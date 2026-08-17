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Kinh tế

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

P.V

Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

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123 ước mơ tiếp tục được thắp sáng

Mùa hè của cậu học trò N.T.Phong (UMUM200, Trường TH Bình Hòa, Ninh Bình) không phải là những chuyến du lịch cùng gia đình mà là khoảng thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà, chăm em. Những lúc rảnh, em tự luyện chữ để chuẩn bị cho môn Tiếng Việt của năm học mới. Ít ai biết rằng, phía sau sự chăm chỉ ấy là một gia đình thuộc diện cận nghèo, nơi cả bố và mẹ đều hạn chế khả năng lao động, kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Được Quỹ Ươm mầm ước mơ - SeADreams của SeABank đồng hành từ khi học lớp 1, Phong có thêm điều kiện để yên tâm học tập. Kết thúc năm học 2025 - 2026, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và được thầy cô nhận xét là chăm chỉ, lễ phép, luôn nỗ lực vươn lên.

Không chỉ Phong, hành trình của N.H.N.Ý (UMUM93, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng) cũng là minh chứng cho giá trị của sự đồng hành bền bỉ. Thu nhập của gia đình em chủ yếu dựa vào công việc kéo xe thuê của cha và buôn bán nhỏ của mẹ. Dù chịu nhiều áp lực trong năm cuối cấp THCS, Ý vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và trúng tuyển vào Trường THPT Phan Châu Trinh. Mùa hè này, em tiếp tục học tiếng Anh, rèn luyện thể thao và phụ giúp cha mẹ, chuẩn bị cho chặng đường học tập mới.

Với Đ.T.Y.Nhi (UMUM153, Trường THPT Hoà Vang, Đà Nẵng), 6 năm nhận học bổng không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính mà còn tiếp thêm động lực để em theo đuổi việc học. Trong thư gửi Quỹ SeADreams, Nhi chia sẻ: “Nhờ có quỹ trợ cấp hằng tháng, tài chính gia đình em đã ổn định hơn, em có điều kiện học thêm để theo kịp các bạn và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Ba câu chuyện trên là hành trình của 3 học sinh trong số 123 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được Quỹ SeADreams hỗ trợ trên cả nước thông qua 37 đơn vị của SeABank. Kết thúc năm học 2025 - 2026, trong số 123 học sinh được Quỹ đỡ đầu có 23 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 33 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và 55 em đạt học lực khá, tỷ lệ chuyên cần đạt 100%.

Khi sự đồng hành đủ lâu những ước mơ được chắp cánh

Đằng sau những con số ấy là những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng đối mặt với nguy cơ phải dừng việc học vì khó khăn kinh tế. Có em sống cùng người mẹ mắc bệnh tâm thần và người cha mất một cánh tay sau tai nạn lao động. Có em mất mẹ từ nhỏ, cha làm công nhân nuôi hai con bằng đồng lương ít ỏi. Mỗi em là một câu chuyện riêng, nhưng đều đang nỗ lực từng ngày để tiếp tục con đường học tập.

Những câu chuyện như của Phong, Ý hay Nhi cho thấy, điều giúp một đứa trẻ tiếp tục đến trường đôi khi không nằm ở một khoản hỗ trợ lớn mà ở sự đồng hành đủ lâu để các em không phải từ bỏ ước mơ giữa chừng. Chính từ thực tế ấy, Quỹ SeADreams lựa chọn mô hình hỗ trợ dài hạn, đồng hành cùng học sinh thay vì chỉ hỗ trợ trong ngắn hạn.

Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/tháng được duy trì đến khi học sinh tốt nghiệp THPT, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính để các em yên tâm học tập. Bên cạnh việc trao học bổng, Quỹ còn theo dõi quá trình học tập, cập nhật hoàn cảnh định kỳ và tiếp tục đồng hành với từng học sinh trong suốt những năm học phổ thông và trao học bổng khởi nghiệp khi các em hoàn thành chương trình học.

Thông qua Quỹ SeADreams, SeABank kiên trì theo đuổi mô hình hỗ trợ dài hạn dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn không chỉ san sẻ gánh nặng tài chính trước mắt mà còn tạo điều kiện để các em được học tập liên tục, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước vào tương lai.

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Quỹ SeADreams đã trở thành một trong những dấu ấn trong hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội của SeABank khi đã và đang hỗ trợ 220 học sinh với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Điều mà SeADreams tạo ra không chỉ được thể hiện qua số lượng học sinh được tiếp sức hay những thành tích học tập đạt được, mà còn ở việc nhiều em có cơ hội tiếp tục đến trường, vững tin theo đuổi mục tiêu của mình. Với SeABank, mỗi suất học bổng là một khoản đầu tư cho con người, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng và tạo nên những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng.

P.V
#Học bổng #SeABank #Ước mơ #Học sinh nghèo #Hỗ trợ dài hạn #Giáo dục

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