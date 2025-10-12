Concert Em Xinh Say Hi: Gần 30 ca khúc được làm mới, Best 5 có sân khấu đầu tiên

HHTO - Concert Em Xinh "Say Hi" D-2 mang đến nhiều tiết mục được phối mới, "anh trai" buitruonglinh trình diễn demo Không Đau Nữa Rồi, team có Pháp Kiều kết hợp bản hit Hào Quang đầy xúc động. Dẫu vậy, đêm diễn cũng để lại cho khán giả và nghệ sĩ một vài tiếc nuối.

Tối 11/10, Em Xinh "Say Hi" Concert - Vạn Vật Đến Từ Em đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nữ tài năng cùng hàng chục nghìn khán giả.

Đặc biệt, trước khi sân khấu chính thức lên nhạc, chương trình đã dành thời gian hướng về đồng bào vùng bão lũ, kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả. Trong đó, "Em xinh" Bảo Anh trích toàn bộ cát-xê của mình trong đêm nhạc để ủng hộ người dân.

Gần 30 ca khúc "khoác áo mới"

Dàn "Em xinh" làm nóng đêm concert với ca khúc Việt Nam Hơn Từng Ngày, mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài trắng kết hợp khăn màu hồng, đội nón lá. Phiên bản trình diễn lần này được làm mới với phần mở đầu của "Em xinh" Saabirose và Orange, mang lại cảm xúc gần gũi và sâu lắng hơn, như một lời tâm tình chân thành gửi đến khán giả.

Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời do Bích Phương, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Mỹ Mỹ vang lên trên sân khấu được dàn dựng với concept "thiên đình", cùng hiệu ứng bướm bay đầy thơ mộng trên sân khấu chính và phụ. Ca khúc Duyên được làm mới hoàn toàn với sự tham gia của NSND Thanh Ngoan, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, đưa công nghệ với hệ thống bàn nâng lập trình độc đáo.

Đặc biệt, 5 "Em xinh" Best 5 có nhiều "đất diễn" khi mang đến một sáng tác mới toanh Best Of Luck cùng liên khúc solo với các bản phối mới kết hợp giữa: Dương Gian (Lamoon), Lội Ngược Dòng (Orange), Chu Kỳ Mới (Bích Phương), Rơi Tự Do (LyHan) và Ếch Ngoài Đáy Giếng (Phương Mỹ Chi).

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là tiết mục Không Đau Nữa Rồi x Hào Quang. Ca khúc gây ấn tượng khi đưa vào "đặc sản" mở màn với bản demo của Không Đau Nữa Rồi - do tác giả gốc là "anh trai" buitruonglinh và "Em xinh" LyLy thể hiện. Sau đó là phần trình diễn chính do 52Hz, Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Pháp Kiều thể hiện, mang đến sự hòa quyện đầy cảm xúc giữa hai bản Ballad đình đám của "vũ trụ Say Hi".

Sau đó là Not My Fault với cầu tuột lớn được dựng trên sân khấu và pháo hoa rực rỡ. Em Chỉ Là bùng nổ với màn múa đương đại, những giai điệu Ballad của Từng gây "suy". Easier với set trống, guitar điện và mảnh puzzle tạo hình trái tim đáng yêu. Đồng Dao Xinh Gái với bàn nâng lập trình tạo không gian đầy màu sắc. Cứ Đổ Tại Cơn Mưa mang đến cảm xúc đặc biệt với hàng trăm chiếc dù được bố trí khắp sân vận động, tạo không khí lãng mạn như mưa rơi. Các ca khúc như Gã Săn Cá, RUN, I'll Be There, We Belong Together, So Đậm, Hề, Cách (Yêu Đúng) Điệu... được dàn dựng với hiệu ứng sân khấu hiện đại, đưa vào nhiều đạo cụ mang đến trải nghiệm thị giác đa chiều.

Bên cạnh đó, sân khấu dance battle quy tụ các "Em xinh" LyHan, Mỹ Mỹ, Yeolan, Han Sara, Ánh Sáng AZA; dance cover với Mỹ Mỹ, LyHan, Liu Grace, MaiQuinn tạo không khí sôi động cho chương trình, gắn kết giao lưu cùng khán giả. "Em xinh" Phương Ly lần đầu trình diễn Vỗ Tay trước hàng chục ngàn khán giả.

Ca khúc chủ đề The Real Aura với sự thể hiện của cả 30 "Em xinh" là lời tạm khép lại chương trình.

Khán giả - nghệ sĩ vẫn còn những điều tiếc nuối

Với danh sách trình diễn gần 30 bài, khán giả tại SVĐ Mỹ Đình đã có một đêm "đu concert" bùng cháy. Dẫu vậy, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi một số "Em xinh" như Ánh Sáng AZA, Yeolan, Hoàng Duyên xuất hiện "khiêm tốn", trong đó Tiên Tiên dù lọt Top 16 vào Chung kết nhưng chỉ góp mặt trong một bài hát nhóm - Cầm Kỳ Thi Họa.

Ngoài ra, sự vắng mặt của 2 tiết mục liên quân là AAA và Đã Xinh Lại Còn Thông Minh và dàn khách mời hỗ trợ là "anh trai" Quang Hùng MasterD, JSOL, Dương Domic không tham gia khiến khán giả hụt hẫng.

Ngoài ra, sự cố âm thanh khiến tiết mục Ếch Ngoài Đáy Giếng của Quán quân Phương Mỹ Chi bị chệch nhịp, đến nữ ca sĩ cũng bứt rứt, gửi lời xin lỗi khán giả. Cô cho biết 12 năm đi hát đây là lần đầu gặp trường hợp như vậy nên cảm thấy áy náy: "Đã chuẩn bị bao nhiêu để diễn cho khán giả Thủ đô xem mà tiết mục solo lại bị trục trặc... Lúc đó tai mình vẫn nghe nhạc và vẫn đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã tắt và đã vô tình làm khán giả hơi tụt mood".

Sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi khán giả vì sự cố mất âm thanh.

Châu Bùi gặp "kiếp nạn" với mái tóc, "chạy đua với thời gian" để chuẩn bị các tiết mục nhưng trân trọng từng khoảnh khắc.

.