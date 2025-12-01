Chính quyền quyết liệt tháo gỡ, nhà đầu tư The Lumia Da Nang (Dragon City Park) nhận tin vui

Dự án The Lumia Da Nang (Khu đô thị xanh Dragon City Park) đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau những nỗ lực và đồng thuận nhất trí cao từ các cấp. Đây là tin vui cho nhà đầu tư dự án sau nhiều năm chờ đợi, mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường Bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng.

Sau nhiều năm dự án phải dừng triển khai thi công do những vướng mắc về thủ tục pháp lý, dự án khu đô thị The Lumia Da Nang đã đón nhận quyết định quan trọng nhất từ chính quyền thành phố. Theo đó, khoảng hơn 300 lô đất đầu tiên thuộc dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư dự án đối với phần diện tích đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào đầu T7.2025. Đây được xem là kết quả của sự nỗ lực kiên trì, quyết tâm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai của thành phố, đồng thời là lời giải cho bài toán quyền lợi của hàng ngàn Nhà đầu tư đã kiên nhẫn tin tưởng và chờ đợi.

Dự án The Lumia Da Nang (Khu đô thị xanh Dragon City Park) đã chính thức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 300 lô đầu tiên

Dự án The Lumia Da Nang là một trong những dự án trọng điểm với quy mô lớn có tồn tại những sai sót trong thủ tục pháp lý do quá trình thu hút nhà đầu tư trong giai đoạn từ trước năm 2012. Vấn đề tồn đọng chủ yếu của dự án xoay quanh hình thức giao đất không thông qua đấu giá và việc xác định nghĩa vụ tài chính, dẫn đến chưa có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ, hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho dự án.

Tuy nhiên, thay vì thu hồi hoặc hủy bỏ các hợp đồng đã ký trước đây, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã bám sát chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan, đồng thời triển khai quyết liệt theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ và các chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ, tìm ra giải pháp phù hợp với thực tiễn và đúng theo quy định của Luật. Việc quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án đã tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng, khẳng định sự quyết tâm của Đà Nẵng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Chủ đầu tư, người dân và nhà đầu tư thứ cấp, giúp khơi thông nguồn cung các dự án Bất động sản và mở ra tương lai phát triển bền vững của thị trường.

Với nút thắt pháp lý đã được tháo gỡ, Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định uy tín với khách hàng bằng những kế hoạch triển khai cụ thể. Hiện tại, dự án đang được tái khởi động mạnh mẽ, tập trung vào công tác hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như san lấp mặt bằng, làm đường nội khu và cảnh quan. Đặc biệt, việc đẩy nhanh xây dựng Nhà điều hành kết hợp văn phòng bán hàng quy mô gần 1.400m2 và các tiện ích trung tâm, với mục tiêu 3 ca 4 kíp đưa dự án về đích với quyết tâm cao nhất của Chủ đầu tư nhằm sớm mang lại không gian trải nghiệm thực tế, phục vụ nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng.

Chủ đầu tư đang tập trung toàn lực san lấp mặt bằng, làm đường nội khu trong dự án

The Lumia Da Nang được định vị là một đại đô thị đa chức năng với quy mô gần 70 ha, sở hữu mật độ xây dựng thấp, chỉ 48%, và dành hơn 20 ha cho cây xanh & mặt nước. Giai đoạn 1, dự án ra mắt dòng sản phẩm thấp tầng đa công năng mang tên Home2hub, hứa hẹn khai mở không gian sống lý tưởng, đầu tư - kinh doanh thông minh tại cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng. Đáng chú ý, The Lumia Da Nang đang được giới thiệu với mức giá chỉ từ 22 triệu đồng/m² trên diện tích sử dụng - một mức giá được đánh giá là khó tin đối với một dự án có vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và hạ tầng đã dần hiện hữu tại một thành phố biển phát triển như Đà Nẵng.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược nơi cửa ngõ Tây Bắc thành phố, tiếp giáp trục đường huyết mạch ven biển Nguyễn Tất Thành nối dài, kế cận khu thương mại tự do và cảng Liên Chiểu, dự án The Lumia Da Nang nhanh chóng trở thành tâm điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và quy hoạch phát triển vùng đô thị vệ tinh trọng điểm của Đà Nẵng trong giai đoạn 2025-2030. Dòng tiền đầu tư được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đổ về đây, biến nơi đây trở thành một điểm đến thú vị, đa kết nối và giao hòa giữa hiện đại và thiên nhiên.

Pháp lý dự án được tháo gỡ đã mang lại sự ổn định và minh bạch cao nhất cho The Lumia Da Nang. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án bứt tốc, trở thành một trong những điểm sáng thu hút đầu tư tại khu vực. Chủ đầu tư cam kết sẽ dồn toàn bộ nguồn lực, quyết tâm cao nhất để triển khai nhanh chóng, mang đến những sản phẩm chất lượng, giá trị thực và tiềm năng sinh lời bền vững.

The Lumia Da Nang, với pháp lý vững chắc và mức giá hấp dẫn chỉ từ 22 triệu/m2 trên diện tích sử dụng, không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà còn là cơ hội đầu tư chiến lược, đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển lâu dài của thị trường bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng.