌNG VIỆT NAM

Made with FlippingBook

