Dữ liệu thuế sẽ được kết nối với thông tin tín dụng

Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã ký Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và ngân hàng.

Thêm dữ liệu để nhận diện rủi ro thuế

Phát biểu tại lễ ký kết ngày 21/9, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trong xu hướng chuyển đổi số và xây dựng nền quản trị dựa trên dữ liệu, dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với ngành Thuế, dữ liệu không chỉ là cơ sở để đổi mới phương thức quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và đồng hành cùng người nộp thuế.

Theo ông Thành, cơ quan thuế cần có thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, đồng thời có thêm những dữ liệu liên quan đến dòng tiền, tài sản và quan hệ tín dụng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành

Việc bổ sung, kết nối các nguồn dữ liệu sẽ giúp cơ quan thuế có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của người nộp thuế, từ đó nâng cao chất lượng phân tích, nhận diện rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ.

Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa quan trọng, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong công tác quản lý.

“Bên cạnh yêu cầu trong nước, việc tăng cường năng lực dữ liệu còn xuất phát từ yêu cầu hội nhập và hợp tác đa phương về thuế quốc tế. Việt Nam đã và đang tích cực tham gia sâu rộng vào mạng lưới các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương và các cơ chế hợp tác quốc tế về thuế thế hệ mới, với những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trao đổi thông tin và phối hợp quản lý thuế theo các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các chuẩn mực do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD thúc đẩy”, ông Thành nói.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong bối cảnh đó, Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và CIC là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện để hai bên kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin thường xuyên, hiệu quả hơn.

Dữ liệu thuế hỗ trợ đánh giá tín nhiệm

Theo nội dung phối hợp, thông tin tín dụng do CIC quản lý là nguồn dữ liệu có giá trị, bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp là nguồn thông tin phục vụ CIC trong công tác đánh giá tín nhiệm của người nộp thuế trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế.

Lãnh đạo hai đơn vị ký Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa Cục Thuế và CIC

Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan được kỳ vọng hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời tạo động lực để người nộp thuế chủ động hoàn thành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế trước khi tiếp tục huy động nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, việc kết nối dữ liệu thuế và tín dụng góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC Cao Văn Bình nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường phối hợp, trao đổi và khai thác dữ liệu giữa hai cơ quan trong nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý.

Theo ông Bình, việc kết nối dữ liệu thuế với thông tin tín dụng được kỳ vọng tạo thêm nguồn thông tin có giá trị cho công tác đánh giá, phân tích và quản trị rủi ro; đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tuân thủ của người nộp thuế và hỗ trợ tốt hơn hoạt động tín dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá cao việc Cục Thuế và CIC khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy chế để ký kết.

Phó Thống đốc cho biết, ngoài thông tin tín dụng, còn nhiều nguồn thông tin khác để đánh giá năng lực khách hàng. Vì vậy, nguồn thông tin từ cơ quan Thuế có vai trò quan trọng trong bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của CIC.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện mục tiêu này, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu thuế là điều kiện quan trọng.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng lưu ý, việc ký Quy chế mới là bước khởi đầu. Để triển khai hiệu quả, hai bên cần cụ thể hóa các nhiệm vụ phối hợp, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật.