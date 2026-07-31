Con số báo động về ung thư tại Việt Nam

report Ung thư - thách thức của hệ thống y tế Việt Nam

Ung thư đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với hệ thống y tế Việt Nam khi số ca mắc mới và tử vong ngày càng gia tăng. Dù nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, xạ trị chính xác, thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp miễn dịch đã được triển khai, không phải người bệnh nào cũng có cơ hội tiếp cận.

Thực trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, quá tải bệnh viện tuyến cuối, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, gánh nặng chi phí và những hạn chế về nhân lực, chính sách bảo hiểm y tế vẫn là những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ.

Xuất phát từ thực tiễn này, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo "Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện".

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện nhiều bệnh viện lớn nhằm phân tích thực trạng ung thư tại Việt Nam, nhận diện những điểm nghẽn trong phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời đề xuất các giải pháp về chính sách, tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.